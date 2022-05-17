Протестующих на Памире поддержали в США и Германии, - В.Панфилова

10:14 18.05.2022

Таджикские силовики применили оружие против митингующих

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

17 мая 22



Акцию протеста в Хороге разгоняли слезоточивым газом.

В Хороге Горно-Бадахшанской области (ГБАО) Таджикистана начался очередной этап силовой операции против мирных жителей, которые вновь после 25 ноября 2021 года устроили акцию протеста. В результате столкновений с силовиками, которые применили не только резиновые пули и слезоточивый газ, но и боевое оружие, – погибли два, ранены 15 человек. Прокуратура ГБАО возбудила уголовное дело в отношении организаторов митинга 16 мая, сообщил пресс-центр МВД Таджикистана. Во вторник акции солидарности с жителями Хорога ожидались в Нью-Йорке и Берлине.

Митингующие в Хороге с 25 ноября требуют наказать виновных в гибели местных жителей, отправить в отставку главу ГБАО и мэра Хорога, убрать блокпосты, вывести войска Министерства обороны Таджикистана и прекратить преследование жителей автономии, а также восстановить мобильную связь и интернет. Требования активистов, всего девять пунктов, были предъявлены местной власти еще 14 мая на импровизированном митинге. Об этом "НГ" сообщила эксперт, местная жительница София Мусофир. Собравшиеся дали чиновникам два дня на их выполнение. Власти, получив ультиматум, стали угрожать активистам.



Так, прокурор ГАБО Парвиз Орифзода в эфире местного телевидения предупредил, что тех, кто выйдет на митинг, ждет уголовное наказание. Организаторами акции, по версии МВД, выступили неформальные лидеры области – Мамадбокир Мамадбокиров и Алим Шерзамонов, а также независимый журналист и правозащитник Ульфатхоним Мамадшоева. "16 мая текущего года в 18.30 часов главарь организованной преступной группы Хорога Мамадбокир Мамадбокиров во главе и по указанию Ульфатхоним Мамадшоевой и лица, находящегося в розыске, Алима Шерзамонова в Хороге с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и воздействия на органы власти для принятия решений в интересах лиц, занимающихся незаконной преступной деятельностью, организовал незаконный митинг", – говорится в сообщении МВД.



Как утверждают в силовом ведомстве, по указанию Мамадбокирова "группа несведущих юношей" под руководством 29-летнего жителя Хорога Замира Назришоева совершила вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые охраняли здание областного суда. Нападавшие взорвали ручную гранату, в результате чего несколько силовиков получили ранения и были госпитализированы. Сам Назришоев тоже был ранен и скончался в больнице.



По версии Софии Мусофир, по истечении ультиматума протестующие направились к административным зданиям, где были встречены вооруженными солдатами, милицией и ОМОНом. Силовики вначале применили газ и травматическое оружие, а потом стали стрелять из боевого. В результате был убит Замир Назришоев. Еще троих раненых доставили в больницу.



Алим Шерзамонов рассказал "НГ", почему его "назначили" организатором митинга: "Я являюсь заместителем руководителя Национального альянса Таджикистана (НАТ) за рубежом и в социальных сетях рассказываю о событиях в мире и республике. НАТ – запрещенная в Таджикистане политическая сила, более того, признанная экстремистской. Задержанных припишут к нашей партии и дадут им максимальные сроки. Это легкий путь расправы над недовольным обществом", – считает Шерзамонов.



Другая обвиняемая – Ульфатхоним Мамадшоева – сказала, что "это полный абсурд". "Если бы я что-то организовала, то пошла бы впереди", – заявила она "НГ". Неделю назад Мамадшоева побывала на Памире, где собирала материал для своего исследования. По ее словам, признаков того, что люди могут собраться на акцию протеста, не было. Напротив, она отметила снижение гражданской активности в ГБАО.



Ситуация в регионе периодически накаляется из-за чрезмерного давления Душанбе на автономию, к этому добавляется тяжелая социально-экономическая ситуация. Власть каждый раз замораживает конфликт и избегает его решения. За прошедшие почти полгода после ноябрьского митинга официальный Душанбе не дал внятного ответа по убийству Губидинна Зиебекова, которого силовики застрелили при попытке задержания.



По мнению экспертов, официальная власть Душанбе хочет зачистить Памир не просто от неформальных лидеров, неподконтрольных власти, но и от гражданских активистов, которых она считает источником политической опасности. Двое наиболее авторитетные среди памирской молодежи, которые реально могли бы встать во главе протестов, арестованы и осуждены на серьезные сроки заключения: лидер памирской молодежи в Москве Амриддин Аловатшоев получил 18 лет лишения свободы, боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев – 8,5 года.



"Практически все силовые акции руководства Таджикистана, в последние годы в ГБАО интерпретируемые обычно как антикриминальные, имеют в той или иной степени политическую подоплеку, направлены на устранение действующих, а все чаще просто потенциальных оппонентов власти. В ГБАО эта ситуация усугубляется еще и стремлением населения и местной элиты к действительной, а не формальной автономности в составе Таджикистана", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Князев.



Активисты гражданского общества памирской диаспоры обратились от имени жителей ГБАО к международному сообществу, ООН, ОБСЕ, ЕС и ШОС с просьбой призвать правительство Таджикистана не прибегать к насильственным репрессиям и удовлетворить требования памирцев.



На ситуацию в ГБАО отреагировали международные эксперты, в том числе cпецдокладчик ООН по правам меньшинств Фернан де Варенн: "Игнорирование властями Таджикистана жалоб памирцев и все большее вовлечение служб безопасности в ГБАО могут привести к насильственному конфликту, если не принять меры. Мы обеспокоены попытками подавить протестное движение памирцев путем арестов, чрезмерного и незаконного применения силы и привлечения военных".