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|Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты в честь Батырхана Шукенова
13:06 18.05.2022
Пресс-релиз №13. О выпуске в обращение коллекционных монет Street art. BATYR BEINESI
18.05.2022
Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) 18 мая 2022 года выпускает в обращение коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI.
Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
О коллекционных монетах Street art. BATYR BEINESI
18 мая исполняется 60 лет со дня рождения талантливого композитора и исполнителя Батырхана Шукенова. Коллекционные монеты Street art. BATYR BEINESI из серебра номиналом 500 тенге открывают новую серию "Изучая монеты – открывай Казахстан".
Новая монета Street art. BATYR BEINESI объединит в себе сразу две идейные линии – современное искусство и увековечивание памяти Батырхана Шукенова. Это первый коллаборационный монетный проект НБК в поддержку современного молодежного искусства.
В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта – граффити команды REPAS "Стена Батыра". По инициативе авторов право на его использование в дизайне монеты было предоставлено НБК на безвозмездной основе.
Монета изготовлена из серебра 925/1000 пробы с применением технологии цветной печати, массой 31,1 грамм, размером 30х45 мм, качеством proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.
Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.
Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке с номерными сертификатами качества НБК на государственном, русском и английском языках.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.