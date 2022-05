"Экологизация" - развитый мир хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося, - Андрей Светлов

13:26 18.05.2022 "Экологизация" – ответ на кризис капитализма

развитый мир хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося

Андрей Светлов



Матмоделирование как инструмент климатофобии



Климатическая группа ООН (IPCC) летом 2021 года представила первый с 2013 года всеобъемлющий доклад о глобальном потеплении и изменении климата Земли. Выводы доклада алармистские: климат претерпевает ускоренные изменения, каких не было сотни тысяч лет, и часть из них уже необратима. Даже самые оптимистичные прогнозы не укладываются в цели Парижского соглашения по климату - планета нагревается быстрее.



По данным докладчиков, которые почерпнуты из математического моделирования процессов, средняя температура Земли продолжит расти, и даже самые значительные сокращения выбросов углекислого газа не гарантируют достижения основной цели Парижского соглашения - не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 °С от уровня конца XIX века и сделать все возможное для удержания потепления в пределах 1,5 °С.



IPCC полагает, что удержать потепление в пределах 1,5 °С практически невозможно. Шансы на это оцениваются в 50% при условии, что в атмосферу в период с 2020 года и до конца века будет выброшено не более 500 млрд тонн CO2 - основного парникового газа. Сейчас выбрасывается порядка 40 млрд тонн в год. Таким образом, при нынешних темпах порог невозвращения будет превышен уже через десятилетие. Причем докладчики полагают, что индустрия уже выбросила в атмосферу достаточно парниковых газов, чтобы нагреть планету на 1,5 °C, но мелкодисперсные частицы ископаемого топлива в атмосфере обеспечивают временный охлаждающий эффект, который маскирует некоторые последствия.



В докладе драматически утверждается, что "битва за полтора градуса" почти проиграна, но пока еще можно не допустить развития климатических положительных обратных связей и еще большего роста температуры. Примером такой климатической обратной связи являются, например, прогрессирующие выбросы метана из тающей вечной мерзлоты с одновременным снижением поглотительной способности биосферы из‑за вымирания лесов.



Эксперты IPCC впервые однозначно связали изменение климата с антропогенным воздействием. "Совершенно очевидно, что влияние человека нагрело атмосферу, океан и сушу", - пишут авторы в самом начале доклада. В прошлом докладе они использовали более мягкие формулировки и писали, что причиной глобального потепления "наиболее вероятно" является промышленность. В нынешнем докладе вклад в глобальное потепление природных факторов - влияния солнечной и вулканической активности - оценивается как близкий к нулю.



Категоричность, с которой эксперты сегодня связывают глобальное потепление с антропогенным фактором, вызвана развитием вычислительных технологий и математических моделей в последние годы. Если раньше построить хоть сколько‑нибудь достоверную и реализуемую математическую модель влияния деятельности человека на погодные паттерны было затруднительно, то теперь, кажется, это стало возможно. В частности, исследовательская группа World Weather Attribution на основе матмоделирования обосновывает, что аномальная жара, охватившая западное побережье Северной Америки в июне этого года, стала следствием человеческой деятельности.



В докладе изложено пять температурных сценариев, и все они предсказывают, что отметка в 1,5 °C будет пройдена к 2040 году. В позитивном сценарии температура начинает снижаться после 2040‑го, в связи с началом масштабного удаления углекислого газа из воздуха, для чего, правда, пока еще не изобретено соответствующих технологий. Однако и в этом позитивном сценарии можно рассчитывать лишь на возвращение к уровню +1,4 °C к 2100 году. Анализ группы Climate Action Tracker показывает, что в инерционных сценариях, то есть при сохранении текущей экологической политики властей разных стран, будут реализоваться катастрофические сценарии, которые предусматривают потепление на 2,7 °C, 3,6 °C или даже 5,7 °C к 2100 году.



