Путин наградил молодого президента Туркмении орденом Дружбы. За неведомые заслуги

21:19 18.05.2022

Указ о награждении орденом Дружбы президента Туркмении Сердара Бердымухамедова подписал президент России Владимир Путин. Документ 18 мая обнародовала пресс-служба Кремля.



"За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом Дружбы Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова - президента Туркменистана", - говорится в документе.



Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая туркменский президент Сердар Бердымухамедов заявил, что народы России, Туркмении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана связывают братские отношения, которые длятся веками.