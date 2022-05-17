Глава Казфонда "Не молчи" вынуждена бежать в Грузию. Ее преследуют за инфу об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен

11:05 18.05.2022

Главе фонда #НеМолчиKZ грозит 7 лет после поста об изнасиловании несовершеннолетней



Об этом на своей странице написала сама Дина Смаилова (Тансари). Корреспонденту Orda.kz она сообщила, что находится в Грузии и возвращаться в Казахстан пока не планирует.



Дина Смаилова (Тансари) стала фигуранткой очередного уголовного дела. На этот раз о нарушении неприкосновенности частной жизни после постов об изнасиловании школьницы в Кызылорде. Смаилова говорит, что ей присвоили статус свидетеля с правом на защиту, но полицейские не предоставили официального постановления о начале дела.



Речь идет о посте в Facebook от 18 апреля об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен Кызылординской области, о котором ей анонимно рассказали жители села. После публикации поста подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.



На следующий день Дина Смаилова написала новый пост о возмущенных жителях села Тогускен, которые требовали, чтобы семья подозреваемого переехала. До этого мужчина уже отбывал срок за изнасилование жительницы того же села, но вышел по УДО.



"Я понятия не имею, официально ли это или меня просто пытаются напугать. Мне написал дознаватель из ДП Кызылорды и сообщил о начале дела по 147-й статье (про пятую часть не упомянул). Он находился в Алматы, поэтому предложил допросить меня тут, а не в Кызылорде, но я сейчас нахожусь в Грузии", – рассказывает корреспонденту Orda.kz Дина Смаилова.



Пятый пункт статьи 147 УК РК подразумевает под собой распространение данных в публичном поле и предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. По словам правозащитницы, в постах не было ни слова о персональных данных второклассницы – там указано только село.



"Я попросила заявителя дать мне официальное постановление, на что он ответил, что мне по статусу (свидетель с правом на защиту) постановление не положено. Я сказала: "Дайте мне хоть какой-нибудь документ, хотя бы номер дела в ЕРДР, но он по телефону мне уже на повышенных тонах пригрозил вызвать через повестку в Департамент полиции Кызылорды. Когда я сказала "Вызывайте", он бросил трубку и больше не появлялся", – рассказывает Дина.



С 2020 года на Дину Тансари в алматинском ДП завели четыре уголовных дела, все за посты в Facebook. Несмотря на то, что суды закрыли разбирательства по ним, против Дины все равно возбудили дела за распространение ложной информации.



Сейчас Дина Тансари находится в Грузии, куда она приехала на тренинги по программе защиты правозащитников от выгорания.



"За эти три месяца столько произошло, что я поняла: идет преследование со стороны властей. Это и кибербуллинг в соцсетях, и постоянные судебные иски. У нас было семь судов за год! Мы решили, что нам небезопасно сейчас возвращаться в Казахстан, потому что идет целенаправленная травля именно со стороны судебных и правоохранительных органов", – считает правозащитница.



Дина Тансари хочет вернуться в Казахстан и продолжить свою деятельность, однако пока она решила оставаться в Грузии. Она уже обратилась в международные организации за помощью, чтобы защитить себя от преследования.