В заложниках у талибов? Более 200 грузовиков и водителей из Таджикистана застряли в Афганистане

10:45 18.05.2022

Май 17, 2022

Мумин Ахмади



Более 200 грузовиков застряли на границе Афганистана с Таджикистаном. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в Таджикистане как террористическая огранизация) не позволило грузовым машинам с таджикскими номерами пересечь афганский КПП "Шерхан-Бандар". В Душанбе ситуацию не комментируют. Официальный представитель талибов заявил, что КПП закрыт из-за непримиримой позиции Душанбе по отношению к новым властям Афганистана.



"Мы вынуждены ночевать в машинах"

Дилшод, один из водителей, застрявших в Афганистане, сообщил Радио Озоди, что с 8 мая талибы не позволяют таджикским водителям вернуться на родину. За день до этого, как сообщили таджикские спецслужбы, в результате боестолкновения между силами "Талибан" и группировки "Исламское государство" (ИГ), произошедшего на участке Ходжагор афганской провинции Тахор, "пули случайно попали на территорию Таджикистана".



"Тогда мы подумали, что дорога закрыта по соображениям безопасности, - рассказал Дилшод корреспонденту Радио Озоди 16 мая, - Но оказалось это не так: талибы разрешили нам вернуться в Таджикистан, но без машин. Спустя несколько дней мы – примерно 50 водителей - снова выехали в Афганистан, чтобы забрать свои машины. Сейчас талибы нам не разрешают пересечь границу. Уже неделю мы вынуждены ночевать в машинах".



Через КПП "Нижний Пяндж" – "Шерхан Бандар" из Таджикистана в Афганистан провозятся цемент и уголь, а обратно грузовики везут сахарный песок и сельхозпродукцию. Этим маршрутом пользуются и водители, которые транзитом везут грузы из Ирана в страны Центральной Азии и обратно.



Душанбе молчит. Талибы высказали свою позицию

Таможенная служба Таджикистана не сообщала официально о закрытии контрольно-пропускного пункта "Нижний Пяндж" на таджикско-афганской границе. Один из сотрудников ведомства на условиях анонимности в конце прошлой недели подтвердил, что КПП "временно закрыт".



Забиуллах Муджахид

Забиуллах Муджахид

Забиуллах Муджахид, официальный представитель движения "Талибан" подтвердил Радио Озоди 17 мая закрытие границы с Таджикистаном. "Мы поступили так же, как поступают они: власти Таджикистана не разрешают афганцам пересечь границу и перейти на свою территорию. До тех пор, пока не будет достигнуто соглашение, до тех пор, пока не будут установлены доверительные отношения между нашими странами, КПП "Шерхан Бандар" останется закрытым. Мы потребовали от властей уезда Шерхан Бандар держать границу "на замке", отметил Муджахид.



Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года Спустя более девяти месяцев ни одна страна мира не признала правительство талибов в Афганистане. Власти Таджикистана по-прежнему настаивают на сформирование в Афганистане инклюзивного правительства, в котором вошли бы таджики, которые составляют более 46 процентов населения страны.



7 мая на территорию Таджикистана из афганской территории было выпущено нескольких снарядов или пуль. После инцидента подразделения Пограничных войск ГКНБ Таджикистана были приведены в состояние полной боевой готовности.



Боевики группировки "Исламское государство-Хорасан" (ИГ-Х) взяли на себя ответственность за ракетный удар по территории Таджикистана. Группа SITE, которая занимается отслеживанием и сбором информации и заявлений экстремистских и террористических группировок, 7 мая опубликовала краткое заявление ИГ-Х, в котором утверждается, что ракетный удар был нанесен этой группировкой. Однако некоторые аналитики считают, что нападение совершено с одобрения "Талибан" для того, чтобы заставить непримиримого северного соседа быть более сговорчивым.