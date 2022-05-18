Бизнес на Укр-голодоморе, - Св.Князев

00:14 19.05.2022 Бизнес на голодоморе

Зе-команда готовится в угоду Западу обречь украинцев на голод

Святослав Князев

18.05.2022



Украинские СМИ объявили сразу о двух "перемогах": о намерении обнулить импортные пошлины в торговле с "незалежной" практически синхронно заявили Евросоюз и Великобритания.



Представители Запада и украинские медиа подают произошедшее как жест доброй воли "иностранных друзей" по отношению к Киеву.



"ЕС никогда раньше не принимал таких беспрецедентных по своему масштабу мер по либерализации торговли: предоставление Украине нулевых тарифов, нулевых квот на доступ к рынку ЕС... Эти меры напрямую помогут украинским производителям и экспортерам. Они добавят доверия украинской экономике и направят сильный сигнал, что ЕС сделает все возможное, чтобы помочь Украине в трудный час", - заявил вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.



В официальном комментарии руководство Еврокомиссии назвало свои действия "беспрецедентным жестом поддержки" Украины. Причем европейцы подошли к вопросу основательно. Они даже позаботились о том, чтобы либерализовать правила пребывания на территории ЕС украинских водителей грузовиков.



Президент Украины Владимир Зеленский не скрывал своей радости по поводу решений Брюсселя и Лондона.



"Именно сейчас это позволит нам сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но нужно рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет весомым антикризисным инструментом", - объявил Зеленский.



При этом он сделал одну любопытную ремарку, отметив, что из-за последних военно-политических событий в мире "начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном". По его словам, украинский экспорт поможет стабилизировать рынки, поэтому обнуление ставок выгодно не только Украине, но и всем европейцам, жителям всех стран, по которым "могут ударить российские деструктивные амбиции".



Зеленскому вторили близкие к украинской власти бизнесмены. Причем слова некоторых из них были, в буквальном смысле, калькой с заявлений Еврокомиссии.



"На фоне войны двух цивилизаций, фронта, которой проходит в Украине, разрушения жилья, инфраструктуры и промышленности российскими снарядами Европа намерена пойти на беспрецедентный шаг для поддержания нашей экономики - полностью распахнуть двери для украинского экспорта", - заявил известный бизнесмен Александр Каленков, который, кстати, при якобы "пророссийском" Викторе Януковиче был заместителем министра промышленности, участвовал в отказе Киева от интеграции с ЕС и ни о какой "войне цивилизаций" раньше не заикался.



Однако и представители Еврокомиссии, и Зеленский, и входящие в Зе-команду бизнесмены умолчали об одном принципиальном моменте. Более 80% в товарной структуре украинского экспорта в ЕС приходится на сельскохозяйственную продукцию: масло, жиры, зерновые и масличные культуры, остатки перерабатывающей промышленности.



Попросту говоря, Украина преимущественно поставляет в Европу продукты питания и сырье для их производства.



В контексте происходящего сегодня в мире, шаги Европы по активизации закупок продуктов питания выглядят разумно и логично, а вот действия официального Киева - откровенно дико.



Ведь цена на пшеницу на мировых рынках держится на самом высоком за последние сто лет уровне. Такие гиганты агропроизводства, как Казахстан, Индия и Индонезия, заявили о введении жестких ограничительных мер на экспорт сельхозпродукции. Киев и Москва долгие годы контролировали значительный сектор на мировом рынке агропродукции (в первую очередь - в сфере производства зерновых). Однако на территории Украины сейчас идут спровоцированные ее руководством боевые действия, а Россия оказалась под санкционным давлением со стороны западных стран. Причем происходящее вызвало общий перекос рынка - во-первых, потому, что из-за нехватки зерновых неизбежно возрастет спрос на другую продукцию, а, во-вторых, в стоимость зерна косвенно упирается цена мяса, яиц и многих других продуктов питания.



Ситуация на самой Украине с обеспечением населения продуктами питания - близка к критической. В зонах боевых действий украинские власти не принимают никаких мер для того, чтобы помочь людям справиться с голодом. За частной гуманитарной помощью вроде пакета макарон или буханки хлеба с банкой консервов выстраиваются километровые очереди. Однако и там, где боев нет, далеко не все гладко. Ассортимент в магазинах стал значительно беднее, а цены взлетели до небес.



