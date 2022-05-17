|Карагандинские чиновники продают на аукционе... пачку печенья и мотошлем
13:20 18.05.2022
Илья Астахов
Карагандинские чиновники продают на аукционе пачку печенья и мотошлем
Периодически редакция Orda.kz пишет о странных лотах, которые казахстанские чиновники выставляют на торги. На этот раз отличился карагандинский департамент госимущества. Чиновники продают коробку печенья.
Стартовая цена лота – 4 458 тенге, но аукцион пройдет голландским методом, то есть на понижение ставки. Минимальная цена, за которую сотрудники департамента готовы отдать товар – 372 тенге. В отчете об оценке говорится, что коробка не вскрыта и может храниться четыре месяца.
Чтобы вы не подумали, что карагандинские чиновники разбазаривают бюджетные деньги на проведение оценки товара, который стоит в разы меньше самой оценки, объясним, что товары осматривали скопом.
В отчете указано, что оценщик провел анализ стоимости и состояния сразу множества товаров, которые также будут распродавать. Печенье вот решили выделить отдельным лотом. Также в список имущества, находящегося на балансе департамента госимущества, вошли:
книга Ли Куан Ю о становлении Сингапура "Из третьего мира – в первый" – 11 375 тенге;
набор Red Box "С днем рождения" – 19 500 тенге;
виски Maccallister – 2 716 тенге;
мотоперчатки – 19 800 тенге;
два мотошлема – 33 000 тенге;
мотокостюм – 75 000 тенге.
Все это имущество оценили в 162 336 тенге.
В апреле 2022 года костанайский департамент государственного имущества и приватизации выставил на аукцион коробку конфет "Казахстан" и пачку растворимого кофе.