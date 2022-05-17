Находящийся в командировке в Германии Кырминздрав Бейшеналиев обвинен во взятках

19:48 18.05.2022

"Я вернусь в Кыргызстан". Министр Бейшеналиев прокомментировал свое возможное задержание



Бишкек (АКИpress) – Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев вернется в Кыргызстан, как только завершится рабочая поездка в Германию. Об этом АКИpress сообщил сам министр.



"В рамках поездки пройдут ряд встреч, как только завершится все это, приеду в Кыргызстан", - сказал он.



Бейшеналиев прокомментировал свое возможное задержание после приезда в страну.



"Ну задержат, я дам показания. Я не брал ни у кого деньги, не воровал, не убивал, взятку не брал. Пусть задерживают. Я дам показания народу", - озвучил министр.



Он также прокомментировал задержание своего советника. "Здесь же подстава. Должны были поймать меня, но не получилось. Это вторая попытка, попался невинный человек. Я так думаю, что справедливость восторжествует, законно все решим.



Народ, президент, председатель Кабинета министров видят, как я работаю. Мы уже закрываем частные клиники, которые работали без лицензии. Еще столько работы, которую должны проделать. Я все это должен успеть сделать", - прокомментировал он.



13 мая ГКНБ задержал по подозрению в вымогательстве взятки в 100 тыс. 500 сомов координатора здравоохранения Иссык-Кульской области – директора центра семейной медицины Каракола Б. Ж. и советника министра на общественных началах.



После три заместителя министра здравоохранения Жапаркул Ташиев, Жалалидин Рахматуллаев, Улук-Бек Бектурганов и начальники управлений 16 мая попросили рассмотреть руководство страны вопрос об освобождении от должности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева.