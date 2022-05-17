 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ТаджМВД сообщило о начале антитеррористической операции на Памирах (в ГБАО)
10:53 18.05.2022

Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Как сообщает МВД в распространенной утром 18 мая информации, в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

Правоохранительное ведомство не сообщает о жертвах, однако по некоторым данным, в ходе столкновений ранения получили несколько человек.

МВД отмечает, что "17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе - Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе".

МВД сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, заявив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации". При этом ведомство не назвало эти организации.

Некоторые новостные сайты, освещающие события в ГБАО, сообщают, что в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно. В настоящее время доступ в Интернет в ГБАО отключен.

Источник - rus.ozodi.org
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