Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)

14:19 17.05.2022

Аркадий Рогальский освобожден от должности заместителя министра природных ресурсов-директора Департамента геологии и недропользования. Об этом сегодня, 17 мая, стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу.



Новым заместителем министра назначена Айша Карпаева. Она сообщила, что была назначена 11 мая.



Аркадий Рогальский была назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом стало известно 26 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу.



А.Рогальский также включен в состав Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.



На заседаниях Жогорку Кенеша 26-27 апреля депутаты выступили с резкой критикой в отношении заместителя министра природных ресурсов Аркадия Рогальского.



Все началось с того, что А.Рогальский высказал позицию по правкам в закон о недрах, как оказалось, отличающуюся от позиции Кабинета министров.

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РОГАЛЬСКИЙ Аркадий Валерьевич

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[17.01.1985 - ..]

окончил Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина, г.Москва, Россия в 2006 году по специальности Горный инженер по направлению "Геология нефти и газа".



С 2006 года работает на должности геолога в различных нефтегазовых компаниях Кыргызской Республики.

С 2007 года на нерегулярной основе консультирует международные аудиторские, инвестиционные и консультационные компании об особенностях недропользования в Кыргызской Республике.

С 2012 года вовлечен в проекты оценки угольных ресурсов Кыргызской Республики по стандартам JORC.

С 2016 года является членом Государственной Комиссии по Запасам Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики.



член правления Кыргызской горной ассоциации (02.2015-04.2022)



В 26 апр. 2022 - май 2022 - заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР



+ член Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.



+ директор Департамента геологии и недропользования при министерстве.