Задержан председатель горсуда Тараза. Кто теперь может лишиться высоких постов?

01:50 18.05.2022

Максим Скопин



Сегодня стало известно о задержании главного судьи Тараза Алтынбека Мадемарова. Его подозревают во взяточничестве. Корреспондент Orda.kz попытался понять, кем являлся задержанный и что о нем говорят в родных краях.



Мадемарову вменяют часть 2 статьи 366 (получение взятки) УК РК. В документе, появившемся в в соцсетях, утверждается, что глава горсуда получил взятку в 1 млн тенге за содействие в гражданском деле от некого гражданина "Ж". Судью поймали с поличным сотрудники не местного, а специально прибывшего столичного антикоррупционного ведомства, но официального подтверждения от Акнтикора пока не поступало.



Родственные связи и репутация



Orda.kz стало известно, что брат задержанного, Данияр Мадемаров, также работает в судебной системе Жамбылской области. С 2019 года он назначен судьей специализированного административного суда Тараза.



В каждом городе у судей есть определенная репутация. Кто-то известен своей несговорчивостью, кто то наоборот – любовью к деньгам. Корреспондент Orda.kz на условиях анонимности опросил адвокатов Тараза и узнал, что они думают об Алтынбеке Мадемарове и его неподкупности. Первым делом собеседники подчеркнули, что уровень судейства в областном центре низкий. Выяснилось, что срок Мадемарова на занимаемой должности в скором времени бы истек. "Простой и добрый" человек, к которому можно было запросто приехать домой и "решить вопрос" за определенную сумму, – так отзываются о задержанном.



Как сообщают источники в регионе, Мадемаров много лет работал, дружил и даже приходится дальним родственником по роду Ботбай бывшему судье верховного суда РК, Мусамбеку Алимбекову. Поговаривают, что последний оказывал ему всяческое содействие.



Возможные санкции



Как пояснили Orda.kz, в Верховном суде РК существует служба внутренней безопасности. Ее работа направлена на пресечение и расследование преступлений. О всех фактах нарушений, совершенных в судейском корпусе, служба сообщает уполномоченным органам. Самостоятельно оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия она не проводит. При этом, чтобы избежать ложных обвинений, лишить Мадемарова статуса судьи до оглашения приговора нельзя.



"Согласно конституционному закону о статусе судей, лишить полномочий судьи или статуса Верховный суд не может. Это в компетенции Высшего судебного совета. Только там принимают такое решение и направляют материалы на издание указа. На сегодняшний день ни Верховный суд, ни Высший судебный совет никаких решений принять не может, пока не вступит в законную силу приговор суда", – пояснил Orda.kz замруководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК Елдос Жумаксанов.



Если Алтынбека Мадемарова признают виновным в получении взятки, и приговор вступит в законную силу, то в отставку должны подать его непосредственные начальники – председатель областного суда Ербол Ахметжанов или председатель гражданской коллегии облсуда Жомарт Рустембеков. Правда, таких прецедентов в Казахстане пока отмечено не было.



Алтынбек Мадемаров родился в Меркенском районе Жамбылской области. В 2001 году окончил Алматинскую высшую следственную школу ГСК РК. Председателем горсуда Тараза стал в октябре 2017 года.