Толпы женщин перекрывают дороги в Нур-Султане. Дайте свет и воду, ироды!

13:11 18.05.2022

Толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане – комментарий акимата



В соцсетях появилось видео, на котором толпа женщин перекрыла дорогу в Нур-Султане. В акимате района Алматы прокомментировали инцидент, передает Zakon.kz.



Согласно информации, размещенной в одном из Instagram-пабликов, женщины пошли на такой шаг из-за того, что в ЖК "Искандер" на ул. Армандастар с обеда не было ни света, ни воды.