Например, как пишут украинские СМИ, в Миргороде Полтавской области самые дешевые рис и гречка продаются по 80 гривен (около 200 российских рублей). Причин для роста цен сразу несколько. Во-первых, резко выросло в цене топливо. Чтобы купить бензин по цене около 40-45 гривен (около 100 российских рублей), нужно несколько часов отстоять в очереди. В свободной продаже на "черном рынке" стоимость топлива доходит до 100 гривен (почти 250 рублей). Во-вторых, логистика доставок на Украине нарушена, а перевозчики, готовые работать в непростой обстановке, страхуют риски, поднимая стоимость свои услуг. И, в-третьих, по неофициальной информации, бравурные рассказы Зе-команды о готовности распахнуть двери кладовых госрезервов - это ложь.



"Пока чиновники разного уровня уверяют нас в достаточных запасах продовольствия, мы приведем официальный данные на сентябрь 2021 года, а стоит уточнить, что с ноября по февраль месяц 2022 года из страны были вывезены рекордные объемы зерна… Запасы зерна в Госрезерве находятся сейчас на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования", - писал еще в марте текущего года телеграмм-канал "Резидент".



"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда госбюджета в течение последних 10 лет на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне", - цитируют блогеры представителей украинского Госрезерва. По их словам, на складах Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - два года.



"Мы вступили в тяжелое … время практически с пустым Госрезервом, где хранится зерно 30-летней давности, изрядно попортившееся плесенью и грызунами. А за пару недель до … спецоперации из Украины вывезли рекордные объемы пшеницы, кукурузы, ячменя и т.д. Но на самом деле все еще хуже - в стране практически нет семян овощных культур… И пока украинские чиновники будут продолжать голословно заявлять, что стратегических запасов продовольствия в Украине хватит на 2 года, необходимо готовиться к самому страшному - голоду. Готовы ли к такому сценарию у Зеленского - сомневаемся, ведь там, где голод - заявления политиков превращаются в пустышку, равно как и их рейтинг", - резюмируют авторы "Резидента".



Уже через несколько дней после заявления Еврокомиссии об "обнулении" пошлин на киевский импорт, начался массовый вывоз сельхозпродукции с Украины. По данным телеграмм-каналов, соответствующее решение принял офис президента Украины, требуя от экспортеров взамен крупные "откаты".



"Мы писали о том, что Офис Президента дал добро на вывоз зерна, но при условии 30-40% отката. Самое печальное заключается в том, что цены на продукты у нас в стране растут немыслимыми темпами, а что будет дальше?... Запад настроен под чистую вывести все зерно из украинских запасов, что является одним из условий военной помощи Украине. Офис Президента при этом зарабатывает на агрокомпаниям, которым позволяет вывозить зерно/подсолнечное масло. В этот момент НИКТО не задумывается о простых украинцах, которые вынуждены тратить на 20-40% больше средств на еду… Украина уже начинает расплачиваться за многочисленные кредиты и списанное советское вооружение, поставляемое союзниками. И это в то время, когда страна находится буквально на грани гуманитарной катастрофы", - подчеркнули авторы "Резидента".



С учетом того, что все порты, все еще находящиеся под контролем официального Киева, на сегодняшний день заблокированы, для экспорта зерна используются два основных маршрута: или по железным и автомобильным дорогам через западную границу, или на Дунай - в молдавский порт Джурдулешты либо украинскую Килию, где его грузят на суда-зерновозы. Так, по словам очевидцев, только в Килие и ее окрестностях в эти дни находятся порядка 150 фур с зерном.



