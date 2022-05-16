Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане

14:30 17.05.2022

Певец Лев Лещенко сообщил "Газете.Ru", что посетил Казахстан ради встречи с другом. При этом он отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой оформил в Казахстане ИИН (индивидуальный идентификационный номер).



"В Казахстане я был в гостях у своего друга - бывшего премьера, вот и все. Не занимайтесь глупостями", - сказал он.



Ранее СМИ Казахстана сообщили, что народный артист РСФСР оформил ИИН в Центре обслуживания населения в Алма-Ате. В Казахстане ИИН нужен иностранным гражданам, в частности, для открытия счета в местных банках, приобретения имущества и в случае получения дохода.



Марк Романов