Доклад не дает каких‑то конкретных рекомендаций типа всеобщей углеродной нейтральности к 2050 году, но констатирует, что без немедленного и резкого сокращения выбросов средняя температура может повыситься более чем на 2 °С к концу столетия, что приведет к необратимым изменения экосистем планеты. Продолжат таять арктические льды, и в один из летних периодов до 2050 года лед с поверхности Северного Ледовитого океана исчезнет полностью. Уровень моря будет повышаться дальше на протяжении сотен лет. Даже если глобальное потепление будет остановлено на уровне 1,5 °C, уровень моря все равно поднимется минимум на два-три метра, а при стремительном потеплении уровень моря может подняться на 15 метров к 2300 году. Ближайшим негативным последствием глобального потепления авторы доклада считают резкое изменение структуры океанских течений. Муссоны в Африке и Азии могут ослабнуть, усилившись при этом в Южном полушарии. Гольфстрим может остановиться, что приведет к существенному изменению климата в Европе - он перестанет быть "мягким". И действительно, в последние годы в Европе часто наблюдаются аномально холодные зимы и аномально жаркие и засушливые летние месяцы. Эксперты отмечают, что наблюдаемые изменения течений в Атлантическом океане подтверждают эти прогнозы. Сильные волны жары, которые раньше случались раз в 50 лет, теперь случаются раз в десятилетие. Усиливаются тропические циклоны. В большинстве районов Земли растет среднегодовая норма осадков, притом что колебания климата усиливаются: сильные засухи случаются в 1,7 раза чаще. Высока вероятность разовых необратимых событий, таких, например, как превращение лесов Амазонии в саванну и таяние материковых льдов.



Стоит отметить, что в создании доклада принимали участие и российские ученые - члены IPCC, в частности, руководитель лаборатории Института океанологии РАН Сергей Гулев, который, комментируя доклад, отметил: "В Северном Ледовитом океане оттаивает и продолжит таять лед, которого за последние 30 лет мы потеряли порядка 30%. Плюс - продолжится таяние вечной мерзлоты, на которую приходится примерно половина территории России". Опосредованно потепление климата грозит дальнейшим учащением и усилением лесных пожаров.



Всего над докладом работали более двухсот экспертов из разных стран, которые обобщили результаты тысяч исследований.



Реакция глобальных СМИ и политиков на доклад оказалась единогласной: "приговор ископаемому топливу".



Как отметили в своем комментарии к докладу обозреватели Bloomberg, IPCC - консервативная организация и осторожно относится к прогнозам, тем более значимо, что новые оценки, данные впервые за последние восемь лет, оказались хуже самых мрачных ожиданий.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш: доклад - "красный код для человечества", который "должен прозвучать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они уничтожат нашу планету". "Этот набат оглушителен, а представленные свидетельства неоспоримы".



Хелен Маунтфорд, вице-президент по климату и экономике Института мировых ресурсов: "Текущее десятилетие - последний шанс для человечества принять меры, необходимые для замедления глобального потепления. Если мы все вместе не сможем быстро сократить выбросы парниковых газов в 2020‑х годах, этот шанс ускользнет от нас".



Старший политический советник Greenpeace по климату и энергетике Кайса Косонен: "IPCC предоставила всем и каждому новые мощные средства для того, чтобы возложить на промышленность, работающую с ископаемым топливом, и правительства ответственность за чрезвычайную климатическую ситуацию".



Премьер-министр Британии Борис Джонсон: нужно "оставить уголь в истории и перейти на чистые источники энергии, защищать природу и обеспечить климатическое финансирование стран, находящихся на переднем фланге".



Специальный посланник президента США по климату Джон Керри призвал крупные экономики взять на себя ответственность и принять агрессивные меры борьбы с глобальным потеплением в ближайшее десятилетие.



Глобальные финансисты, разумеется, тоже не остались в стороне от острой темы: один из крупнейших глобальных финансовых конгломератов с британскими корнями HSBC призвал инвесторов использовать свое влияние, чтобы подтолкнуть компании к сокращению выбросов. В этом контексте стоит отметить, что Международное энергетическое агентство (МЭА) уже заявляло ранее в 2021 году, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году энергетические компании должны уже сейчас прекратить инвестиции в геологоразведку и новые нефтегазовые проекты.



Климатическая повестка: новый ключевой фактор глобальной политики



Приступая к политической и экономической оценке столь деликатной темы, как изменение климата, приходится идти по очень тонкой грани, отделяя политику и экономику от науки.



