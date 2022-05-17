Главы спецслужб Узбекистана и Киргизии вместе пытаются описать Гавасайский спорный участок границы

13:22 18.05.2022

Главы спецслужб Узбекистана и Кыргызстана осмотрели неописанный участок границы



Председатель СГБ Узбекистана Абдусалом Азизов вместе с главой ГКНБ Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым осмотрели на вертолете неописанный участок узбекско-кыргызской границы



Абдусалом Азизов (слева) и Камчыбек Ташиев.

Фото: Пресс-служба ГКНБ Кыргызстана



17 мая председатель Службы государственной безопасности Узбекистана Абдусалом Азизов совместно с председателем Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбеком Ташиевым облетели на вертолете и осмотрели неописанный участок узбекско-кыргызской границы. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ Кыргызстана.



Встреча руководителей спецслужб двух стран и облет состоялись в местности Гавасай Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Кыргызстана.



Абдусалом Азизов и Камчыбек Ташиев в ходе встречи обменялись мнениями по различным вопросам, "были приняты соответствующие решения", говорится в сообщении.



"Встреча прошла в формате добрососедства и дружбы", - отметили в ГКНБ Кыргызстана.