Карагандинские чиновники продают на аукционе... пачку печенья и мотошлем

13:20 18.05.2022

Илья Астахов

Карагандинские чиновники продают на аукционе пачку печенья и мотошлем



Периодически редакция Orda.kz пишет о странных лотах, которые казахстанские чиновники выставляют на торги. На этот раз отличился карагандинский департамент госимущества. Чиновники продают коробку печенья.



Стартовая цена лота – 4 458 тенге, но аукцион пройдет голландским методом, то есть на понижение ставки. Минимальная цена, за которую сотрудники департамента готовы отдать товар – 372 тенге. В отчете об оценке говорится, что коробка не вскрыта и может храниться четыре месяца.



Чтобы вы не подумали, что карагандинские чиновники разбазаривают бюджетные деньги на проведение оценки товара, который стоит в разы меньше самой оценки, объясним, что товары осматривали скопом.



В отчете указано, что оценщик провел анализ стоимости и состояния сразу множества товаров, которые также будут распродавать. Печенье вот решили выделить отдельным лотом. Также в список имущества, находящегося на балансе департамента госимущества, вошли:



книга Ли Куан Ю о становлении Сингапура "Из третьего мира – в первый" – 11 375 тенге;

набор Red Box "С днем рождения" – 19 500 тенге;

виски Maccallister – 2 716 тенге;

мотоперчатки – 19 800 тенге;

два мотошлема – 33 000 тенге;

мотокостюм – 75 000 тенге.



Все это имущество оценили в 162 336 тенге.



В апреле 2022 года костанайский департамент государственного имущества и приватизации выставил на аукцион коробку конфет "Казахстан" и пачку растворимого кофе.