С одной стороны, не стоит отрицать климатические изменения - они действительно есть. Есть таяние арктических льдов и вечной мерзлоты, есть участившиеся и усиливающиеся пожары в Сибири, аномально холодные зимы и аномально жаркая летняя погода в местах, где раньше климат был гораздо мягче. Это - факты.



Мрачные прогнозы IPCC - это интерпретация фактов, которую неспециалист может принимать или не принимать на веру.



Лично я сомневаюсь в том, что правомерно стоить математические модели, прогнозирующие климатические изменения на планете на столетия вперед, имея за плечами лишь 50 лет более или менее постоянных и достаточно точных наблюдений за динамикой климата и мирового океана. Известно, что наша планета переживала в прошлом периоды оледенения, вплоть до почти полного вымерзания, когда лед покрывал весь Мировой океан. Известны и периоды, когда климат был намного теплее, чем сегодня. Эти климатические перепады никак не были связаны с антропогенным воздействием, которое стало более или менее заметным экологическим фактором лишь в последние 50–70 лет. Даже в не столь отдаленном по меркам письменной истории человечества прошлом случались существенные климатические колебания. Например, в раннем Средневековье в период 950–1250 гг. наблюдался период мягкого климата в Европе, который, в частности, породил волну скандинавской колонизации. В этот период викинги закрепились в Исландии, Гренландии и добрались даже до Лабрадора. Затем климат в Европе стал холодать, вплоть до того, что в России в 1601–1603 гг. морозы ударяли в июле-августе, а снег ложился в начале осени. Относительно холодный климат держался на планете вплоть до начала XIX века: в ходе русско-шведской войны 1808–1809 гг. русские войска по льду перешли Балтийское море. Для объяснения этих климатических изменений в Европе ученые строят гипотезы, опирающиеся на природные факторы, главным образом - на динамику Гольфстрима, которая зависит, в свою очередь, от множества факторов, влияющих на динамику Мирового океана в целом.



Есть ли достаточные основания категорично утверждать, что нынешняя динамика климата, пугающая экспертное сообщество, однозначно вызвана антропогенным фактором? С одной стороны, нет оснований за глаза сомневаться в компетентности исследователей и математиков - авторов материалов, на основании которых был составлен доклад IPCC. С другой стороны, когда в дело вмешивается большая политика и большие деньги, одностороннее представление результатов исследований, при котором определенные выводы продвигаются в "мейнстрим", а альтернативы "мейнстриму" маргинализуются, - обычная политическая практика.



В отношении климатических изменений можно, конечно, руководствоваться принципом "лучше перебдеть, чем недобдеть" и принять на веру, что антропогенное воздействие на атмосферу - это, возможно, значительная угроза будущему планеты. Глобальное общественное мнение формируется сегодня именно в этом ключе, а идти против глобального мнения просто опасно для любого политика и для любой страны. До сегодняшнего дня оказаться в статусе страны-"изгоя" можно было в случае, если "прогрессивное человечество" обвиняло политическое руководство страны в пособничестве "мировому терроризму". Теперь, похоже, складывается ситуация, когда в страны-"изгои" будут записывать за недостаточные усилия по сокращению выбросов, с соответствующими последствиями в виде торгово-экономических санкций.



Война с "мировым терроризмом" бесславно закончилась как раз в 2021 году. Закончилась она выводом войск "антитеррористической коалиции" из Афганистана, за чем последовало практически моментальное восстановление в этой многострадальной стране власти движения "Талибан" (признан в России запрещенной террористической организацией). Трудно отделаться при этом от мысли, что процесс обозначения новой ключевой "ужасной" глобальной угрозы, кульминацией которого стал доклад IPCC, срежиссирован так, что очень своевременно замещает старую "террористическую" угрозу, на борьбу с которой было угрохано огромное количество сил и денег в прошедшие с теракта 9/11 годы.



Вместо войны с "глобальным терроризмом" "прогрессивное человечество" теперь займется войной с "глобальным потеплением", чтобы выиграть в итоге пресловутую "битву за полтора градуса".



