Расширение функций ЕАЭС может стать для него лучшим решением, - А.Сибирская

22:33 17.05.2022

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЕАЭС МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ НЕГО ЛУЧШИМ РЕШЕНИЕМ

Дата: Май 16, 2022

Дарья Хаспекова



Евразийский союз сейчас сталкивается с волной критики: две из пяти стран объединения находятся под санкциями, что оказывает негативное влияние на развитие #ЕАЭС. Мировой экономический кризис, назревающий сразу после нескольких сложных лет из-за ковидных ограничений, подливает масла в огонь. Однако кризисный период – всегда лучшее время для развития. О том, на какие меры может решиться ЕАЭС сейчас для преодоления кризиса, рассказали ведущие экономисты стран объединения.

Расширение функций ЕАЭС может стать для него лучшим решением

Альбина Сибирская, старший научный сотрудник Института экономики НАН Беларуси (Беларусь)



В современных условиях санкционного давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию в ЕАЭС возникает необходимость пересмотра внешнеэкономической политики стран. Назревающий мировой кризис формируется преимущественно в странах Евросоюза и США как следствие их же санкций. Отказ от российских энергоресурсов привел к резкому росту цен, запрет транзита белорусских транспортных средств спровоцировал ответ от Беларуси, что подорвало устоявшиеся логистические цепи с Востоком.



Официальная инфляция за 3 месяца 2022 года в Евросоюзе составила 14,6%, в то время как в предыдущие годы она не превышала 10% в год. Страны уже начинают пересматривать свои решения, например, Чехия, инфляция в которой составила 26,8% за 3 месяца 2022 года, заявила, что не готова отказываться от российских энергоресурсов. Прирост цен в странах Балтии, отказавшихся от белорусской электроэнергии, составил: в Эстонии – 27,3%, в Латвии – 22,2%, в Литве – 29,3%.



В Союзном государстве турбулентность переносится с минимальными потерями.

Успешно проводимая Российской Федерацией финансовая политика и перевод расчетов за газ в российские рубли позволили не только избежать экономического кризиса, но и вернуть курс рубля на прежний уровень.



Ашот Тавадян, экономический обозреватель, эксперт РСМД (Армения)

Может сложиться впечатление, что для развития ЕАЭС сейчас не лучшее время, но на самом деле – это самый подходящий момент.



Евразийский экономический союз должен быть преобразован в Евразийский союз. Если мы к этому не придем, то у нас могут возникнуть более серьезные проблемы. Евразийский союз, конечно, должен проводить единую макроэкономическую политику, но не должен ограничиваться только экономикой, это также должен быть и политический союз.



На мой взгляд, для будущего процветания Евразийского союза необходимо провести ряд мер.



Во-первых, нам необходимо перестать действовать ситуативно, необходимо прописать "дорожную карту" модернизации и кооперации по всем сферам, в том числе, военно-промышленной.



Во-вторых, ЕАЭС необходимо наращивать экспорт в Китай, Индию, Иран, арабские страны.



В-третьих, конкурс на государственные закупки должен проводиться для всех стран ЕАЭС на определенных строгих, но прозрачных и равных условиях.



В-четвертых, во избежание колебания валют в странах ЕАЭС мы должны проводить совместную денежную политику.



В-пятых, необходимо бороться с коррупцией. К сожалению, у наших стран высокий уровень коррупции, это значит, что наша продукция в среднем на 10% дороже, чем там, где коррупция ниже. Это явно не способствует конкурентоспособности наших товаров.



В-шестых, ЕАЭС необходимо спонсировать совместную научную деятельность – например, исследования военно-стратегического назначения. СНГ, например, создает межгосударственный фонд научных исследований. Так, если в Армении изобрели деталь для летательных аппаратов, то она должна автоматически использоваться в других странах ЕАЭС.



В-седьмых, ЕАЭС должен поставить в приоритет развитие дорог, которые имеют значение для стран союза, не поддаваясь на влияние других государств.



В-восьмых, ЕАЭС должен включить в себя и военно-политические функции. Может возникнуть вопрос, что тогда делать с ОДКБ? России необходимо сделать выбор – на развитие какого интеграционного объединения делать упор.



В-девятых, нужно повысить статус Евразийской экономической комиссии, четко определить и вписать в договор ее права и обязанности. Нужно перейти к четким законодательным процедурам и обязательно отредактировать Договор о создании ЕАЭС.



Если Россия будет придерживаться выжидательного подхода к Евразийскому союзу, возможно, негативные, недружественные для России процессы будут возникать не только в Армении, но и в других странах постсоветского пространства.



Артем Пылин, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН (Россия)

Новые масштабные санкции против России будут иметь существенные негативные последствия не только для России, но и для региональной и глобальной экономики. Ожидается, что в 2022 году российский ВВП снизится на 8-10%, что будет самым масштабным падением за последние 25 лет.



При этом спад российской экономики негативно повлияет и на страны ЕАЭС, которые имеют тесные торговые и финансовые связи с Россией. По прогнозам ЦБ РФ, в 2022 году экспорт товаров и услуг из России в стоимостном выражении снизится на 12% – до 484 млрд долл., а импорт товаров и услуг сократится куда существеннее – почти на 30%, до 266 млрд долл.



Хотя падение взаимной торговли России со странами ЕАЭС в условиях внешних шоков традиционно носит более умеренный характер по сравнению с внешней торговлей России с третьими странами из-за ее более высокой товарной диверсификации, снижение внутрирегиональных торговых и финансовых связей будет сдерживать рост экономик стран ЕАЭС в 2022 году.



В среднесрочной перспективе на фоне ожидаемого значительного сокращения объемов внешней торговли России с недружественными странами (ЕС, Великобритания, США, Япония, Республика Корея и др.) прогнозируется постепенное наращивание взаимной торговли в ЕАЭС, прежде всего российско-белорусской, и СНГ – за исключением Украины.

Это произойдет за счет частичной переориентации торговых потоков, перестройки транспортно-логистических схем и условий поставок, расширения доступа этих стран к российским программам импортозамещения.



Производители из стран ЕАЭС и СНГ (прежде всего Азербайджан и Узбекистан) смогут расширить выпуск разнообразной, в первую очередь промышленной продукции (автомобили, оборудование, различные комплектующие) для российского рынка, что позволит частично компенсировать уход западных компаний.