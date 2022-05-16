|Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)
14:19 17.05.2022
Аркадий Рогальский освобожден от должности заместителя министра природных ресурсов-директора Департамента геологии и недропользования. Об этом сегодня, 17 мая, стало известно на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу.
Новым заместителем министра назначена Айша Карпаева. Она сообщила, что была назначена 11 мая.
Аркадий Рогальский была назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора. Об этом стало известно 26 апреля на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу.
А.Рогальский также включен в состав Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.
На заседаниях Жогорку Кенеша 26-27 апреля депутаты выступили с резкой критикой в отношении заместителя министра природных ресурсов Аркадия Рогальского.
Все началось с того, что А.Рогальский высказал позицию по правкам в закон о недрах, как оказалось, отличающуюся от позиции Кабинета министров.
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РОГАЛЬСКИЙ Аркадий Валерьевич
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[17.01.1985 - ..]
окончил Российский государственный университет нефти и газа им.И.М.Губкина, г.Москва, Россия в 2006 году по специальности Горный инженер по направлению "Геология нефти и газа".
С 2006 года работает на должности геолога в различных нефтегазовых компаниях Кыргызской Республики.
С 2007 года на нерегулярной основе консультирует международные аудиторские, инвестиционные и консультационные компании об особенностях недропользования в Кыргызской Республике.
С 2012 года вовлечен в проекты оценки угольных ресурсов Кыргызской Республики по стандартам JORC.
С 2016 года является членом Государственной Комиссии по Запасам Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики.
член правления Кыргызской горной ассоциации (02.2015-04.2022)
В 26 апр. 2022 - май 2022 - заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР
+ член Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики.
+ директор Департамента геологии и недропользования при министерстве.