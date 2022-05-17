Что означает порученная Токаевым "инвентаризация нерешенных вопросов с Россией", - А.Пухаев

14:19 18.05.2022

Как ранее сообщало EADaily, по возвращении с саммита ОДКБ, прошедшего в Москве 16 мая, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил своему правительству провести "инвентаризацию нерешенных с Россией вопросов с учетом геополитики". Некоторые российские телеграмм-каналы поспешили назвать это первым шагом к выходу Казахстана из ЕАЭС и ОДКБ.



Тяга к сгущению красок со стороны отдельных медиа-ресурсов, в принципе, никого не удивляет. Известно, что в погоне за количеством читателей и числом просмотров они идут на разные профессиональные хитрости. А что касается Казахстана, то тут, как говорится, сам бог велел.



И прежде всего из-за его непонятной позиции во многих вопросах, где в рамках стратегических союзнических отношений, казалось бы, должно быть абсолютное единство. Последний пример - ситуация, связанная с Украиной. То, что Казахстан не поддержал Россию даже не в военном, а хотя бы в политическом плане, это еще полбеды. Гораздо чувствительнее то, что, объявив о нейтральной позиции в этом отношении, власти республики позволяют проведение массовых акций в поддержку Украины, запрещая при этом любое публичное выражение пророссийских взглядов. А по центральным телеканалам и в большинстве СМИ российская военная спецоперация преподносится исключительно как вторжение армии РФ на украинскую территорию со зверскими действиями российских военных.



На этой волне получил мощный импульс рост националистических настроений в республике, которые, в общем-то, и до этого неслабо развивались. Это и пресловутые "языковые патрули", и предпринимаемые некоторыми представителями законодательной власти попытки вытеснения русского языка из всех сфер деятельности и быта, и стремления героизировать пособников фашистов из "Туркестанского легиона" вермахта и мусульманских частей СС, существовавших в годы Великой Отечественной войны, с одновременным уничтожением памяти истинных героев.



Ну и как самый свежий пример - отмена выступлений в республике Владимира Винокура и проведение благотворительного концерта в поддержку Украины.



То, что национализм и конкретно русофобия в Казахстане растут весьма интенсивно, - факт. И это, разумеется, не может не подрывать доверия к нему как со стороны политиков, так и со стороны СМИ.



И все же говорить о выходе страны из ЕАЭС и ОДКБ говорить не приходится. Несмотря на то, что многие силы внутри Казахстана добиваются именно этого, Токаев вряд ли пойдет на такой шаг.



Прежде всего, потому что именно ОДКБ не на словах, а на деле совсем недавно продемонстрировала свою действенность и не только помогла сохранить Казахстану государственность, но и спасла лично самого Токаева. Правда, очень многие казахи уже предпочитают об этом не вспоминать, дабы не чувствовать себя обязанными России.



И все же оснований для разочарования динамикой сотрудничества и взаимодействия между Казахстаном и Россией нет. Об этом сказал Токаев на встрече с Путиным, которая прошла после саммита ОДКБ.



"Действительно, нет основания для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг $ 25 млрд. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задачи, которые я ставлю перед нашим правительством, - это не только сохранение этой динамики и объема торговли, инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры, перед ними была поставлена задача в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации с целью достижения конкретных практических результатов", - сказал президент Казахстана.



По его словам, сегодня на разных стадиях реализации находятся 20 крупных совместных проектов на сумму $ 4 млрд в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, химическая промышленность.



Положительную динамику развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества отметил и российский лидер.



"У нас в целом все развивается хорошо, за прошлый год рост товарооборота составил 34%. $ 17 млрд инвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности", - сказал он.

Широкий комплекс вопросов двусторонней экономической повестки стороны договорились обсудить на предстоящем Межрегиональном форуме в Оренбурге, который планируется провести осенью 2022 года. При этом Токаев подтвердил, что по приглашению Путина примет участие в Петербургском экономическом форуме в июне. Также казахстанская правительственная делегация планирует принять участие в крупной промышленной выставке в Екатеринбурге.



Что же касается саммита ОДКБ, то, выступая на нем, Токаев отметил необходимость укрепления южных рубежей с учетом угроз, исходящих с территории Афганистана. Возможно это без организации? Ответ, думается, очевиден.



Да и вспоминая январские события, казахстанский президент всегда говорит о том, что попытка государственного переворота в республике предпринималась при непосредственной поддержке внешних сил. Сможет он им противостоять в одиночку, если они решат сделать это еще раз? Ответ тоже очевиден.



Таким образом, говоря о проведении "инвентаризации нерешенных с Россией вопросов с учетом геополитики", Токаев, скорее всего, имел в виду возникшие проблемы из-за введенных Западом антироссийских санкций и поиски путей их решения.



Что же касается открытия второго фронта против России, безусловно, такая задача стоит. И над этим работают как внешние, так и внутренние силы. Однако давайте дождемся намеченного на июнь референдума по внесению поправок в казахстанскую конституцию, где основным вопросом значится лишение бывшего президента страны Назарбаева статуса "лидера нации" со всеми вытекающими отсюда привилегиями, включая иммунитет от уголовной ответственности. Есть надежда, что после этого все пойдет по-другому.



Алан Пухаев