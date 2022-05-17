Коллективная безопасность крепчает. Лидеры стран ОДКБ отпраздновали в Москве два юбилея, - "Къ"

21:20 17.05.2022 Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) разменяла третий десяток в полном расцвете сил и полностью готова обеспечивать "безопасность рубежей зоны своей ответственности". Это дали понять участники состоявшегося в Москве в понедельник саммита ОДКБ, приуроченного к подписанию договора в 1992 году и созданию самой организации спустя десять лет. На встрече много говорили о "боевом крещении" - январской миротворческой операции в Казахстане. Но еще больше внимания было приковано к самым актуальным на сегодня вопросам. В своем выступлении президент РФ Владимир Путин обозначил в числе таковых "противодействие попыткам обеления нацистов", "военно-биологическую активность США на постсоветском пространстве", расширение НАТО и "всплеск оголтелой русофобии в западном обществе".



Лидеры стран ОДКБ полны решимости и дальше обеспечивать "безопасность рубежей зоны своей ответственности"



Успехи без головокружения

В ходе открытой для журналистов части саммита ОДКБ Владимир Путин и его коллеги стремились перечислить все успехи организации, достигнутые за время ее существования. Поводом для этого стали сразу две годовщины, которые военно-политический блок отметил на днях. "У нас фактически два юбилея,- напомнил президент России.- Практически в один день - 14-го и 15-го (числа.- "Ъ") текущего месяца в 1992 и 2002 году соответственно. Я вас с этим событием поздравляю". Напомним, что договор о коллективной безопасности был подписан 30 лет назад, а десять лет спустя на его основе была создана организация, в которую входят РФ, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.



"Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве - стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будут только возрастать",- заявил Владимир Путин. Об этой роли немало говорилось, в частности, применительно к миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в начале этого года. Она продлилась всего неделю, однако стала для организации по сути "боевым крещением" - ранее ни одна из заявок стран-участниц о военной помощи не была одобрена. "Контингент коллективных сил ОДКБ, введенный на ограниченный по времени период, предотвратил захват власти в Казахстане экстремистами, которые управлялись в том числе и из-за рубежа, помог оперативно стабилизировать внутриполитическую ситуацию в республике",- подвел итог работе миротворцев Владимир Путин.



По словам президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который напрямую обязан ОДКБ сохранению и даже укреплению своей власти в стране, этот успех имеет смысл закрепить, поставив "задачу подключения ОДКБ к миротворческой деятельности ООН". "Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира",- заверил он своих коллег. Январской операции даже был посвящен один из документов, подписанных на саммите: "О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан".



Однако более важным итогом саммита можно считать заявление лидеров шести стран, в котором они наметили будущее ОДКБ.



"Располагая соответствующим потенциалом для обеспечения безопасности и стабильности государств-членов, организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам-членам ОДКБ",- говорится, в частности, в нем. Там же выражается готовность обеспечивать "безопасность рубежей зоны ответственности" организации.



Свои и общие проблемы

Проблем, с которым сталкиваются страны блока, действительно немало. О них рассказали сами лидеры "шестерки". Например, Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон упомянули об Афганистане, который непосредственно граничит с зоной ответственности ОДКБ.



А президента Киргизии Садыра Жапарова интересовало экономическое благополучие региона, который, как и Россия, сталкивается с воздействием западных санкций. "Назрела необходимость обсудить и выработать общие подходы для смягчения санкционных последствий и предотвращения ухудшения социально-экономической ситуации в наших странах",- заверил он.



Заявления премьера Армении Никола Пашиняна и президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые далеко не всегда находили понимание друг с другом, в этот раз оказались схожими по сути. Общая мысль: ОДКБ должна единым фронтом выступать на международной арене, как это сейчас делают страны Запада. Господин Пашинян, например, рассказал о проблеме "не очень синхронного" голосования членов ОДКБ на международных площадках.



А белорусский лидер проявил особую инициативу, по сути отдав распоряжение министрам иностранных дел стран-союзниц: "Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств (то есть Финляндии и Швеции.- "Ъ")… Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться, в данный момент в одиночку, с попыткой расширения НАТО".



Претензии господин Лукашенко предъявил и Украине. "На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки",- сказал он, отметив, что "Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом, фашизмом и русофобией, оружием".



