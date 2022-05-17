Расширение НАТО на север - логика безумия, - "Хуаньцю шибао"

13:09 18.05.2022 Хуаньцю шибао

Китай



Логика "расширения НАТО на север" стала еще более очевидной



Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не сулит ничего хорошего, это "новая волна безумия" альянса. Она еще больше усилит географическое сдерживание России, и разбираться с последствиями придется долго, пишет "Хуаньцю шибао".



Финляндия и Швеция объявили о решении вступить в НАТО, и в ближайшие несколько дней обе страны, скорее всего, официально подадут свои заявки. Основываясь на предыдущих пяти волнах расширения альянса на восток, присоединение к нему этих двух стран можно назвать шестой волной расширения на восток или, если быть точнее, "расширением на север".



История Финляндии – история страны, которая пережила многое. Когда-то она была частью Швеции, а затем России. С момента обретения независимости, будучи буферной зоной между Россией и Западом, она в течение ста лет неуклонно придерживалась нейтралитета. Почему же сейчас она изменила свою позицию и решила вступить в НАТО? На самом деле решение Финляндии не является чем-то внезапным, но его можно рассматривать как последний шаг на пути к "присоединению к западному блоку". В 1970-х годах она пыталась вступить в "Европейскую ассоциацию свободной торговли" (ЕАСТ) в качестве ассоциированной страны, в 1980-х годах Финляндия вошла в Совет Европы, а в 1995 году вступила в Европейский союз. Хельсинки всегда сотрудничал с НАТО со времен окончания холодной войны. За исключением того, что Финляндия не защищена статьей 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, она участвовала во многих военных операциях НАТО и регулярно привлекается к военным учениям альянса.



Если нейтралитет Финляндии - это то, с чем "молчаливо согласился" Советский Союз после Второй мировой войны, то политику нейтралитета Швеции можно проследить с Первого вооруженного нейтралитета, подписанного с Россией и Данией в 1780 году. Сегодня Швеция тоже изменила свою "историческую традицию", что, можно сказать, является результатом совокупного влияния множества комплексных факторов, таких как "проамериканская" и "антироссийская" тенденции и текущая эскалация напряженности между Россией и Украиной. Присоединяясь к Финляндии в ее решении подать заявку на членство в НАТО, Швеция выразила несогласие с размещением ядерного оружия и постоянных баз на своей территории. Причина этого, конечно, в общественном мнении Швеции, а также в проявлении "исторической инерции".



Что принесет вступление двух стран НАТО или Соединенным Штатам? Финляндия имеет 1300-километровую сухопутную границу с Россией. Вступление страны в альянс непосредственно удвоит длину сухопутной границы между ним и Россией и приблизит его к российским стратегически важным регионам и ключевым городам, таким как Кольский полуостров и Санкт-Петербург. В то же время это также означает, что все пять скандинавских стран присоединятся к лагерю НАТО, что еще больше усилит географическое сдерживание альянсом России.



Членство Финляндии в НАТО также принесет Организации Североатлантического договора огромные выгоды. Она имеет одни из самых больших действующих войск в Европе, с 900 тысячами резервистов; финские военно-воздушные силы включают истребители F-18, которые вскоре будут модернизированы до более совершенных F-35; система обороны Финляндии по сравнению с системами многих других европейских стран также более совместима с натовской. После вступления в альянс Финляндия вместе с другими странами Скандинавии и Балтии сформирует еще большую угрозу для России.



Швеция когда-то была североевропейской державой с мощным инновационным промышленным комплексом, а также известным военным предприятием Saab Group. Превращение Финляндии и Швеции в передний край северного фронта НАТО, несомненно, ускорит вооружение альянса и сократит инвестиции США в безопасность Европы. Это может заставить Америку обратить больше внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион, ведь НАТО уже давно нацелилась на Китай.