"Пока украинские власти уверяли граждан, что запасов зерна в стране хватит на 2 года, "западные партнеры" окончательно "выдоили" полупустой Госрезерв Украины, где и так хранилось зерно 20-30-летней давности. С чем остались украинцы - непонятно, ведь в мирное время урожаи шли на экспорт, а власть годами не думала о гражданах своей страны. А всего за пару недель до начала активных военных действий из Украины вывезли рекордный объем зерна, несмотря на то, что об угрозе вторжения РФ украинской власти сигнализировали со всех сторон. Так, по данным портов Украины, с 11 по 14 февраля отгрузка зерна из морских терминалов Украины составила рекордные 867 000 т, что значительно превышает отгрузки прошлого года. Зерно вывозили даже несмотря на то, что в этих же числах РФ объявила о перекрытии зон судоходства в Черном и Азовском морях для проведения военных учений… В военное время Украина продолжила экспортировать зерно - только в апреле страна экспортировала более 1 млн тонн, засеяв при этом всего лишь 7 млн га яровых культур, что на 25-30% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Ну а сейчас Запад подталкивает Украину к силовому решению вопроса морской блокады, требуя все новых и крупных поставок зерновых. Ранее президент США Джо Байден уже сообщал о 20 млн тонн зерна, на которые Штаты явно "положили" глаз и прилагают все возможное давление на Офис президента, требуя бросить все силы на прорыв морской блокады", - пишет канал "Медиакиллер".



На этом фоне можно предположить, зачем Зеленский бросил свои элитные части в заведомо самоубийственную атаку против острова Змеиный. Пропускная способность украинских железных дорог не позволяет доставить на Запад те объемы зерна, которые бы устроили Зе-команду и связанных с ней украинских олигархов. Но откаты слишком заманчивы, а западные хозяева давили, очевидно, слишком сильно.



Несмотря на совершенную иллюзорность шансов на успех, украинские спецслужбы организовали атаку на Змеиный, с тем, чтобы в случае удачного для них завершения операции, разблокировать Одессу, и позволить зерновозам под оффшорными флагами быстро вывезти украинский хлеб в интересах европейских потребителей.



Но что-то пошло не так. И теперь тела украинских спецназовцев, погибших во имя личного финансового счастья Владимира Зеленского, выносит на берег острова Змеиный морскими волнами…



После того, как штурм Змеиного не дал желаемого результата, на Западе озадачились вопросом расширения поставок украинского зерна при помощи имеющейся в наличии у "незалежной" транспортной инфраструктуры.



"Во время Великой Отечественной с территории нынешней Украины в Европу вагонами вывозили чернозем. Ценнейший ресурс. Спустя десятилетия история повторяется. Германия планирует организовать "зерновой мост" по железной дороге для вывоза аграрного сырья из Украины. Речь идет о пшенице и другой сельхозпродукции. Вывозом зерна уже готов заниматься крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в Европе DB Cargo - дочернее предприятие государственной компании Deutsche Bahn. По их замыслу железнодорожный маршрут перевозки должен заменить традиционную доставку через украинские морские пути, работа которых сейчас парализована по причине боевых действий", - пишет телеграмм "Поддубный".



К "зерновому мосту", создаваемому немцами, хотели бы присоединиться также Польша, Чехия, Словакия, Румыния и прибалтийские республики. А австрийская компания Rail Cargo Group с начала мая запускает 30 ежедневных поездов для экспорта сельскохозяйственной продукции из "незалежной".



"Железнодорожные грузовые перевозки между Украиной и Европой являются главным приоритетом для ЕС", - заявил на днях директор по наземному транспорту Европейской комиссии Кристиан Шмидт, призывая европейцев укрепить железнодорожное и автомобильное сообщение с "незалежной" ради "спасения жизней".



Параллельно, согласно распространяемой в сети инсайдерской информации, офис президента Украины обсуждает с ООН возможность предоставить блокированным кораблям в портах Одесской области международный статус с гуманитарным грузом, чтобы вывезти зерно. Что из этого получится, покажет время.



Таким образом, киевский режим, демонстрируя трогательную заботу о немецкой экономике, и голодающих африканцах, забывает о собственных согражданах.



Хранящаяся на Украине пшеница, вместо снижения цен на хлеб для нищих украинцев, будет обращена в деньги и использована для личного обогащения ограниченного круга лиц, а также - для возврата многомиллионных долгов за поставки "джавелинов", "байрактаров", разукомплектованных гаубиц и старых танков Т-72, списанных польской армией.



Даже если в результате массового вывоза с Украины продовольствия на территории страны начнут умирать старики и дети, никого в Киеве или на Западе это не тронет. Ничего личного - просто бизнес на незалежности, при котором люди рассматриваются в качестве бездушного инструмента достижения личных целей… Источник - stoletie.ru

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