Это вам не бен Ладена ликвидировать и не Саддама Хусейна отправить на виселицу. Это - задача посложнее и более капиталоемкая. Особенно если по ходу дела вдруг выяснится, что пресловутые выбросы на самом деле не влияют на динамику климата так, как сегодня предполагают эксперты IPCC. Стоит, в связи с наличием такой вероятности, держать в голове то, что люди, поддавшиеся после 9/11 истерике по поводу "войны с терроризмом" и одобрявшие действия "антитеррористической коалиции" по "переформатированию" Ближнего Востока, глядя на то, во что превратился Ирак и во что стремительно превращается Афганистан после вывода войск "антитеррористической коалиции", возможно, чувствуют себя сегодня немного глуповато. Точно так же, как те, кто после пожара в Рейхстаге в 1933 году в Германии поддался антикоммунистической истерике и способствовал приходу Гитлера к власти, чувствовали себя не лучшим образом весной 1945‑го, если вообще дожили до этого момента. Стоит заметить, кстати, что и инцидент с Рейхстагом, и теракт 9/11 стали поводами для ощутимого ограничения гражданских прав в Германии и США соответственно.



Так что, приступая к новой "глобальной игре", не стоит поддаваться истерике, стоит понимать ее глубинные мотивы. Высока вероятность, что через десять лет, отведенные глобалистами-климатоборцами на "последний шанс человечества", те, кто сегодня поддастся истерике, будут чувствовать себя как минимум глуповато. Если доживут до конца десятилетия. А дожить, похоже, будет не так просто, как кажется.



"Война за климат" как продолжение пандемии коронавируса



Раз уж вспомнились теракты, которые стали триггерами важных политических событий и войн в прошлом, стоит задуматься над тем, что стало триггером начинающейся сегодня "войны за климат".



Думается, что на роль пожара в Рейхстаге или теракта 9/11 в этом деле может претендовать пандемия коронавируса, которая, впрочем, сама по себе является значимым глобальным экономическим и политическим событием. Можно спорить о том, насколько оправданной была жесткая глобальная реакция на это заболевание, которое изначально было не опаснее гонконгского гриппа H3N2, но трудно отрицать факт, что пандемия коронавируса оказалась отличным предлогом для "перезапуска" мировой финансовой системы, а реакция на нее финансовых властей всех ведущих стран мира - своеобразной "прививкой" от циклического кризиса, назревшего после десяти лет непрерывного глобального экономического роста. Кроме того, пандемия оказалась уникальным глобальным экспериментом по резкому сокращению потребления топлива, которое было спровоцировано многочисленными "локдаунами", а также тестом глобальной экономики на способность адаптироваться к условиям, когда значительная часть сферы услуг отключена, соответствующий ей спрос отсутствует, а значительная часть сотрудников работает в удаленном режиме.



Надо сказать, что эксперимент удался на славу и показал, что глобальная экономика не критично пострадала от этого. Спад чуть более чем на 3% далек от катастрофы Великой депрессии. Пандемия коронавируса показала, что задача сокращения потребления определенных услуг, энергии, автомобильного и авиационного топлива не ведет к критическим проблемам в глобальной экономике.



Да, малый и средний бизнес в сфере услуг сильно пострадал от "локдаунов", но он - не основа глобальной экономики. Да, нефтегазовый сектор на какое‑то время резко сократил выпуск, но пережил это без критических последствий для остальных секторов глобальной экономики, да и для самого себя. Крупные корпорации устояли. Значит, экономическая задача постепенного сокращения добычи углеводородов с соответствующим снижением инвестиций в нефтегазовую отрасль - абсолютно реалистична.



Пандемия коронавируса - это своеобразная "разведка боем" для будущей "войны за климат". Сведения, добытые в этой разведке, показали, что можно переходить к основной фазе "боевых действий".



Это - не конспирология!



Пандемия - это "уникальное окно возможностей", которым необходимо воспользоваться, чтобы перевести человечество на новые принципы существования, чтобы "смоделировать новый мир - более справедливый, более инклюзивный и более экологичный". Так охарактеризовал это бедствие Клаус Мартин Шваб, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, написавший и выпустивший в 2021 году в свет книгу "COVID-19: Великая Перезагрузка".



В числе прочих тезисов Шваба, посвященных будущему устройству глобального мира, в контексте экологической проблематики можно выделить следующий: произойдет переход к "зеленой" энергетике, которая полностью заменит существующую сегодня, основанную на углеводородном топливе. Индивидуальное потребление будет переформатировано таким образом, чтобы минимизировать персональный "углеродный след" каждого человека. Будут введены глобальные лимиты на потребление воды, электричества, "экологически опасных" (с точки зрения принципов "декарбонизации") видов пищи (к числу которых, кстати, относится вся продукция животноводства) и промышленных товаров.