НАТО является продуктом холодной войны, и ее новая волна расширения также станет "новой волной безумия", цель которой - пользоваться дивидендами холодной войны. Конечная цель альянса состояла не только в том, чтобы разрушить Советский Союз, а затем уничтожить Россию. В некотором смысле она также стремится расширить периметр безопасности после того, как западная цивилизация "потерпела неудачу" в экспансии путем экономической глобализации - это необходимо для того, чтобы миф о "западоцентризме" продолжал свое существование. Поиск врагов, фабрикование угроз и уничтожение чужаков - вот логика расширения, которую демонстрирует НАТО. Самоидентификация как "европейской страны" когда-то была предпосылкой для вступления в альянс. Но теперь натовская "глобализация" или тенденция к "глобализированной НАТО" давно отошли от своей цели.



Хотя "присоединение к альянсу" требует единогласного согласия 30 государств-членов НАТО и одобрения парламентом каждой страны-участницы, что обычно занимает несколько месяцев, и сейчас Турция открыто выступает против, однако США, Великобритания и других стран уже начали "умиротворять" Анкару. В то же время они объявили, что гарантируют безопасность Финляндии и Швеции в переходный период. Официальные лица Европы заявили, что стратегическая концепция НАТО по сдерживанию и обороне сейчас имеет иное значение, чем до 24 февраля, и что альянс должен скорректировать свое позиционирование и укрепить свой восточный фланг. Финляндия и Швеция по сути уже члены Организации Североатлантического договора, просто официальных "членских билетов" у них еще нет. Соединенные Штаты способствовали тому, чтобы НАТО "подливала масла в огонь" на Украине, и планировали вести "опосредованную войну" с Россией. Цель этого шага все более очевидна: НАТО хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы снова расшириться - создать неприятности, чтобы оккупировать новые территории, "показать себя" и создать импульс для превращения своего "мертвого мозга" в "лакомый пирог" для других стран.



С "расширением на север" или шестым "расширением на восток" НАТО Запад давит на Россию больше, чем когда-либо. Как упоминалось выше, в отличие от последовательного включения в альянс стран Центральной и Восточной Европы после распада Советского Союза, "расширение на север" с включением нейтральных стран Финляндии и Швеции вызовет намного более серьезное сжатие стратегического пространства России. Мало того что граница с Россией увеличится почти вдвое, альянс также окружит базы Балтийского и Северного флотов России. Дальнейшее "укрепление северного фронта" НАТО еще сильнее сведет на нет военную и стратегическую ценность российского Калининграда, Россию еще больше вытеснят из Европы.



На решение Финляндии подать заявку на членство в НАТО МИД России заявил, что это будет являться прямым нарушением ее международно-правовых обязательств, особенно Парижского мирного договора 1947 года, в котором предусматривается, что стороны не могут заключать союзы или участвовать в союзах против одной из них. Кроме того, "Договор между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об основах отношений" 1992 года также прописывает, что обе стороны не могут угрожать или применять силу против территориальной целостности или политической независимости друг друга. Российская сторона заявила, что, учитывая нынешнее коллективное пренебрежение Западом международным правом, подобное поведение уже стало нормой. В контексте продолжающегося кризиса между Россией и Украиной нынешняя реакция Москвы считается довольно "сдержанной". Однако в будущем, вероятно, будет не так просто устранить долгосрочное негативное влияние, которое НАТО и бесконечное давление Запада на Россию окажут на структуру европейской безопасности.



В сочетании с этим "расширением НАТО на север" последовательность экспансии альянса и стоящая за ней сложная логика становятся все более очевидными. Можно сказать, что расширение НАТО берет свое начало от исторической памяти об экспансии Римской империи, от расширения по инерции западной цивилизации, от искушения капиталом военно-промышленного комплекса США, от удовольствия от наказания России как проигравшей стороны в холодной войне, а также от ее собственного изначального характера военного блока. НАТО добивается легитимности своего существования за счет расширения и создания условных врагов, но по сути так и не смогла избежать логики "кто сильнее, тот и прав".



Автор: Ван Ивэй (王义桅) - профессор кафедры имени Жанна Моне Европейского союза, вице-президент Института идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру Китайского народного университета и директор Исследовательского центра Европейского союза Источник - ИноСМИ

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