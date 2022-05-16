 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.05.2022
14:30  Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане
14:19  Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)
14:11  Как война в Украине и рост цен отразились на доступе к продовольствию в Таджикистане
14:02  Современный либерализм  это и есть реинкарнация фашизма, - Мих.Делягин
13:11  Таджикские силовики применили оружие во время разгона митингующих в Хороге
13:07  Стало известно о странном задержании дипломатов ЕС, летевших из Тегерана
13:03  Россияне меняют доллары на казахский тенге

13:01  П.В. Густерин: Энциклопедия арабских "Братьев чистоты"
11:51  В Мали сорван про-западный военный переворот
10:52  Посчитав их ненужными. Талибы распустили ключевые департаменты власти в Афганистане
10:04  Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев приговорен к 10 годам заключения
09:43  Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы обвинен в особо крупных хищенииях
09:29  Русские в латышской этнократии. Пора браться за..., - "МК"
09:17  О подготовке биологической войны. ООН включила "дурака", - А.Мезяев
09:15  Сразу три беды Европа не потянет. Пир во время чумы глобализма, - А.Кренгель
08:37  Центральную Азию спасет только ОДКБ, - Айнур Курманов
08:25  Капитуляция Азовских "сидельцев": Киев растерян
06:22  Казахстанский фильм "Штурм" завоевал Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе
00:47  Цена антироссийских санкций становится все более неподъемной, - "Kayhan"
00:42  На Украине Россия выбрала меньшее из зол, - Рикардо Зедано
00:41  Мрачный саммит ОДКБ: Лукашенко сцепился с коллегами из-за Украины
00:40  Китайский марсоход неожиданно обнаружил воду на месте посадки на Марс
00:35  "Хорошие" или "плохие" афганцы стреляли по Таджикистану?
00:32  Саммит ОДКБ в Москве: вода в ступе
00:29  Задержаны топ-менеджеры, но почему не трогают главную "мусорную королеву" Казахстана - Алию Назарбаеву?
00:27  Бутин биздин. Известный каз-бизнес-прохиндей Булат Абилов создал партию Bizdin Tandau
00:24  Президенту Ирана не простили подорожания продуктов, - И.Субботин
Понедельник, 16.05.2022
23:01  Три замминистра Кырздравоохранения восстали и просят уволить своего шефа
22:57  Штатный совеник 1-го вице-премьера Киргизии задержан ГКНБ. Оказался шпионом?
22:39  Зеленский выдвинул Турции ультиматум. Но он ничего не получит
21:50  Хватит жевать сопли. РосМИДу нужны жесткие действия в пяти странах, - В.Трухачев
21:43  Вы разрушили нашу великую Персидскую империю.... Заметки об Иране, - С.В.Лукьяненко
21:16  Нарендру Моди соблазняют западными ценностями, - В.Скосырев
21:14  Новым премьер-министром Франции станет Элизабет Борн
18:20  Президентом Сомали, после перерыва, вновь избран Хасан Шейх Махамуд
15:56  Для России и Украины готовили индо-пакистанский сценарий, - А.Носович
13:34  В Душанбе тайный благотворитель подарил многодетной матери Заррине двухкомнатную квартиру
13:32  Как талибы борются со СМИ и журналистами после захвата власти в Афганистане
13:29  "У каждого будет своя плата": что переживают дети, оказавшиеся в зоне конфликта
13:28  Талибы увеличили численность афганской армии до 130 тыс. человек
13:23  ОДКБ - союз "вместе", а не "вопреки", - Сергей Ким
13:22  Узбекистанские партии решили запустить конституционную реформу
12:41  В Бишкеке и Караколе проходят митинги против открытия казино
12:37  Туши тюленей гниют на берегу в Мангистау
12:32  Талибы сочинют Афганистану новую шариат-конституцию
12:31  "Даже Netflix такого не выдумал": одна схема подорвала основу крипторынка
12:26  Быть или не быть онлайн кредитованию в Казахстане? - А.Бектенова
12:22  Как выживала Алма-Ата при семи предыдущих градоначальниках. Ч. 3, - Е.Косенко
11:17  Власти Риги сносят Памятник советским воинам-освободителям: издевательски, объявлен сбор средств на "вывоз мусора"
10:26  Владимир Винников: Как дела в США? "Все хорошо, прекрасная маркиза..."
10:20  Валерий Коровин: Образ как оружие
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане
14:30 17.05.2022

Певец Лев Лещенко сообщил "Газете.Ru", что посетил Казахстан ради встречи с другом. При этом он отказался комментировать информацию СМИ, согласно которой оформил в Казахстане ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

"В Казахстане я был в гостях у своего друга - бывшего премьера, вот и все. Не занимайтесь глупостями", - сказал он.

Ранее СМИ Казахстана сообщили, что народный артист РСФСР оформил ИИН в Центре обслуживания населения в Алма-Ате. В Казахстане ИИН нужен иностранным гражданам, в частности, для открытия счета в местных банках, приобретения имущества и в случае получения дохода.

Марк Романов

Источник - gazeta.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652787000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Доносить суть поправок в Конституцию простым языком призвал Спикер Сената
- Расширение торгово-экономического сотрудничества обсудили Премьер-Министры Казахстана и Узбекистана
- О демографической ситуации за январь-март 2022 года
- Коллективная безопасность крепчает
- Как выживала южная столица при семи предыдущих градоначальниках. Часть третья
- Кадровые перестановки
- Фонд Булата Утемуратова начнет строительство нового пассажирского терминала аэропорта в Кызылорде
- Какие налоговые нарушения выявлены на рынке "Алтын Орда"
- Склад контрафактных автозапчастей ликвидирован в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  