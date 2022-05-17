В Душанбе задержана активистка-подстрекательница Ульфатхоним Мамадшоева

13:53 18.05.2022

В Душанбе задержана Ульфатхоним Мамадшоева



Один из родственников Ульфатхоним Мамадшоевой сообщил Радио Озоди, что активистка гражданского общества была задержана 18 мая сотрудниками правоохранительных органов в своем доме.



Журналист Марат Мамадшоев, родственник Ульфатхоним Мамадшоевой, сообщил, что в 8 часов утра сотрудники ГКНБ и Генеральной прокуратуры подъехали к дому Ульфатхоним в Душанбе и увезли ее с собой. Марат Мамадшоев сказал, что его также вызвали на беседу, как одного из родственников Ульфатхоним, и что якобы с ним хочет провести беседу глава ГКНБ Саймумин Ятимов.



Власти пока не предоставили официальной информации о задержании, и подтвердить данный факт из других источников не представляется возможным. Однако о задержании Ульфатхоним Мамадшоевой сообщили в социальных сетях и другие журналисты.



По словам Марата Мамадшоева, который ранее работал редактором газеты "Азия-Плюс", в отношении Мамадшоевой уголовное дело не возбуждено, и она остается под стражей как минимум пять часов. По словам Мамадшоева, "в квартире Ульфатхоним был произведен обыск в присутствии родственников, но ничего подозрительного обнаружено не было".



МВД Таджикистана 17 мая обвинило Ульфатхоним Мамадшоеву "в организации незаконного митинга" наряду с Мамадбокиром Мамадбокировым, одним из неофициальных лидеров Бадахшана, и Алимом Шерзамоновым, заместителем председателя запрещенного Национального альянса Таджикистана.



Во вторник, 17 мая, после публикации сообщения МВД, группа журналистов Радио Озоди и телеканала "Настоящее время" побеседовали с Ульфатхоним возле ее дома в Душанбе, и активистка назвала все обвинения в свой адрес беспочвенными. По ее словам, она не причастна ни к каким противозаконным действиям и на прошлой неделе побывала в Хороге в рамках общественного проекта, который не имеет никакого отношения к произошедшим событиям. Однако после того, как интервью было записано, и журналисты возвращались к машине, неизвестные напали на них (журналистов и операторов Радио Озоди и "Настоящего времени" в Душанбе) и силой забрали все съемочное оборудование и мобильные телефоны. В МВД заявили, что расследуют инцидент на основании официального заявления журналистов.



Ситуация в ГБАО остается напряженной с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бархорог и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре, прекращения преследования жителей Бадахшана, проведения справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных и осужденных активистов.



Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.



Утром 18 мая власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в этом регионе.



Как сообщает МВД, в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог. Жители считают свои акции мирными, в защиту своих прав. Некоторые международные организации и таджикская оппозиция, находящаяся в Европе, призвали таджикские власти прекратить преследование мирных протестующих в ГБАО.



Правоохранительное ведомство не сообщает о жертвах в Рушане, однако по некоторым данным, в ходе столкновений ранения получили несколько человек.



МВД отмечает, что "17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу "Душанбе - Кульма" на участке автодороги в Рушанском районе".



МВД сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, заявив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации". При этом ведомство не назвало эти организации.