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КазАнтикор задержал президента компании "ЦТС", подконтрольной Сатыбалды Назарбаеву
00:10 19.05.2022

Помимо президента компании АО "Центр транспортного сервиса" Гайни Бекетова, сотрудники Агентства по противодействию коррупции задержали также и акционера предприятия "Темір Триумф" Мурата Мухамеджанулы.

Антикоррупционная служба расследует уголовное дело в отношении руководителей "Қазақстан темір жолы" по факту продажи акций компании "ЦТС" по заниженной цене. Cотрудники ведомства также задержали президента АО "Центр транспортного сервиса" Гайни Бекетова и одного из акционеров и по совместительству учредителя компании предприятия "Темір Триумф" Мурата Мухамеджанулы. Об этом стало известно из официального ответа генерального прокурора Берика Асылова на запрос депутатов партии "Ак жол".

Антикор задержал президента компании "ЦТС", подконтрольной Сатыбалды
Источник: Мажилис парламента.
20 апреля стало известно, что 100% акций "Центра транспортного сервиса" возвращаются в госсобственность по договору дарения. Собственником организации выступает ТОО "Темір Триумф", в котором 50% принадлежит иностранной компании, зарегистрированной на Сейшельских островах (об этом также стало известно из ответа генпрокурора Берика Асылова).

Ранее редакция Orda.kz уже обращала внимание на то, что учредителями ТОО "Темір Триумф" числятся Сакен Мейрбеков, Марат Мухамеджанов и ТОО Moyenne Investment Group. По последней компании в открытых источниках нет никакой информации. Согласно данным электронного правительства, эта компания не является резидентом Казахстана.

4 апреля Антикоррупционная служба сообщила о задержании руководителей компаний, подконтрольных Кайрату Сатыбалды. По данным ведомства, эти лица извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан.

"Руководители двух подконтрольных Қ. Сатыбалдыұлы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу", – говорилось в сообщении Антикора от 4 апреля.

Из ответа генерального прокурора следует, что речь идет о Бекетове и Мухаметжанулы.

По данным депутатов фракции "Ак жол", приватизация подъездных путей фактически подняла стоимость подачи вагонов отечественным заводам от 4 до 118 раз. Каждое предприятие, использующее ж/д пути, вынуждено было платить монополистам до 100 млн тенге в год.

В ответе на запрос Берик Асылов уточняет, что руководство компании "ЦТС" безвозмездно завладело 629 путями: 334 принадлежат "КТЖ", остальные – частным субъектам.

Задержание Кайрата Сатыбалды
13 марта Антикоррупционная служба сообщила о задержании Кайрата Сатыбалды, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ему предъявили обвинения в хищениях и злоупотреблении служебным положением.

12 мая специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил в отношении Кайрата Сатыбалды срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

Отметим, что его экс-супруга Гульмира Сатыбалды тоже находится под арестом. Ее подозревают в причастности к рейдерскому захвату бизнеса.

Жасмин Ризабекова

Источник - orda.kz
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