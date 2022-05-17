Председатель Си отправил коммунистический идеал в долгий ящик, - В.Скосырев

10:12 18.05.2022

Пандемия вынудила Пекин повременить с выравниванием доходов



Владимир Скосырев



17 мая 22



Генсек КПК Си Цзиньпин утверждает в партийном журнале, что сначала нужно увеличить пирог, а только потом решать, как его поделить. Этот пассаж, а также заседание Народного политического консультативного совета – параллельного парламента – свидетельствует о коррекции экономической политики. В прошлом году ТВ и пресса толковали о необходимости добиться общего процветания и обрубить сверхдоходы IT- и других корпораций. Сегодня об этом лозунге не слышно. Стоит задача укрепить уверенность частного сектора в своих перспективах, а главное – преодолеть спад в экономике, связанный с распространением вируса и кризисом в Украине.



Как говорит Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии, китаевед по образованию, недавно еще у всех на устах было стремление обсудить, как после искоренения крайней бедности в стране обеспечить осуществление мечты нынешнего поколения китайских коммунистов и их предшественников о справедливом распределении общественного богатства. Сейчас об этом больше не говорят. Дело в том, что экономические последствия новой вспышки вируса оказались в 10 раз более тяжелыми, чем те, что имели место после обнаружения заразы в Ухане в 2019 году. И пока локдауны и другие запреты Пекина в соответствии с курсом на нулевую терпимость к вирусу остаются в силе, трудности в экономике будут множиться. А ведь осенью должен состояться съезд КПК, где Си предстоит отчитываться о достижениях.



Вот почему, по мнению Радда, генсек решил пресечь дебаты об общем процветании и сосредоточиться на восстановлении экономики. Конечно, высказывания бывшего австралийского премьера, а ныне главы Asia Society в Нью-Йорке следует воспринимать, как гласит английская пословица, со щепоткой соли. Но ведь его оценку подтверждает и публикация в теоретическом журнале КПК "Цюши" выступления Си на конференции. "Чтобы достичь общего процветания, нужно сначала увеличить пирог силами народа всей страны. А после этого корректно наладить хорошее распределение пирога", – сказал генсек.



Как сообщает газета South China Morning Post, есть и друге признаки того, что Пекин ослабляет нажим на интернет-компании. В конце апреля на заседании политбюро было заявлено, что от них не будут требовать возобновления лицензий. Пусть эти платформы уверенно развиваются. А в минувший вторник газета Народного политического консультативного совета, который можно назвать параллельным китайским парламентом, сообщила, что проходит специальный симпозиум, где обсуждается вопрос, как продвигать цифровую экономику. Руководит симпозиумом Ван Ян, член постоянного комитета политбюро, которого считают четвертым по политическому весу в иерархии китайских руководителей.



В течение 18 месяцев IT-гиганты, такие как Alibaba, должны были урезать прибыли под девизом более равного, близкого к коммунистическим принципам распределения доходов в стране. И вот контроль над этими конгломератами ослабевает. В результате акции Alibaba в Гонконге подскочили на 5%, а другого гиганта – Tencent – на 3,5%.



Что же, КПК отодвинула на далекое будущее воплощение идеала, о котором толковали и китайские, и российские коммунисты? Этот вопрос "НГ" задала Александру Лукину, директору департамента международных отношений Высшей школы экономики. Он отметил: "IT-гигантам сначала запретили привлекать иностранные средства, потом их обвинили в монополизме, некоторых решили разделить. Эти компании накопили огромное количество персональных данных клиентов. Получается, что этих клиентов контролирует не правительство, а частные компании, что неприемлемо. Детали нового курса не обнародованы. Но в принципе движение в обратную сторону от идеологических лозунгов равенства закономерно. Главное – встряхнуть экономику. Ведь она замедлилась не только из-за рестрикций в отношении крупных компаний, но и из-за пандемии. В городах по 20 млн человек – Шанхае, Пекине, Шэньчжэне – люди были вынуждены сидеть дома".



Поэтому курс на расширение контроля государства над частным сектором действительно приходится смягчать. "Что касается коммунистического идеала, то он в Китае менялся. При Дэн Сяопине был лозунг: пусть разбогатеет сначала одна часть населения и одна часть регионов. То есть ради роста поощрялось неравенство. А при Си Цзиньпине пришли к выводу, что такой курс может привести к социальной нестабильности, и решили его изменить в сторону большего равенства. И вот теперь происходит пересмотр. Причем в отличие от демократических государств, где есть партии социал-демократов и консерваторов, дебаты идут в рамках одной партии", – заключил эксперт.



Впрочем, китайский Госстат утверждает, что, несмотря на всплеск инфекции, фундаментальные основы экономики остались прочными, так что задачи роста, намеченные на этот год, будут выполнены. Тут невольно напрашивается сравнение с тем, что происходит в РФ. Ее население снова, как в 1990-е годы, подвергается шоковой терапии. А в Китае ни при Дэн Сяопине, ни при Си Цзиньпине население шокам не подвергали.