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США готовят переворот в Таджикистане? - В.Прохватилов
00:14 18.05.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 17.05.2022 |

Создается коридор для прохода вооруженных формирований из Афганистана в Казахстан и Россию

9 мая лидер террористической Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ)* Мухиддин Кабири объявил о создании военного крыла оппозиции властям Таджикистана. Об этом сообщил центральноазиатский филиал запрещенного в России радио "Свобода"**.

"Еще несколько лет назад в Таджикистане отрицалось применение силы и оружия большинством таджикских политических сил, включая ПИВТ, но после событий в Украине мир изменился… С тем, как правительство продолжает действовать сегодня, у нас нет другого пути, кроме как снова столкнуться с конфронтацией сил в Таджикистане, как это происходит в других странах", – заявил Кабири.

В Вашингтоне рассматривают Мухиддина Кабири как человека, на которого может быть сделана ставка при создании в республике "управляемого хаоса". Власти Таджикистана настолько встревожены деятельностью Кабири, что во время его выступления в Университете Джорджа Вашингтона в сентябре 2020 года все провайдеры Таджикистана на час отключили Интернет.

В онлайн-дискуссии по последнему докладу Кабири участвовало более 150 западных аналитиков, послов и членов дипломатических корпусов, правозащитников и журналистов.

Руководитель российского Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в своем телеграм-канале сообщил, что с ним связался представитель военного крыла оппозиции (ВКО), назвавшийся Умаром, находящийся в Таджикистане, который подтвердил намерение перейти к действиям по "свержению режима президента Эмомали Рахмона". По словам представителя ВКО, уже "достигнуты принципиальные договоренности о взаимодействии" между бывшими полевыми командирами таджикистанских боевиков.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся в северной афганской провинции Панджшер вооруженных столкновений между запрещенными в России талибами* и Фронтом национального сопротивления (ФНСА), созданного Ахмадом Масудом. Командующим войсками ФНСА назначен таджик, связанный с западными спецслужбами, уроженец афганского Бадахшана Кадам Шах Шахим.

Накапливаются признаки того, что США готовятся применить к Таджикистану стратегию "принуждающей мощи"​​​​​, соединив "белоленточный протест" с партизанскими вылазками вооруженного крыла оппозиции. Во главе боевиков, скорее всего, встанут "лидеры Памира" – так радио "Свобода" называет наркобаронов Горного Бадахшана. Здесь в последнее время активизируется протест. 14 мая в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области [ГБАО], состоялся митинг с участием десятков жителей Хорога и других районов. По информации источников местного портала "Бомдод", участники "схода" выдвинули властям 12 требований, которые включают отставку главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. В Хорог в ожидании новых выступлений протеста введена военная и полицейская бронетехника.

Известный киргизский политолог Марс Сариев в интервью российским СМИ высказал мнение, что за созданием вооруженного крыла оппозиции в Таджикистане стоят внешние силы, в задачи которых входят "смещение президента Рахмона и создание коридора для прохода вооруженных формирований из Афганистана в Казахстан и Россию".

После свержения премьер-министра Пакистана Имрана Хана начались удары пакистанской авиации по афганским провинциям Хост, Кунар и Пактика, выталкивающие расположенные там салафитские группировки к границам Таджикистана. На днях в этих же провинциях вспыхнули бои между талибами и вооруженными группировками пуштунов.

США подпитывают напряженность не только в Таджикистане. Узбекский лидер Абдул Рашид Дустум, находящийся в эмиграции в Турции, получил 250 млн фунтов стерлингов для организации армии сопротивления правительству талибов. Дустум контролирует несколько тысяч боевиков-узбеков на севере Афганистана. Не далее как 18 апреля боевики афганского филиала запрещенного в России "Исламского государства"* обстреляли реактивными снарядам территорию Узбекистана.

Продолжает свою подрывную работу посол Великобритании в Киргизии Чарльз Гаррет, который, как сообщили официальные киргизские издания, провел консультации с руководителями прозападных политических формирований и фондов (Омурбек Текебаев, Адиль Турдукулов, сторонники бывших президентов Отунбаевой и Атамбаева).

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прибывший 11 мая в Душанбе для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, подчеркнул важность союзнических отношений с Таджикистаном. "Если на Таджикистан будет совершенно нападение, это сразу станет предметом для рассмотрения в ОДКБ, поскольку мы не можем допустить агрессивных поползновений в отношении наших союзников", – сказал Лавров.

Источник - фонд стратегической культуры
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