Глава "Узтрансгаза" объяснил убытки на 5 трлн сумов

08:26 18.05.2022

В 2020-2021 годах "Узтрансгаз" потерпел убытки на общую сумму свыше 5 трлн сумов. Глава компании Бехзот Нарматов объяснил это тем, что компания покупает дорогой газ и продает населению по низкой цене. По его словам, объем убытков с каждого кубометра газа составляет 150−160 сумов. Правительство выделяет субсидии, но большая их часть приходится на людей, которые не являются социально уязвимыми, сказал он.



Председатель правления "Узтрансгаза" Бехзот Нарматов в интервью проекту Ular объяснил, почему компания стала самой убыточной среди госпредприятий Узбекистана по итогам 2020 и 2021 годов.



Компания завершила 2021 с убытками в размере 2,51 трлн сумов (236,2 млн долларов по среднегодовому курсу за 2021 год), 2020 год - 3,57 трлн сумов (354,7 млн долларов). По словам Бехзота Нарматова, при реорганизации "Узбекнефтегаза" в 2019 году правительство решило "финансово оздоровить" компании "Узнефтегаздобыча" и "Худудгазтаъминот", и "весь удар пришелся на „Узтрансгаз"".



"Тогда была цель сохранить цены без повышения для населения. Поэтому все субсидии, выделяемые государством, определялись в „Узтрансгазе". Если посмотрите отчет [Агентства по управлению госактивами], и „Узбекнефтегаз", и „Худудгазтаъминот" вышли с плюсом, только мы в минусе. Потому что самый большой удар по цене… то есть мы покупаем по высокой цене и продаем по низкой. У иностранных компаний, в основном у „Лукойла", при необходимости импортируем и даем населению без изменения цены", - заявил он.



На сегодняшний день "Узтрансгаз" покупает газ по экспортной цене в 200 долларов и продает населению по 30 долларов.



"Например, если бы мы экспортировали этот газ, то мы бы тоже были богатой компанией", - отметил Бехзот Нарматов.



Помимо разницы в цене, на размер убытков влияют кредиты, привлеченные для ремонта газопроводов и компрессорных станций, проценты по обслуживанию долга, транспортные услуги.



"С учетом этого с каждого кубометра газа „Узтрансгаз" терпит убытки в 150−160 сумов. Если посчитать [весь объем], выходит большая сумма", - заявил он.



Бехзот Нарматов подчеркнул, что Узбекистан должен прийти к свободным рыночным отношениям в сфере газоснабжения и снизить роль государства в экономике. Но государство оказывает большое внимание социальной сфере, чтобы "население не испытывало сложности в переходном периоде".



Он сообщил, что на социально уязвимых слои населения приходится около 20% выделяемых государством субсидий на дешевый газ. В Минэнерго уточнили, что 85% из всех абонентов (физических лиц) потребляют 35% газа от общего объема.



"Люди, которые больше всего потребляют [газ], не являются социально уязвимыми. Потому что социально уязвимые и так потребляют мало газа и электроэнергии, у них дома нет кондиционера, по 5−6 газовых плит, бассейна с подогревом", - заявил председатель "Узтрансгаза".



Бехзот Нарматов сообщил, что 49% акций компании "Узбекнефтегаз" планируется приватизировать через IPO, а в будущем государство сохранит монополию только на магистральные газопроводы ("Узтрансгаз"), поскольку они являются стратегическими объектами.



"Другие страны перешли на рыночную экономику через „шоковую терапию": за день подняли цены в 10 раз, а дальше рынок сам регулировал цены… У нас при проведении реформ правительство всегда задается вопросом, как это повлияет на социально уязвимые слои населения… Это государственная политика, всегда так было", - отметил он.



Глава компании подчеркнул, что на данном этапе правительство осознанно субсидирует цены и поддерживает компанию, в том числе через гарантии банкам по кредитам. При этом государство поэтапно планирует перевести рынок энергоресурсов на рыночные отношения к 2025−2026 годам.



В последний раз цены на газ для населения повышались в августе 2019 года и были установлены в размере 380 сумов за кубометр при наличии счетчика. Правительство планировало повысить тарифы на электричество и газ в феврале-марте 2020 года, но отложило эту меру из-за пандемии коронавируса.



Центробанк в основном сценарии развития экономики, опубликованном осенью, ожидал, что регулируемые цены (на энергоресурсы, коммунальные услуги и другое) будут полностью либерализованы в 2022 году или поэтапно в 2022-2023 годах.