Если это и "заговор", то абсолютно открытый, который никто ни от кого не скрывает. Фактически речь идет о смене социально-экономического уклада по ходу внедрения нового технологического уклада. Это должен быть глобальный процесс, сопоставимый по своей масштабности и исторической значимости с переходом от феодализма к капитализму. Процесс, который глобалистская элита собирается провести в управляемом режиме, минимизируя, в первую очередь для себя, своего статуса и власти, риски такой трансформации. Мы в России даже не начали еще толком задаваться вопросом, нужна ли нам эта трансформация и что нам делать в связи с ее началом, а она уже наступает.



От стратегии к тактике



Ознакомившись со стратегической целью "экологизации" в формулировке Клауса Мартина Шваба, стоит перейти к рассмотрению того, что конкретно планируется формирующими глобальную повестку людьми в скором будущем и к чему это приведет. Для этого стоит ознакомиться с вышедшем 23 июня 2021 года, незадолго до доклада IPCC, отчетом Major Future Economic Challenges [Основные будущие экономические вызовы], файл которого можно найти на сайте французского правительства.



Отчет составлен под руководством нобелевского лауреата по экономике 2014 года, представителя Тулузской экономической школы Жана Тироля и бывшего главного экономиста МВФ Оливье Бланшара. Кроме них в составлении отчета участвовали еще 24 "звезды" от экономики, в частности, Даниэль Коэн, Стефани Станчева, Лаура Тайсон, Пол Кругман (Нобелевская премия по экономике 2008‑го), Ларри Саммерс (больше известный в России не как экономист, а как политик, замешанный в коррупции вокруг выделения экономической помощи правительству Ельцина и российской приватизации).



Отчет не только про климат, хотя изменение климата представлено в нем ключевым вызовом. Помимо этого вызовами объявлены экономическое неравенство и безопасность, демографические изменения, вызванные старением населения и миграцией.



Сосредоточимся, однако, на климате. Из важных тезисов можно перечислить следующие: изменение климата заставит предпринимать срочные меры, успех этих мер будет зависеть от наличия прорывных технологий, это будет очень дорого, углеродный налог - это хорошо, но недостаточно.



Авторы отчета сразу предупреждают, что рассматривают изменение климата как экзистенциальную угрозу, что оно приведет к разрушению экосистем, массивной миграции и породит чувство обиды у бедных стран по отношению к богатым, что может запустить войны и различные конфликты. При этом денег на "зеленые" технологии выделяется мало, их общий объем во всех глобальных затратах на НИОКР - всего 4%. Причина этого не в том, что в мире нет денег. После колоссальной денежной накачки, которая последовала как реакция на коронавирусный финансовый кризис в 2020 году, денег в глобальной финансовой системе - море, причем под нулевую процентную ставку, и, если надо, - "напечатают" еще. Проблема в другом - в крайне низкой отдаче на инвестиции в "зеленые" технологии. Именно крайне низкая отдача от инвестиций в "зелень", развитию которой не помогает даже неограниченный беспроцентный кредит, требует административных мер стимулирования для внедрения соответствующих технологий. В отчете представлено множество идей на эту тему, суть которых сводится к тому, как бы заставить кого‑нибудь заплатить за переход в новый технологический уклад.



Подробный анализ этих идей и возможных последствий их внедрения для мировой экономики и торговли может стать темой отдельной статьи, которую, возможно, стоит написать в скором будущем, потому что это касается, в числе прочего, будущего регулирования российского сырьевого и энергетического экспорта в ЕС. Здесь же стоит упомянуть ключевой момент - для чего на самом деле затеян весь этот сыр-бор с регулированием, стимулированием и карбоновым налогообложением.



