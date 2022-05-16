В Душанбе неизвестные напали на журналистов "Озоди" и "Настоящего времени"

01:00 18.05.2022

В Душанбе неизвестные напали на журналистов Радио "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного иноагентом в РФ) и "Настоящего Времени" (признано иноагентом в РФ), отобрали у них всю служебную технику, рабочие и личные мобильные телефоны.



Как сообщает "Озоди", инцидент произошел 17 мая, когда корреспонденты двух медиа возвращались с интервью с журналисткой Улфатхоним Мамадшоевой, которую МВД РТ обвинило в организации митинга 16 мая в Хороге наряду с бадахшанским неформальным лидером Мамадбокиром Мамадбокировым и проживающим за рубежом оппозиционным активистом Алимом Шерзамоновым. Люди в штатском напали на журналистов радиостанции Муллораджаба Юсуфзода и Барота Юсуфи. Муллораджабу нанесли несколько ударов по голове и туловищу. На неоднократные просьбы представиться нападавшие не реагировали.



"Мы побеседовали с Улфатхоним Мамадшоевой недалеко от ее дома в Душанбе. Когда она ушла и мы подошли к машине, на нас напали двое в гражданском. Они избили меня и оператора, отобрали служебную технику, мобильные телефоны. Один из них мне начал угрожать со словами ""Муллораджаб, Богом клянусь, я пристрелю тебя""", - рассказал Юсуфзода.



Такому же нападению подверглась и съемочная группа "Настоящего Времени". По словам корреспондента Анушервона Арипова, сразу после записи интервью с Мамадшоевой он и оператор Насим Исамов отправились в офис, но путь им перегородила белая иномарка. Оттуда выбежали молодые люди спортивного телосложения, которые вырвали у журналистов мобильные телефоны через открытые окна автомобиля. Затем они выволокли сотрудников медиа наружу, заставили открыть багажник, забрали все оборудование и уехали.



У журналистов "Озоди" и "Настоящего Времени" забрали в общей сложности 7 мобильных телефонов и видеокамеру.



Президент корпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай выразил обеспокоенность нападениями на журналистов и заявил, что "властям Таджикистана в интересах народа пора прекратить попытки помешать независимой журналистике".



16 мая в Хороге - административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана - местные жители попытались собраться на митинг, но правоохранительные органы этому воспрепятствовали. В отношении протестовавших были применены резиновые пути и слезоточивый газ, а также, по утверждениям очевидцев, огнестрельное оружие. По официальным данным, в результате событий в Хороге погиб местный житель, а трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.



Жители Хорога вышли на акцию протеста после того, как власти отказались выполнить выдвинутые ранее ими требования: отстранить от должности главу автономии Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, наказать силовиков, виновных в гибели трех местных жителей в ноябре 2021 года, прекратить запугивать и преследовать население региона. Местные власти признали требования митингующих незаконными и предупредили население о том, что участие в протестах будет рассматриваться как акт терроризма.