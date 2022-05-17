Казвласть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы.., - Данияр Ашимбаев

10:30 18.05.2022

"Токаев оказался президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану" – эксперт

Д.Ашимбаев: Сейчас Казахстан начал только создавать новые контуры своего будущего. В этом плане власть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы дать больше свободы волеизъявлению народа. Происходит перезагрузка всей политической системы



newtimes.kz, 17 мая 22



Сейчас Казахстан начал только создавать новые контуры своего будущего. В этом плане власть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы дать больше свободы волеизъявлению народа. Происходит перезагрузка всей политической системы. Сейчас становится понятно, что у президента хватает дипломатического опыта и твердости для серьезных внутренних реформ и укрепления позиций Казахстана в мировом пространстве. Такое мнение высказал корреспонденту ИА "NewTimes.kz" известный политолог Данияр Ашимбаев.

По его словам, правление Токаева можно условно разделить на два этапа - до январских событий и после. Он напомнил, что, когда президент только пришел к власти, в стране все еще продолжалось некое двоевластие, которое позже развалилось, когда стало понятно, что нельзя больше сдерживать реформы.

"По сути, Токаев предложил повестку дня, возвращающую страну к модели, которую на ранних этапах пытался выстраивать Нурсултан Назарбаев в 90-х годах. Эта модель пользовалась поддержкой подавляющего большинства общества и отличалась транспарентными решениями, консолидацией, основанной не на административном ресурсе и пропаганде, а на авторитете и уважении. Реформы были нужны, и Токаев аккуратно нащупывал те контуры, которые позволили обеспечить авторитет власти. События последнего времени показали, что стабильность является новым лозунгом и ее потеря тяжело бьет по всей стране", - сказал он.

Политолог отметил, что президент сейчас пытается выстроить прямой диалог с народом, где власть максимально убирает с себя все одиозные моменты, которыми она обросла за последнее десятилетие.

"Мы все помним, что Назарбаев в первые десятилетия своего правления пользовался безусловной политической и моральной поддержкой общества. А те элементы, которые стали формировать к нему негативное отношение, появились в последние годы, так как власть сильно "забронзовела" и утратила свою мобильность. Поэтому Токаев сейчас пытается вернуться к изначальному духу сотрудничества, плюрализма и согласия, который царил в нашей стране в 90-х годах, когда власть выступала не в качестве жесткого администратора, а реформатора и морального авторитета", - считает он.

Со временем вся данная всенародная поддержка Назарбаева ушла в разряд фикции, так как власть занялась строительством олигархического капитала, напомнил эксперт.

Переломным моментом в судьбе Казахстана и в правлении Токаева, по мнению политолога, стали январские события.

"Тогда президент показал себя сильным лидером, готовым принимать решение. Это как раз то, что все и хотели видеть в новом главе государства. То есть в момент кризиса он не сбежал, как некоторые рассчитывали, не растерялся и жестко возглавил противодействие. Токаев показал себя с очень неожиданной стороны. Фактически с этого момента и начался уход Назарбаева с политической сцены, и это открыло путь для перезагрузки системы", - подчеркнул он.

Сейчас президент очерчивает новые контуры политической системы, и это является одной из главных его реформ за годы правления.

"Мы видим, что идет сознательное ослабление позиций президента. К примеру, запрет для родственников главы государства занимать руководящие посты на госслужбе, сокращение ряда других полномочий в пользу укрепления парламента. Токаев сознательно делает шаги назад, чтобы укрепить систему управления страной. Я думаю, что этим он сможет заработать моральный и интеллектуальный авторитет для власти, а не заставлять всех бегать с плакатами и флажками, как это было ранее", - высказался Ашимбаев.

При этом его годы правления приходятся на многочисленные кризисы. Так, страна не успела толком опомниться после январских событий, как уже начался военный конфликт в Украине, который сильно ударил и по Казахстану в экономическом плане.

"Но, тем не менее, мы видим, что президент использовал свой дипломатический опыт для нивелирования негативных последствий кризисов. Но сейчас ситуация все еще остается неоднозначной и сложной, что кажется, что удержать внешнюю стабильность под контролем - эта работа практически нечеловеческая. Однако мы видим, что у Токаева хватает дипломатического и политического опыта на это. Так, у нас сейчас стабильные отношения с Россией и Китаем, президент дополнительно усилил и турецкое направление. То есть сейчас фактически Токаев оказался именно тем президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану", - подчеркнул эксперт.

Кроме перестройки ветвей власти, еще одной важной реформой, о которой уже заявил глава государства, является демонополизация, продолжил он.

"Проблемой прежней системы был огромный монополизм политического истеблишмента, который захватил все возможные административные и экономические ресурсы в стране. Но эту задачу одними политическими реформами не решить, это требует силового, правового и делового решения. Сейчас система монополизма уже потихоньку рушится, теперь ее нужно аккуратно демонтировать, чтобы не затронуть всю остальную экономику. Эта работа не одного дня и требует дальнейших нестандартных решений. Думаю, это станет одним из основных направлений для президента в ближайшие годы", - отметил Ашимбаев.

Между тем, по словам мажилисмена и политолога Ерлана Саирова, за последние 4-5 лет во всем мире происходят трансформации общественно-политической системы.

"Президент Касым-Жомарт Токаев со дня вступления в должность поставил четкую задачу по защите социально-экономических и политических интересов народа, чтобы каждый гражданин страны имел возможность стать частью политической и экономической системы", - сказал он.

Во всем мире люди хотят быть услышанными и быть частью принятия политических решений.

На сегодняшний день, по словам эксперта, главным курсом Токаева является курс на удовлетворение всех социально-политических потребностей и чаяний народа. Концепция "слышащего государства" является главным аспектов всего общественного процесса.

"Сейчас в стране идет конституционная реформа. Ее основной целью является повышение благ казахстанцев, чтобы государство работало во имя и в интересах каждого гражданина нашей страны. Конституционные реформы затронут все сферы нашей деятельности. Будет повышена роль и место парламента, региональных представительных органов власти. Самое главное, 106 статья Конституции говорит о том, что земля и все природные ресурсы являются собственностью народа страны, а государство управляет ими от имени народа", - отметил политолог.

Этот аспект, по его мнению, говорит о том, что будут проведены еще дополнительные реформы в экономических отношениях.

"Сегодня в ряде стран политические процессы направлены на централизацию. К примеру, в России, Кыргызстане, Турции, Беларуси и других странах были проведены реформы, в результате которых повышается роль и место президентского института. А в Казахстане, наоборот, они передаются парламенту и создаются условия для того, чтобы граждане чувствовали себя вольготно, чтобы все материальные блага, которые в нашей стране есть, работали на абсолютное большинство граждан", - пояснил он.

Таким образом, подытожил Саиров, можно обозначить что курсом Касым-Жомарта Токаева является курс народовластия, демократии и плюрализма.