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Токаеву стукнуло 69
19:54 17.05.2022

Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры поздравили Токаева с днем рождения

Главы России, КНР и другие мировые лидеры поздравили президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

"В адрес президента поступают поздравления и телеграммы по случаю его дня рождения от глав зарубежных государств, правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий, коммерческих структур, представителей творческих и научных кругов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поздравительные телеграммы направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

Поздравили казахстанского лидера также глава правительства РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, председатель исполкома - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генсек ОДКБ Станислав Зась.
"По телефону главу государства поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Азербайджана Ильхам Алиев", - информирует пресс-служба.
В прошлый день рождения Токаева его пресс-секретарь Берик Уали сообщал, что "для главы государства это обычный трудовой день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей".

Источник - РИАН
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