Политолог Александр Баунов - об отношениях Москвы и других членов ОДКБ

Политолог Александр Баунов - об отношениях Москвы и других членов ОДКБ

На эту же тему много говорил и Владимир Путин, выступивший с речью после Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова (но перед Эмомали Рахмоном и Николом Пашиняном). Причем, рассказывая о национализме и нацизме, он касался ситуации не только на Украине, но и в некоторых других западных государствах - например, в Латвии. "В ряде стран Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал Победу и победил",- заявил он. И все это, как дал понять Владимир Путин, на фоне "небывалого всплеска оголтелой русофобии в так называемых цивилизованных и политкорректных странах в западном обществе".



При этом на Украине, по словам президента РФ, "давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит, и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада". "Нам говорят: ну что же, экстремисты есть везде,- продолжил господин Путин.- Да, это правда… Но нигде, я хочу это подчеркнуть, нигде на государственном уровне не героизируются нацисты - нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. К сожалению, на Украине это происходит".



Коснулся российский президент и еще одной темы, которая переходит из одного его выступления в другое. "Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров",- напомнил он, отметив, что в ходе спецоперации на Украине эта информация подтвердилась. Подробностями о развитии военной операции господин Путин поделился с гостями в закрытой части встречи.



Прокомментировал президент Путин (так же как и Александр Лукашенко) и готовящееся расширение НАТО. Но обошлось без алармизма. "Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, нет проблем с этими государствами, нет",- успокоил он, добавив, что новой угрозы для России таким образом не создается. "Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию, и какой она будет, мы будем смотреть исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться",- предупредил президент России.



Перспективы ограниченного роста

Между тем, как заявил в понедельник генсек ОДКБ Станислав Зась, принятия новых членов не исключает для себя не только НАТО, но и ОДКБ. "То, что ОДКБ будет прирастать партнерами, наблюдателями и членами нашей организации,- это перспектива",- сказал он журналистам.



Впрочем, де-факто перспективы расширения ОДКБ пока весьма туманны. Узбекистан, который стоял у истоков военного блока (именно в Ташкенте в 1992 году был подписан Договор о коллективной безопасности), вышел из него и не намерен возвращаться, а принять в организацию Азербайджан вряд ли будет возможно до полного урегулирования конфликта с Арменией.



К тому же, как отмечают собеседники "Ъ" в странах-участницах ОДКБ, на общественном уровне отношение к организации весьма неоднозначное.



"У части активной общественности в Казахстане (к ОДКБ.- "Ъ"), надо признать, есть настороженное отношение, потому что ключевой субъект этой организации - Россия,- признается в беседе с "Ъ" директор Института евразийской интеграции в Нур-Султане Уразгали Сельтеев.- Отношение к ОДКБ такое же, как к ЕАЭС (Евразийскому экономическому союзу.- "Ъ"),- это организации, которые ситуативно приносят какую-то пользу".



Подобного мнения придерживается и другой казахстанский политолог, Данияр Ашимбаев: "Об ОДКБ вспомнили буквально в январе, и однозначного мнения не сложилось, поскольку по поводу самих январских событий у людей абсолютная каша в голове. Следствие о многих вещах молчит, и естественно возникло гигантское пространство для рассуждения - нужно ли было ОДКБ или не нужно".



Как происходящее на Украине восприняли союзники России в регионе

Собеседник "Ъ" в Армении, политолог Грант Микаелян, не слишком верит в укрепление ОДКБ: "Нельзя говорить о том, что ОДКБ пережила некую эволюцию, следствием которой стала операция в Казахстане. Скорее это было оперативной реакцией России на случайные события, которую поддержали и другие члены ОДКБ". Напомним, что Армения обращалась в организацию за помощью во время обострения на границе с Азербайджаном, но не получила ее.



Теперь же на повестке - украинский кризис. Бывший вице-президент Киргизии Феликс Кулов предположил, что страны ОДКБ могли бы сыграть более активную роль в урегулировании конфликта. "ОДКБ не должен быть сторонним наблюдателем,- заявил он "Ъ".- Будет логичным, если страны, входящие в организацию, выступят с инициативой посредничества в переговорах между Киевом и Москвой и в том числе предложат свое участие в составе миротворческих сил под эгидой ООН".



Впрочем, армянский политолог Давид Арутюнов отмечает: в нынешних условиях "вовлечение стран-членов ОДКБ в конфликт неизбежно вызовет обострение их отношений с Западом", так что на такой вариант они вряд ли согласятся.



Кирилл Кривошеев; Александр Константинов, Нур-Султан; Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №84 от 17.05.2022, стр. 1 Источник - коммерсант

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