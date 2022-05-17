ОДКБ: когда союзники "на измене", - В.Гордиенко

09:24 18.05.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Партнеры России показали, что предпочитают сохранять нейтралитет в украинском вопросе, за что Александр Лукашенко "объявил им выговор".



Правда, в итоговом заявлении было обозначено, что члены ОДКБ не приемлют возрождения нацизма.



До сих пор Россия никак не могла ни разу дождаться четкой, хотя бы словесной поддержки со стороны своих "союзников" по украинскому вопросу. На Генеральной ассамблее ООН против "антироссийской" резолюции голосовала только Белоруссия. Все остальные партнеры по СНГ воздержались, Азербайджан, Туркмения и Узбекистан "грамотно" отсутствовали, а "предательская" Молдавия и вовсе сказала "да".



На специальной сессии Совета ООН по правам человека Армения, Казахстан и Узбекистан также предпочли занять нейтральную позицию, а ведь даже Китай был против.



Анонсировалось, что на встрече министров иностранных дел стран СНГ, прошедшей на прошлой неделе в Душанбе, ситуация на Украине будет одной из основных тем этого саммита. Однако по факту об этом говорил только Сергей Лавров, и в итоговые документы встречи происходящее в рамках "специальной военной операции" вообще не попало.



Ну и наконец - саммит в Москве Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он был приурочен к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации. Надо отметить, что лидеры всех стран-членов - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана - в Первопрестольную приехали, и каждый сказал добрые слова по поводу объединяющей их ОДКБ (хотя Никол Пашинян попенял, что организация не вступилась за Армению во время конфликта 2020 года). Но что же Украина?



Нет, никто, конечно, не ожидал, что партнеры предложат России военную помощь, но каков будет хотя бы уровень моральной поддержки - было интересно. Все речи пересказывать не будем, но, в общем, - все обтекаемо, говорили о "сложной международной обстановке" и т. п. Исключением стали, естественно, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко, который на фоне российского президента выглядел, пожалуй, "злым следователем".



"В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников, - заявил Александр Григорьевич. - Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей Организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки. Как показывают последние события, с нашей точки зрения (может, я ошибаюсь), похоже, нет".



Лукашенко припомнил отдельным партнерам прекращение полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний "других" государств ОДКБ - читай, России и Белоруссии. Пристыдил и за "неправильные" голосования. "С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия, вопреки всем законам международной жизни, по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций", - заявил Батька.



Лукашенко недоумевает: почему одна Россия должна бороться с расширением НАТО? По его словам, не выступая единым фронтом, "мы сами помогаем Западу… поодиночке нас просто раздавят и разорвут". Но, вообще-то, Александра Григорьевича лучше один раз услышать, чем семь раз прочитать, тем более раздерганного на цитаты.



Впрочем, президент Владимир Путин пообещал коллегам, что у них еще будет возможность обсудить украинский вопрос за закрытыми дверями, когда он проинформирует их о ходе спецоперации. Что именно за ними происходило - неизвестно, но генеральный секретарь организации Станислав Зась сказал: "Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ к этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался".



На следующий день он сказал о том же еще более развернуто и дал понять, что на поддержку других членов ОДКБ России в этом вопросе рассчитывать не приходится. "У наших стран - членов ОДКБ есть свои взаимоотношения и с Украиной, равно как и с другими странами, и свое отношение к происходящим событиям. И консолидированной позиции пока нет", - отметил генсек, уже находясь в Минске.



Получается, что саммит поставил точку (в лучшем случае - многоточие) в вопросе о том, готовы ли постсоветские страны хоть как-то поддержать Россию в ее действиях в отношении Украины. Не готовы - во всяком случае, пока, и, во всяком случае, - почти все.



Да и "Бацька" уже порой выглядит "ненадежно": то начинает "похваливать" за правильную тактику Вооруженные силы Украины, то ведет закулисные переговоры с Западом, то находит 1001 причину для того, чтобы самому не участвовать в спецоперации. А на словах - так да, он такой союзник, каких и не сыщешь.



В итоговом заявлении был упомянут Афганистан, но не Украина. Правда, несколько абзацев было посвящено необходимости борьбы с возрождающимся нацизмом и нацистской идеологией, а также осуждены "всякие современные попытки фальсификации истории, связанной со вкладом стран в общее дело борьбы с нацизмом" (можно при желании применить и к Украине, и к Прибалтике) и "битва" с памятниками, установленными в честь борцов с нацистской агрессией, и символикой Победы - те же "обвиняемые". Ну, хоть в этом единство есть.



Вячеслав Гордиенко

17 мая 22