Авторы прямым текстом говорят об этом, и это, конечно же, не имеет никакого прямого отношения к климату: "a carbon price still works well to guide current consumption: applied to air travel, beef consumption, gasoline and fossil-fuel-generated electricity, it leads consumers to substitute train for the airplane, eat less beef, increase car-sharing and telecommuting, and use less air-conditioning" ["цена на углерод хорошо влияет на текущее потребление: применительно к авиаперелетам, потреблению говядины, бензину и электроэнергии, произведенной на ископаемом топливе, она побуждает потребителей заменять самолет поездом, есть меньше говядины, увеличивать совместное использование автомобилей и работу на дому, а также использовать меньше кондиционирования воздуха"].



Это, в первую очередь, - не что иное, как инструмент ограничения конечного потребления. Инструмент управляемого торможения традиционной экономики. Можно сказать, что это - своего рода "прививка" от традиционной "кондратьевской" экономической депрессии, когда потребление сокращается авансом, а инвестиции при этом искусственно перераспределяются в отрасли нового экономического уклада, что позволяет поддерживать в целом положительные темпы экономического роста.



В отчете открытым текстом (повторюсь, нет никакого заговора, все говорят и пишут открыто) сказано, что от перехода на "зеленые" технологии будет много проигравших в экономическом плане. При этом авторы предупреждает, что потери от этого никому не будут компенсированы. Потому что все имеет свою цену, и борьба с изменением климата - тоже. Пострадавшим не стоит надеяться на адекватную компенсацию их убытков. Ну а что вы хотели? На войне как на войне…



А теперь переходим к самому главному. К тому, кто, собственно, назначен на роль жертв в этой "войне за климат". Если вы думаете, что это - европейцы и, тем более, французы, под руководством которых написан сей занимательный документ, фрагменты которого я анализирую, то вы плохо знаете европейские элиты и историю их колониального господства над планетой. Конечно же, не они.



ЕС, по мнению авторов отчета, - лишь very small piece of the climate change puzzle ["очень маленький кусочек пазла изменения климата"], на чью долю приходится лишь 9% выбросов, причем на долю Франции - менее 1%. Поэтому Европа сама по себе мало чем может помочь борьбе с изменением климата, так как все, что могла, она уже сделала.



Но вот развивающиеся страны, куда европейцы, пользуясь более низкими локальными стандартами, либеральным налоговым климатом и дешевой непритязательной рабочей силой, годами выводили "грязные" звенья глобальных корпоративных цепочек создания добавленной стоимости, должны теперь следовать примеру ЕС и тоже ограничить свои выбросы.



В "войне за климат" Европа будет выступать примером и "путеводной звездой" для экологически несознательных бывших колоний, которые должны будут ограничивать себя где только можно, чтобы deliver benefits to Europe that can be sizeable ["принести Европе выгоды, которые могут быть значительными"]. Для тех, кто не вдохновится этой перспективой и возложенными на них "боевыми задачами", ЕС введет трансграничный механизм регулирования цен Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), чтобы свести на нет конкурентные преимущества производств, расположенных в таких странах.



Обсуждая меры госрегулирования, авторы обозначают сектора, которые будут платить более высокую ставку углеродного налога. Это авиасообщение и морские перевозки. Налогообложение морских перевозок фактически станет дополнительным налогом на импорт в ЕС, что можно было бы рассматривать как протекционистскую меру в рамках старых либеральных правил глобальной торговли. Также пострадает добыча угля. Она сейчас дает 39% всех выбросов и расположена в странах, где не собирают углеродный налог. Изменению подвергнется и производство электроэнергии: авторы советуют увеличить производство так называемого "зеленого водорода" и желают, чтобы большая часть электроэнергии генерировалась бы в ЕС без выбросов углерода. Для достижения этих целей придется построить единую европейскую энергосистему и единый европейский энергорынок, который, разумеется, став монопольным потребителем импортируемых энергоносителей, станет диктовать цены и на стороне импортеров энергоносителей в ЕС, и на стороне европейского потребителя.



И, наконец, вишенка на французском экологическом торте: вся генерация электроэнергии Франции построена на атомных электростанциях, которые углеродно нейтральны. От сжигания урана не выделяется парниковых газов. И Франция - одна из немногих стран, обладающих компетенциями в строительстве ядерных реакторов и производстве топлива для них. По мнению авторов отчета, Франция должна сохранить все свои АЭС и продлить их срок жизни, а также построить новые. А на переходный период к безуглеродному будущему для закрытия дыр в энергобалансе вполне сойдет и природный газ. ВИЭ - это для соседей-немцев, отказавшихся в свое время от развития своей атомной энергетики исходя из во многом надуманных экологических соображений и страха перед ядерной энергетикой.



