Сколько получает и на что тратит государственные деньги Казмедиахолдинг "Хабар"

13:25 18.05.2022

Айнура Аханова

Сколько получает и на что тратит государственные деньги холдинг "Хабар"



На проведение государственной информационной политики в этом году выделили 55 млрд тенге. Почти 40% этого славного "пирога" получит АО "Агентство "Хабар". При этом госзаказ распределяется без какого-либо конкурса. Корреспондент Orda.kz изучил казахстанский медиарынок и выяснил, куда "Хабар" деньги тратит.



Как государство поддерживает национальное СМИ



В Казахстане на законодательном уровне закреплена особая форма "поддержки" отечественных СМИ, известная под формулировкой "государственный информационный заказ". Осуществление этой политики проводится путем выдачи прямых целевых субсидий из государственного бюджета (госзадания) и закупа услуг через портал госзакупок.



Распределение госзадания происходит без конкурсных процедур, что удивительно, ведь это огромные суммы. На проведение государственной информационной политики в среднем выделяют по 40-50 млрд тенге в год.



Больше 80% информационного госзадания получают всего две компании: АО "Агентство "Хабар" и АО "РТРК "Казахстан". Например, в этом году агентству "Хабар" было выделено 13,4 млрд тенге, компании "Казахстан" – 24,1 млрд тенге, в то время как остальные получатели госзадания разделили оставшиеся 5 млрд тенге на четверых.



Неправительственная организация "Правовой медиацентр" сделала интересную интерактивную карту, с помощью которой можно узнать, сколько государство выделило СМИ в каждом регионе Казахстана.



АО "Агентство "Хабар"



"Хабар" – это телесемейство каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: "Хабар", круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24", спутниковый канал Kazakh TV и киноканал EL ARNA.



АО "Агентство "Хабар" было создано в 1995 году с уставным капиталом 6 млрд тенге. Единственным его акционером является государство, интересы которого представляет Министерство информации и общественного развития РК.



Должность председателя правления АО занимает бывший пресс-секретарь президента Берік Уәли. Управляет "Хабаром" совет директоров, в который входят вице-министр информации и общественного развития, госсекретарь РК, ректоры университетов и обозреватель японского телеканала.



Ежегодно госзадание "Хабару" составляет 14–19 млрд тенге. В прошлом году "Хабар" получил субсидий на 18,6 млрд тенге при объеме вещания в 33 412 часов. Сюда входит проведение государственной информационной политики и производство телевизионных уроков для школьников. Получается, что один час вещания "Хабара" обходится бюджету в 555 тысяч тенге.



Помимо получения госзадания, агентство оказывает телевизионные услуги местным акиматам через портал закупок. Оплата в таком случае осуществляется из местного бюджета.



На запрос редакции о распределении средств госзадания в Агентстве "Хабар" ответили, что 34% направляется на производство и покупку телесериалов, документальных фильмов и лицензионной продукции; 22% – на распространение сигналов телеканалов, входящих в агентство (цифрового, спутникового, кабельного и аналогового вещания); фонд оплаты труда (зарплаты и премии) – 20%, 16% – на другие расходы, аренда составляет 8%.



Итоги аудита АО "Хабар": скандал с хищениями бюджетных средств



В последнее время скандал за скандалом разворачивается в СМИ вокруг АО "Агентство "Хабар". Сначала это были жалобы сотрудников на необоснованно низкую зарплату, а теперь слухи о разбирательстве вокруг результатов аудита Счетного комитета. Некоторые СМИ сообщили, что по итогам аудита Агентства "Хабар" Счетным комитетом были выявлены хищения бюджетных средств, финансовые нарушения на 439 млн тенге, бюджетные нарушения на 1,5 млрд тенге.



На запросы Orda.kz ни "Хабар", ни Счетный комитет итоги аудита не предоставили, сославшись на коммерческую тайну. Однако Счетный комитет добавил, что "материалы по отдельным фактам аудита с признаками уголовного правонарушения в деятельности АО "Агентство "Хабар" направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения". Переводя на человеческий язык, это значит: "Да, хищения были, но кто и сколько украл – узнавайте в прокуратуре".



На сайте министерства информации есть документ с результатами аудита Алматинского филиала АО "Агентство "Хабар" в 2019 году. Тогда департамент внутреннего аудита Министерства информации выявил неэффективное использование активов и нарушения на 20 млн тенге в связи с некачественным менеджментом: филиал не выполнял работы в полном объеме, а головной офис осуществлял некачественное управление.



АО "Хабар" – компания с низкой доходностью



Агентство "Хабар" уплачивает около 2 млрд тенге в виде налогов ежегодно. Согласно финансовому отчету за 2020 год, общие доходы компании составили 17,6 млрд тенге, а чистая прибыль – 140 млн тенге. Учитывая, что сумма госзадания на тот период составила 17 млрд тенге, можно утверждать, что доходность компании крайне низкая.



Поставщиков АО "Хабар" выбирает без соблюдения конкурсных процедур (опираясь на пункт 3 статьи 41 Бюджетного кодекса РК о реализации госзадания). При этом, какие аутсорсинговые компании АО "Хабар" привлекает вне портала госзакупок, агентство не раскрывает.



АО "Хабар" принимает активное участие на рынке рекламы, то есть компания получает доход и от государства, и от коммерческих операций, тем самым забирая часть доходов от рекламы у частных медиа. Руководители частных каналов не раз выступали с требованием ограничить количество рекламы на государственных каналах.



Как видно на примере работы АО "Хабар", политика субсидирования СМИ непрозрачна и предоставляет привилегии государственным медиа на рынке рекламы, что оборачивается полным крахом частных СМИ. К тому же, министерство информации и общественного развития ни разу не проводило оценку эффективности деятельности совета директоров, а результаты аудита Счетного комитеты скрыты за семью печатями.