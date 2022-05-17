 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.05.2022
13:28  География вооруженных конфликтов в Восточном полушарии до 2035 года, - А.Школьников
13:26  "Экологизация" - развитый мир хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося, - Андрей Светлов
13:25  Сколько получает и на что тратит государственные деньги Казмедиахолдинг "Хабар"
13:22  Главы спецслужб Узбекистана и Киргизии вместе пытаются описать Гавасайский спорный участок границы
13:20  Карагандинские чиновники продают на аукционе... пачку печенья и мотошлем
13:18  Изъятие собственности. Закон нужен кыргызстанцам, но пишут его под государство
13:11  Толпы женщин перекрывают дороги в Нур-Султане. Дайте свет и воду, ироды!

13:09  Расширение НАТО на север - логика безумия, - "Хуаньцю шибао"
13:06  Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты в честь Батырхана Шукенова
11:05  Глава Казфонда "Не молчи" вынуждена бежать в Грузию. Ее преследуют за инфу об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен
10:53  ТаджМВД сообщило о начале антитеррористической операции на Памирах (в ГБАО)
10:45  В заложниках у талибов? Более 200 грузовиков и водителей из Таджикистана застряли в Афганистане
10:30  Казвласть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы.., - Данияр Ашимбаев
10:21  Зерно как новая нефть, - Максим Бороденко
10:14  Протестующих на Памире поддержали в США и Германии, - В.Панфилова
10:12  Председатель Си отправил коммунистический идеал в долгий ящик, - В.Скосырев
09:45  Погубят ли режим в Тегеране голодные бунты? - В.Сажин
09:24  ОДКБ: когда союзники "на измене", - В.Гордиенко
09:21  3 месяца СВО: Россия справилась, но..., - Александр Дугин
08:53  Тлеющий таджикский регион задымил протестами, - "Къ"
08:26  Глава "Узтрансгаза" объяснил убытки на 5 трлн сумов
01:57  Почему русские Казахстана так и не выучили казахский язык?
01:50  Задержан председатель горсуда Тараза. Кто теперь может лишиться высоких постов?
01:00  В Душанбе неизвестные напали на журналистов "Озоди" и "Настоящего времени"
00:55  Урановый ветер: как живут люди на радиоактивных пустошах Степногорска
00:14  США готовят переворот в Таджикистане? - В.Прохватилов
Вторник, 17.05.2022
22:49  От конфликта на Украине геополитические возможности Индии сузились, - The Hindu
22:33  Расширение функций ЕАЭС может стать для него лучшим решением, - А.Сибирская
21:20  Коллективная безопасность крепчает. Лидеры стран ОДКБ отпраздновали в Москве два юбилея, - "Къ"
19:54  Токаеву стукнуло 69
19:27  В Алуште диверсанты заминировали газопровод
14:30  Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане
14:19  Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)
14:11  Как война в Украине и рост цен отразились на доступе к продовольствию в Таджикистане
14:02  Современный либерализм  это и есть реинкарнация фашизма, - Мих.Делягин
13:11  Таджикские силовики применили оружие во время разгона митингующих в Хороге
13:07  Стало известно о странном задержании дипломатов ЕС, летевших из Тегерана
13:03  Россияне меняют доллары на казахский тенге
13:01  П.В. Густерин: Энциклопедия арабских "Братьев чистоты"
11:51  В Мали сорван про-западный военный переворот
10:52  Посчитав их ненужными. Талибы распустили ключевые департаменты власти в Афганистане
10:04  Первый заместитель акима Атырауской области Нурлан Таубаев приговорен к 10 годам заключения
09:43  Экс-министр культуры Казахстана Мухамедиулы обвинен в особо крупных хищенииях
09:29  Русские в латышской этнократии. Пора браться за..., - "МК"
09:17  О подготовке биологической войны. ООН включила "дурака", - А.Мезяев
09:15  Сразу три беды Европа не потянет. Пир во время чумы глобализма, - А.Кренгель
08:37  Центральную Азию спасет только ОДКБ, - Айнур Курманов
08:25  Капитуляция Азовских "сидельцев": Киев растерян
06:22  Казахстанский фильм "Штурм" завоевал Гран-при кинофестиваля в Лос-Анджелесе
00:47  Цена антироссийских санкций становится все более неподъемной, - "Kayhan"
00:42  На Украине Россия выбрала меньшее из зол, - Рикардо Зедано
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Глава Казфонда "Не молчи" вынуждена бежать в Грузию. Ее преследуют за инфу об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен
11:05 18.05.2022

