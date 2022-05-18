200 вооруженных боевиков атаковали тадж-войска на Памирском тракте - убит 1 офицер и ранено 13 солдат

21:02 18.05.2022

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В Таджикистане 200 боевиков с оружием напали на военных подразделения ГКНБ

18 мая 2022,

В результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.

В Таджикистане провели антитеррористическую операцию. 200 членов ОПГ перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма и напали на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения ГКНБ, сообщает МВД республики.



"Организованные преступные группы Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области под руководством и при финансировании международных экстремистских и террористических организаций с целью нарушить государственную безопасность, подорвать основы конституционного строя, воспрепятствовать деятельности правоохранительных органов, запугать население, с использованием оружия и боеприпасов, а также коктейлей Молотова, совершили нападение на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения ГКНБ РТ. В результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения", – сообщили в МВД.



200 вооруженных боевиков в трех точках перекрыли автотрассу Душанбе – Хорог и дорогу на пограничную комендатуру.



В МВД сообщили, что преступные группы готовились к этому нападению и для этого доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа.



"В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано восемь боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки", – заявили в МВД.



Кроме того, члены ОПГ избили заместителя председателя Рушанского района Лайло Чоршанбиеву за то, что она перешла через перекрытую дорогу. Других пострадавших среди мирных жителей нет.



У членов группировки изъяли большое количество оружия и боеприпасов, коктейли Молотова.



Областная прокуратура возбудила уголовное дело.



В МВД заверили, что сейчас обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт восстановили работу.



"Остальным организованным преступные группам решительно объявляется, что пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам. Завтра будет поздно", – заявили в МВД.



В МВД призывают население оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка, безопасности граждан, социальной инфраструктуры, активизации маршрута международного транспорта. В сообщении говорится, что только вместе с народом удастся положить конец деятельности всех организованных групп наркоторговцев.