Кому выгодно?



Борьба за экологическую чистоту и забота о планете - дело, конечно, благородное. Но как это часто, чуть ли не всегда, случается в политике, под благородным делом, выступающим в качестве обертки, скрываются вполне конкретные корыстные интересы и борьба за власть.



Развитый мир через пандемию и всеобщую экологизацию потребления хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося. Как он это, в сущности, делает постоянно. Формы колониализма меняются, экономическая суть международной эксплуатации сильными слабых - остается.



Развивающийся мир, в котором кто‑то до сих пор живет иллюзией "догоняющего развития", навсегда должен остаться развивающимся. Проще говоря - отсталым. И его отсталость должна быть закреплена институционально новыми глобальными правилами экологического регулирования и налогообложения, которые, по сути своей, станут правилами распределения потребления ограниченных природных ресурсов планеты между разными народами. Глобальный рынок, который благодаря конкуренции стимулировал экономический рост периферии мировой экономики, нынче почти официально признан неэффективным механизмом. Думается, потому что он может привести к смене лидеров, а лидеры этого не хотят.



Феномен Китая, который сумел догнать и бросить вызов своим бывшим эксплуататорам, когда‑то в XIX веке делившим его на сферы влияния и травивших его опиумом, не должен больше повториться. На последних саммитах НАТО и G7 Китай уже объявлен экзистенциальным врагом №1 для "демократического мира". Стоит в связи с этим ожидать, что "война за климат" в очень скором будущем конкретизируется в торгово-экономическую войну коллективного Запада с Китаем, который будет объявлен главной экологической угрозой планете, благо Китай в общем‑то дает немало поводов сделать такое объявление. И в этой войне России и другим странам, способным к проведению сколько‑нибудь суверенной внешней политики, придется лавировать между противоборствующими сторонами. Китай, к слову, готов дать ответ на этот вызов, но китайский ответ - это отдельная тема, выходящая за рамки данной статьи.



Глобализация закончилась, да здравствует экологизация!



Пандемия и последовавшая за ней накачка колоссальной денежной эмиссией финансового рынка на фоне проблем с глобальной логистикой уже принесла высокую глобальную инфляцию, от которой страдают бедные страны. Согласно последним данным ООН, количество людей, испытывающих проблемы с продовольственным обеспечением, попросту - недоедающих, за год пандемии подскочило в целом по миру больше чем на 20%. Экологические налоги и новые правила международной торговли, направленные на сокращение выбросов, ударят в первую очередь также по бедным странам. И, как сказано в докладе "экономических звезд", фрагменты которого были процитированы выше, никто не собирается ничего им компенсировать.



Все это выглядит как изощренная и жестокая программа регресса для стран так называемого третьего мира, которая должна остановить там экономический рост. Картина глобального мира Клауса Мартина Шваба не подразумевает того, что мир будет управляться в интересах бедных наций. Подразумевается в первую очередь то, что они будут лишены даже зачатков того суверенитета, который зародился у них в постколониальную эпоху. К слову, не подразумевается и того, что этот мир будет управляться в интересах большинства богатых наций. В конечном итоге вероятнее всего случится так, что в этом мире бедными станут все, кроме очень ограниченного круга тех, кто им правит.



А что же Россия? А Россия активно на словах включилась в "войну за климат", декларируя готовность "выполнить и перевыполнить". Вопрос "Зачем?" остается подвешенным в воздухе.



Трудно предположить, что никто в российской элите не видит реальной подоплеки этой "войны" и не понимает конечных целей. Можно предположить, что кто‑то думает, что окажется в одной лодке с будущими "победителями", но если так, то это и наивно, и, учитывая, что Китай и Запад окажутся по разные стороны фронта, рискованно. Не оказаться бы нам в конечном итоге в числе жертв этой "войны". О том, чтобы стать в этой "войне" защитником интересов слабых, похоже, мечтать не приходится - эту роль, вероятно, попытается взять на себя Китай. Интересно будет посмотреть на то, как у него это получится.