Главе фонда #НеМолчиKZ грозит 7 лет после поста об изнасиловании несовершеннолетней

Об этом на своей странице написала сама Дина Смаилова (Тансари). Корреспонденту Orda.kz она сообщила, что находится в Грузии и возвращаться в Казахстан пока не планирует.

Дина Смаилова (Тансари) стала фигуранткой очередного уголовного дела. На этот раз о нарушении неприкосновенности частной жизни после постов об изнасиловании школьницы в Кызылорде. Смаилова говорит, что ей присвоили статус свидетеля с правом на защиту, но полицейские не предоставили официального постановления о начале дела.

Речь идет о посте в Facebook от 18 апреля об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен Кызылординской области, о котором ей анонимно рассказали жители села. После публикации поста подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

На следующий день Дина Смаилова написала новый пост о возмущенных жителях села Тогускен, которые требовали, чтобы семья подозреваемого переехала. До этого мужчина уже отбывал срок за изнасилование жительницы того же села, но вышел по УДО.

"Я понятия не имею, официально ли это или меня просто пытаются напугать. Мне написал дознаватель из ДП Кызылорды и сообщил о начале дела по 147-й статье (про пятую часть не упомянул). Он находился в Алматы, поэтому предложил допросить меня тут, а не в Кызылорде, но я сейчас нахожусь в Грузии", – рассказывает корреспонденту Orda.kz Дина Смаилова.

Пятый пункт статьи 147 УК РК подразумевает под собой распространение данных в публичном поле и предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. По словам правозащитницы, в постах не было ни слова о персональных данных второклассницы – там указано только село.

"Я попросила заявителя дать мне официальное постановление, на что он ответил, что мне по статусу (свидетель с правом на защиту) постановление не положено. Я сказала: "Дайте мне хоть какой-нибудь документ, хотя бы номер дела в ЕРДР, но он по телефону мне уже на повышенных тонах пригрозил вызвать через повестку в Департамент полиции Кызылорды. Когда я сказала "Вызывайте", он бросил трубку и больше не появлялся", – рассказывает Дина.

С 2020 года на Дину Тансари в алматинском ДП завели четыре уголовных дела, все за посты в Facebook. Несмотря на то, что суды закрыли разбирательства по ним, против Дины все равно возбудили дела за распространение ложной информации.

Сейчас Дина Тансари находится в Грузии, куда она приехала на тренинги по программе защиты правозащитников от выгорания.

"За эти три месяца столько произошло, что я поняла: идет преследование со стороны властей. Это и кибербуллинг в соцсетях, и постоянные судебные иски. У нас было семь судов за год! Мы решили, что нам небезопасно сейчас возвращаться в Казахстан, потому что идет целенаправленная травля именно со стороны судебных и правоохранительных органов", – считает правозащитница.

Дина Тансари хочет вернуться в Казахстан и продолжить свою деятельность, однако пока она решила оставаться в Грузии. Она уже обратилась в международные организации за помощью, чтобы защитить себя от преследования.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652861100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Токаев оказался президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану" – эксперт
- Производство кормов должно финансироваться в приоритетном порядке - Алихан Смаилов
- 17 мая состоялась заседание Центральной комиссии референдума по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- У населения есть жалобы на состояние автодорог, переходящих на платную основу - Алихан Смаилов
- Об ОДКБ
- И снова о развитии Алматы
- Алихан Смаилов поручил продолжить работу по демонополизации экономики
- Законопроект по предотвращению незаконного перемещения ядерных материалов рассматривают в Сенате
- О работе с населением
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  