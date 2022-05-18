Вынужденный пересмотр графика "Большой игры", - Д.Минин

00:08 19.05.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 18.05.2022 |



Корни поспешного впихивания Финляндии и Швеции в НАТО – не на Украине, а в Арктике



Стремительное и фактически предрешенное вступление Финляндии и Швеции в НАТО только на первый взгляд кажется связанным исключительно с текущими событиями. Во всяком случае, именно операцией России на Украине объясняют и оправдывают спринтерское – быстрей, быстрей – "впихивание" Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс его лидеры и руководители этих государств.



В НАТО подул "северный ветер"



В НАТО подул "северный ветер"



Однако невозможно представить, какая опасность для этих двух государств вытекала бы из целей и задач СВО. Еще одно нейтральное государство в лице Украины лишь сводило бы к минимуму пределы непосредственного противостояния военных организаций Запада и России. Было бы наивным полагать, что инициаторы поисков скорейшего "спасения" под эгидой НАТО этого не понимают. Президент Финляндии прямо признает, что Москва никаких планов нападения на его страну не вынашивала и не вынашивает, но решающего значения это для него почему-то не имеет.



В. Путин и С. Ниинисте



В. Путин и С. Ниинисте



Корни поспешной интеграции скандинавов в Североатлантический альянс лежат не на юге, а на севере. Они кроются в значительной активизации, начиная с 2020 г., Вашингтоном и Брюсселем военно-политической экспансии в Арктике. Этот регион считается главным резервом энергоресурсов будущего и основной площадкой грядущего геополитического противостояния держав. Именно в неприветливых арктических широтах, по многим прогнозам, будут решаться судьбы человечества. Первую со времен холодной войны "разведку боем" союзники провели в мае 2020-го, когда три американских эсминца типа "Арли Берк" и британский фрегат "Кент" вошли в Баренцево море, до того времени практически "домашнюю" акваторию российского Северного флота.



Добыча углеводородов в Арктике



Добыча углеводородов в Арктике



В середине января 2021 г. Пентагон принял обновленную версию своей арктической стратегии под примечательным названием Regaining Arctic Dominance (Возвращение господства в Арктике). В стратегии заявлено, что существующая группировка в Арктике далеко не в полной мере соответствует задачам и планам США. В качестве главных противников в этой зоне определены Россия и Китай. Особо подчеркивается необходимость укрепления взаимодействия с союзниками, круг которых, по-видимому, предполагалось расширить.



14 июня 2021 г. в Брюсселе прошел саммит НАТО, на котором впервые концептуально и широко обсуждались проблемы Арктики. В принятом на встрече документе констатировалась необходимость усиления координации в рамках арктической политики альянса, наращивания военной мощи. Признано целесообразным продолжить выработку детальной стратегии НАТО по Арктике. Угадывалось и намерение привлечь к этой активности новых союзников.



Тогда же констатировалось, что наличных сил НАТО для противостояния в арктической зоне России и поддерживающему ее Китаю недостаточно. Осуществление арктической стратегии блока наталкивается на географические ограничения – физический контроль со стороны России на подавляющей части протяженности региона. Если у "восточных ворот" Севморпути американцы наметили значительное усиление своего военного присутствия на Аляске и активизацию аналогичных действий со стороны Канады, то у его "западных ворот", по их мнению, наблюдался очевидный изъян. Территориального потенциала Норвегии не хватает, в Исландии и Гренландии сильны природные ограничители. Экспертам уже тогда стало очевидным, что усиливать это крыло НАТО будет за счет ближайшего резерва – Швеции и Финляндии.



Противостояние в Арктике



Противостояние в Арктике



Повод для зачисления Финляндии и Швеции в свои ряды мог быть использован любой, а нашелся он в украинских степях. Главное, этот повод достаточно эмоционален для эффективного воздействия на общественное мнение данных стран. Оно, в отличие от правящих верхов, скептически настроено по отношению к идее вступления в военные блоки. Важно было также нейтрализовать возражения Москвы. Бывший генеральный секретарь НАТО (2009-2014) и советник президента Украины (2016-2019) датчанин Андерс Фог Расмуссен сделал ценное признание: "Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что у двух стран есть окно возможностей присоединиться именно сейчас, потому что Путин занят в другом месте. Он ничего не может с этим поделать". Не из-за Украины, как звучит официальное объяснение, а воспользовавшись ситуацией в ней. Действующие чиновники такой откровенности в высказываниях избегают.



Андерс Фог Расмуссен



Андерс Фог Расмуссен



Мы уже наблюдали различные виды западного лукавства и "подходящих" оправданий при предыдущих волнах расширения НАТО. На этот раз нас откровенно водят за нос по Украине. Обострение ситуации вокруг нее, безусловно, спровоцировано Западом не только из-за интересов по вербовке в блок новых членов; не последнее место в этой разветвленной комбинации занимает арктическая составляющая.



Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии, по замыслам Вашингтона и Брюсселя, должно облегчить им решение целого ряда логистических задач на пути продвижения в Арктику. Одной из них является ледокольная проблема, которую считают ахиллесовой пятой новой региональной стратегии Пентагона. Россия намного опережает по количеству и качеству судов соответствующего класса своих западных конкурентов. Едва ли ни единственный остающийся на плаву ледокол Береговой охраны США "Хили" выглядит пигмеем на фоне российских гигантов. На американских верфях просто отсутствуют необходимые компетенции для ликвидации сложившегося разрыва, в том числе запланированного спуска на воду в ближайшие годы трех ледоколов сверхтяжелого класса и трех – среднего.



Ледокол "Хили"



Ледокол "Хили"



Однако, как рассчитали американцы, они могут значительно ускорить этот процесс, если прибегнут к помощи финнов, имеющих необходимые производственные мощности и знания в этой области. Значительная часть советских и российских ледоколов, например "Таймыр" и "Вайгач", были построены в Финляндии. Этой стране как члену НАТО может быть доверен и выпуск ледоколов в военном исполнении. Коммерческим расчетом на долговременные и дорогостоящие заказы из США в ледокольном кораблестроении во многом объясняется и "неожиданно проснувшееся" рьяное стремление финнов к интеграции в НАТО.



Возникает вопрос, а не облегчили ли мы сами очередную волну расширения НАТО своими действиями на Украине, на чем настаивает Запад. Вступление скандинавов в альянс было предопределено, но, судя по всему, сделать это планировалось несколько иначе. Сначала вовлечь в НАТО Украину и, вероятно, Грузию, а лишь потом Швецию и Финляндию. В результате все могло бы пройти без особых потрясений. Действия России поломали этот график, исключив по крайней мере южную часть задуманного уравнения. Участие Швеции и Финляндии в общем западном противостоянии с Москвой давно очевидно. Сейчас лишь сброшены маски. Да, в чем-то после их присоединения к Североатлантическому альянсу для нас появятся дополнительные сложности, в том числе в Арктике. А в чем-то, наоборот, станет проще, поскольку эти страны больше не смогут рядиться в тогу нейтральных или независимых, претендуя на посредничество между Западом и Россией: ведь такое посредничество почему-то всегда, когда мы на него соглашались, оборачивалось не в нашу пользу. Теперь же будем разговаривать напрямую, называя вещи своими именами.