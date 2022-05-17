Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции

19:53 18.05.2022

18 мая 2022, Ольга Иванова

Власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, сообщило агентство ДПА со ссылкой на источники в организации.



По его информации, в Североатлантическом альянсе в среду планировалось обсудить поданные послами Финляндии и Швеции заявки на вступление их государств в НАТО, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, однако из-за позиции Анкары переговоры не стартовали. Турецкая сторона дала ясно понять, что в настоящий момент не может одобрить их начало, передает сообщение ДПА ТАСС.



Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.



Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Турции Тайип Эрдоган не может согласиться со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к терроризму, в частности членов Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической организацией.



Другой причиной отказа Эрдоган назвал введение ограничений на поставки оружия из этих стран в Турцию. Как известно, Финляндия и Швеция запретили экспорт оружия после турецкой интервенции в Сирию в 2019 году. Целью той операции была очистка севера Сирии от курдского ополчения.



Также газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Москва ответит на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.