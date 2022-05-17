3 месяца СВО: Россия справилась, но..., - Александр Дугин

09:21 18.05.2022 Власть должна провозгласить идеологию Победы

Александр Дугин



Почти три месяца с начала СВО на Украине. Можно сделать определенные выводы. Военную сторону операции не рассматриваю, здесь необходимо мнение специалиста в военной стратегии, да и не обо всем следует говорить, пока битва продолжается. Я хотел бы взвесить иные обстоятельства, связанные исключительно с политикой:



· готова ли оказалась Россия к СВО?



· и что именно сейчас необходимо сделать для Победы?



Россия в целом оказалась к СВО готова.



Прежде всего меня удивило отношение народа в целом. Я последнее время много езжу по стране и вижу реакцию людей – вне пропаганды. На мой взгляд, народ понимает цели и задачи СВО не только не хуже, а намного лучше, чем элита. Народ в глубине своей убежден, что Запад является нашим абсолютным врагом. Переубедить народ в этом сложно, а всякое подтверждение, напротив, схватывается с жадностью. Война с Западом – вот что объясняет для народа и оправдывает все. И в этом смысле современная Украина – особенно после 2014 года – видится как инструмент Запада в этой войне. Отсюда бешеная русофобия, стремление вступить в НАТО, жестокость карателей на Донбассе. Если народ все понимает именно так, это огромный – практически неисчерпаемый – ресурс для продолжения СВО, это - ее легитимация. Единственно, что должна в такой ситуации делать власть, так это на разные лады повторять тезис Путина, высказанный на параде Победы 9 мая: мы воюем с Западом. А если так, то все понятно. Народ слышит глубинный ZOV и откликается на него. Народ готов к войне (с Западом) и Победе, и реалистично взвешивает ее цену.



Готовой оказалась и политическая система. От нее в чрезвычайных обстоятельствах требовалось одно: беспрекословное подчинение и полная управляемость. Это в политике мы и видим. Малейший жест несогласия и конец тому, кто на него осмелился – не зависимо от партии, министерства или региона. Вертикаль власти прошла испытание на прочность. В чрезвычайных обстоятельствах так и олжно быть. Так и есть.



Область информации внутри страны: с огрехами и оговорками, но и здесь мы видим достаточную готовность. СМИ перестроились на лету. Никакой фронды, разве что ограниченность тех или иных руководителей, но как есть. Внешний контур пропаганды нам немедленно отрубил Запад, но и здесь мы делаем, что можем. Не особенно эффективно? А по-другому и быть в такой ситуации не могло. Запад объявил нам войну и ведет ее по всем фронтам – прежде всего в области информации. И тут мы тоже в целом готовы. Никакой паники.



Теперь о силовиках: структуры ФСБ, при всей их психологической сложности, воспряли духом. Конечно, многие уже адаптировались, что врагов надо было называть долгие годы "партнерами", а агентов влияния – "уважаемыми системными либералами". Но когда все вещи снова были названы своими именами, а либералы и западниками стали прямыми иностранными агентами, шпионами и предателями, то и ФСБ и другие службы довольно быстро оправились: с правдой всегда работать легче, враг есть враг и что с ним делать доблестным чекистам не надо рассказывать. С МВД или Росгвардией все еще проще, к политике они прямого отношения не имеют и честно выполняют свой долг.



В экономике три месяца мы не замечаем никаких резких изменений. И это при беспрецедентном санкционном давлении, призванном сразить страну под корень. Я убежденный противник капитализма и экономической политики нашего правительства, но я вынужден признать, что на сегодняшний день в чрезвычайных условиях действия власти в экономике вполне успешны. Все могло бы быть гораздо хуже. Это не значит, что так будет и в дальнейшем, нашу изоляцию от глобальной экономической системы, куда мы к сожалению поспешили вступить (в ущерб нашей собственной экономике и ее развитию), мы еще почувствуем, но 3 месяца серьезный срок, и пока экономика России выстояла. Не уверен, что курс рубля это действительно основной показатель, скорее экраном успеха является экономическое обеспечение СВО, но и это радует.



При большем приближении все может выглядеть несколько иначе - недостатки и отдельные эксцессы всегда ярки и бросаются в глаза, но заняв должную дистанцию, становится очевидно: во внутренней политике Россия к СВО и к фронтальному столкновению с Западом оказалась готовой. Страшно подумать, чтобы бы могло быть сейчас со страной, если бы такой готовности не было бы. Да одна мысль в этом направлении ужасает.



Это так на сегодня. Однако насколько устойчивым является такое положение дел, сказать трудно.



В этой связи рассмотрим второй вопрос: что в политической сфере необходимо сделать для Победы на данном этапе? Этот вопрос не праздный. Можно, конечно, было бы поступить так – раз три месяца российская политика справлялась, так и дальше справится. Менять ничего не надо. Если справится, то и хорошо. А если нет? Просто так переносить тенденции первых трех месяцев СВО на дальнейший ее ход, а ничто не предвещает скорого ее окончания, не особенно рационально. Власть же – пусть в полном секрете, но готовилась к операции, и понимала, что стремительной она точно не будет. Пока запаса прочности хватило. А вот дальше – уже без такой секретности, ведь все главное уже началось, стоит готовить следующий этап.



В этой связи я бы наметил ряд направлений, которые, со всех точек зрения, станут важнейшими факторами Победы в будущем.



России сейчас жизненно необходима Идея. То, что идеологии не было раньше, на практике в критический момент сделало политическую систему управляемой. И как ни странно, это оказалось одним из важнейших критериев успеха. Все партии и политики говорят и делают именно то, что должны в такой ситуации. И отлично. Поэтому Идея нужна не партиям, а Государству. Тогда связь власти и народа станет намного более живой. Народ и так понимает, зачем и для его СВО, но вот многого другого он не понимает. Или понимает, что это "многое" устроено не так, как должно было бы быть. Пора власти быть открытой для народа, пришло время. А открытость предполагает Идею: Государство ее формулирует, а народ ей присягает. Это может быть только Русская Идея, если угодно евразийская – с учетом многообразия культур и народов, или имперская. Тогда все вообще всем станет понятно: для чего жить и как жить. Конечно, эта Идея уже есть, ее надо лишь открыто провозгласить. И сама власть должна присягнуть ей вместе с народом. И тем самым присягнуть самому народу, потому что народ и есть Идея.



В Русской Идее центральное место играет Дух. Полнее всего это выражено в православии и Церкви, но Дух веет, где хочет. Русские были преданы Духу на всех этапах нашей истории. Мы любим тело и материю только потому, чтобы хотим, чтобы они стали духом. Русским претит грубый эгоизм и жажда наживы. Богатство от слово Бог. Кто с Богом, тот и богат. Победа всегда приходит с Небес.



Нам необходима мобилизация народа. Я не говорю только о мобилизации на фронты СВО, но и о мобилизации всего общества. Тыл есть часть фронта. Если у кого-то еще и есть иллюзии, что СВО это далеко и их не коснется, жители обстреливаемых со стороны Украины русских областей ясно поняли: война пришла на нашу русскую землю. Стороной уже она нас не обойдет. Поэтому включиться в битву за Победу предстоит каждому. Власть не должна бояться пробуждения русских. Это главный аргумент Победы. СВО должна приобрести открыто характер "народной войны" (не с Украиной, с Западом).



Идеология предполагает четкую формулировку ценностей. Если сейчас насмерть сошлись две цивилизации – западная и наша, мы просто обязаны объяснить себе и миру, в чем наши ценности. Запад глубоко идеологичен, его идеология -- тоталитарный либерализм, включающий в себя гендерную политику, ЛГБТ+, критическую расовую теорию, индивидуализм, Искусственный Интеллект, и … русофобию. Запад приговорил Россию как цивилизацию. Мы не согласны с этим, и поэтому нам требуется сегодня ясно обозначить, за какие ценности мы сражаемся, что является для нас традицией, культурой и идентичностью. И под эти традиционные ценности, включающие дух, нравственность, доброту, справедливость, общинность/соборность, чистоту и любовь, следует подстраивать культуру и образование.



Это не благопожелание, это - ультиматум, ультиматум Победы. Власть должна провозгласить идеологию Победы. На данном этапе это - вопрос жизни. И на это у нас не так много времени. Техническая сторона операции планировалась и готовилась в условиях строжайшей секретности, но теперь-то что скрывать? У нас нет права и времени на то, чтобы остаться во внутренней политике там, где мы сейчас находимся и посмотреть, справимся ли мы без идеологии или нет? В долгосрочной перспективе точно не справимся: мы воюем с идеологией и без собственной идеологии мы просто обречены на провал, но вполне возможно, что и в среднесрочной и даже в краткосрочной перспективе она нам остро понадобится. Вы ведь наверняка обратили внимание, как отчаянно сопротивляется враг. Все это результат идеологии – враждебной, ложной, экстремистской, русофобской, преступной, террористической, но именно идеологии. В конец концов, Идея решает все.



Политика у нас справляется, а Идея все еще ждет своего часа. На мой взгляд, этот час настал.



Александр Дугин Источник - geopolitika.ru

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