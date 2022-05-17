Зерно как новая нефть, - Максим Бороденко

10:21 18.05.2022

ЗЕРНО КАК НОВАЯ НЕФТЬ

Дата: Май 17, 2022

Автор: Максим Бороденко

14 мая правительство Индии заявило о введении запрета на экспорт пшеницы из страны. Именно Индия – второй крупнейший в мире производитель пшеницы, но обычно большая часть ее урожая уходит на внутренний рынок. Ранее Россия ограничила экспорт зерна, квота на его экспорт из РФ с 15 февраля по 30 июня этого года составляет 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Однако как Индия может в отдельных случаях помогать "другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности и на основании запроса их правительств", так и Россия готовится к росту закупок со стороны стран Центральной и Северной Африки, Ближнего Востока. Зерно как основу продовольственной безопасности уже называют "новой нефтью", а производители зерна на мировом уровне приобретают все больший политический вес.

Зерно как новая нефть

С марта этого года многие специалисты и СМИ начали говорить об угрозе масштабного голода на мировом уровне. Данная тема поднимается не в первый раз. Голод "библейского масштаба обсуждали еще в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Тогда исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что на тот момент еды не хватало для 821 миллиона человек. По его прогнозам, еще 265 миллионов могли столкнуться с этой гуманитарной проблемой в 2020 году. При худшем развитии событий голод прогнозировался в 30 странах, в основном тех, которые охвачены военными конфликтами.

Затем тот же Бизли давал катастрофический прогноз на 2021 год. По его словам, еще сотни миллионов человек рисковали столкнуться с угрозой голода. В 2020 и 2021 годах вероятность гуманитарной катастрофы в связи с нехваткой продуктов питания объясняли пандемией коронавируса, которая привела к введению карантинных мер, к разрыву логистических цепочек, экономическому кризису и снижению доходов населения в ряде стран. Также среди причин назывались военные конфликты и рост числа беженцев.



Но и в 2020, и в 2021 годах проблем удалось избежать, и гуманитарной катастрофы не последовало. В феврале-марте этого года вновь зазвучали прогнозы о неизбежности голода уже в 2022 году, причем сейчас заявления намного более драматичны и пессимистичны, чем были ранее.



Первая проблема заключается в том, что в этом году с мирового рынка могут уйти важнейшие поставщики зерновых. По данным ООН в 2020 году Россия стала мировым лидером по поставкам зерновых на рынок с показателем 37.3 млн. тонн. Украина заняла пятое место, экспортировав 18.1 млн. тонн зерновых.



В начале этого года правительство РФ до 30 июня ввело запрет на экспорт зерновых. Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. Согласно заявлениям правительства, это было сделано для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.



Второй фактор – с большой долей вероятности сорвется посевная на Украине, если не на всей ее территории, то на большей ее части. На это влияет целый ряд причин. Во-первых, в свете последних событий на них просто опасно и бессмысленно проводить какие-либо посевные работы. Во-вторых, в нынешних условиях у фермеров наблюдается острейший дефицит горюче-смазочных материалов, а те, которые есть, отпускаются по очень высоким ценам. В итоге, даже если что-то будет посажено и выращено, оно будет стоить очень дорого, и будет неконкурентоспособно на рынках.



В-третьих, южные регионы Украины, вклад которых в украинское сельское хозяйство традиционно высок, постепенно только выходят из зоны конфликта. На данный момент освобождены Херсонская и большая часть Запорожской областей. Сейчас ведутся работы по организации посевной на их территориях. Вероятнее всего, если там что-то будет выращено, вряд ли эта продукция попадет на мировой рынок.



Еще один фактор, который может оказать серьезное влияние на ситуацию с продовольствием в мировом масштабе – подорожание природного газа, из которого делаются удобрения. В последние недели цены на голубое топливо стабильно держатся на уровне выше 1 тыс. долларов за тысячу кубов, (к примеру, по состоянию на 11 апреля стоимость на европейской бирже составляла 1 142 доллара за тысячу кубов), хотя еще сравнительно недавно такое представить себе было очень сложно, ведь цены закрепились на значительно более низких отметках.



Как результат, растут цены и на удобрения. 11 марта Североамериканский индекс удобрений достиг исторического максимума и составил 1 132 пункта. Это рост в 30% с середины февраля. Кроме того, таможенная подкомиссия РФ одобрила увеличение квот на вывоз азотных и комбинированных удобрений на 231 тысячу и 466 тысяч тонн соответственно. Квоты действуют до 31 мая 2022 года. Также с 12 марта запретило экспорт любых удобрений правительство Украины.



Рост цен на газ и на удобрения приведет к тому, что во всем мире может наблюдаться высокий уровень продовольственной инфляции. В тяжелой ситуации окажутся зависимые от импорта удобрений страны-производители сельскохозяйственной продукции, такие как Бразилия, Аргентина, страны ЕС. А эти государства являются важными поставщиками на рынок мяса, сахара, кофе, сои, а также зерновых.



Как отмечалось выше, растут цены и на горюче-смазочные материалы, которые используются при проведении посевных работ.



Еще один важный фактор, который окажет серьезное влияние на ситуацию на мировом продовольственном рынке – серьезнейшая засуха в США. Сейчас ситуация с водой и осадками крайне тяжелая. Как сообщают СМИ, поля некоторых сельскохозяйственных предприятий в Канзасе остаются без достаточного полива с октября 2021 года. При этом штат является главным производителем пшеницы в стране. Нехватка влаги распространилась на три четверти территорий Оклахомы и двух третей Техаса, где также выращивают зерновые. По официальной информации, на середину марта лишь 23% урожая пшеницы в Канзасе находится в хорошем состоянии, в то время как 38% признано плохим или очень плохим. Это создает риск того, что в США в этом году будет очень слабый урожай, как минимум, озимых сортов зерновых.



В совокупности все вышеперечисленные факторы приводят к нескольким ключевым моментам.



Во-первых, стоит ожидать существенного снижения предложения на рынке зерновых из-за решения правительства РФ по ограничению экспорта, ситуации на Украине и серьезной засухи в США. Это приведет к тому, что около 30% (по факту, скорее всего, больше) зерновых не попадет на мировой рынок. Что неизбежно приведет к тому, что цены на данную продукцию могут очень сильно взлететь.



Во-вторых, те зерновые, которые попадут на рынок, будут продаваться по значительно более высоким ценам, т.к. выросли цены на удобрения и горюче-смазочные материалы, т.е. выросла себестоимость производства. Кроме того, подгонять цены вверх будет и существенное ограничение предложения на рынке, при не уменьшающемся спросе.



В результате мир может столкнуться с ситуацией, когда стало значительно меньше продовольствия, которое еще и существенно выросло в цене.