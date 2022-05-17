Херсон как модель возвращения земель в лоно русского мира, - Э.Биров

00:20 19.05.2022

Херсон как модель возвращения земель в лоно русского мира

российская власть перестает играть в международное право, которое полностью попрано Западом, и действует исходя из реальных интересов



Эдуард Биров



Херсонская область продолжает оставаться первым полностью демилитаризированным регионом Украины, который фактически переходит под российский контроль - причем не в виде народных республик и без юридических обоснований. И это очень любопытная коллизия, так как раньше считалось аксиомой, что Путин ничего не делает без безупречного юридического обоснования - к счастью, оказалось, что это не так.



Херсонщина не является предметом Минских соглашений, как ДЛНР, но ее уже встраивают в российскую действительность, регион посетили вице-спикер СФ Турчак, депутат Анна Кузнецова и другие чиновники. Что, с одной стороны, так и следует делать, а с другой - создает ощущение сюрреализма и интригует, что будет дальше.



Херсон - важный опыт и пример как фактического перехода региона в русский мир, так и возможного юридического оформления, который может стать модельным для Юго-восточных регионов (хотя, конечно, так же безболезненно это уже не сделаешь, херсонцам сильно повезло).



Отмечу самые важные моменты из того, что можно наблюдать по открытым источникам (если что не так, пусть настоящие херсонцы поправят).



Первое - в Херсоне удалось не допустить коллапса управления (и это несмотря на то, что область в первые же дни покинули многие украинские чиновники). Пусть не без промедления (почти месяц не решались смещать киевских назначенцев) в регионе установили военно-гражданскую администрацию, назначили новые кадры, в том числе из местных жителей, которые на правах законной власти работают и рассказывают о будущем развитии региона (в частности, глава ВГА Владимир Сальдо и его зам Кирилл Стремоусов). Курирует процесс известный по Русской весне Олег Царев, которому активно помогает глава Крыма Сергей Аксенов. Фактически с помощью крымского опыта совершается переход Херсонской области на российские реалии от экономики до образования.



Да, многое в области до сих пор находится в подвешенном состоянии, но критически важные для жизни государственные органы и функции (муниципалитеты, торговля, пищевая промышленность, пенитенциарная система и пр.) работают и обеспечивают нормальное жизнеобеспечение. А российские войска в целом удачно отражают обстрелы ВСУ. Удалось даже провести Бессмертный полк на День Победы, от чего у каждого русского мурашки по коже.



Второе - в Херсоне, который является очень важным аграрным регионом, удалось провести посевную, что казалось практически нереальным. Киевский режим очень рассчитывал на срыв посевной, чтобы обвинить в этом Россию - но не удалось. Возможно, не удалось засеять 95% земель, как отчитываются новые власти, но посевная проведена, поля не стоят пустыми, и это важный результат для местных жителей.



Третье - в Херсоне довольно быстро навели порядок, зачистив самых буйных нациков и майданщиков. В первые дни они мутили народ и скакали перед нашими солдатами, но после работы спецслужб с зачинщиками все прекратилось. Более того, некоторые неидейные участники теробороны стали сдавать оружие, а некоторые полицейские стали возвращаться на службу. Фактически была проведена первый этап денацификации.



Как видим, это оказалось не так сложно и вполне решаемо, притом что регион отнюдь не простой - после 2014 года его активно заселяли бандеровцы, крымские националисты и антироссийские агитаторы, которые превращали Херсонскую область в плацдарм против Крыма. Теперь же, спустя два месяца, Херсонщина становится очень удобным плацдармом Русского мира для движения на Приднестровье и по Днепру.



Что еще важно отметить. В области, пусть тоже не сразу, но навели порядок в СМИ, в частности, перенастроили телевышки и открыли пророссийские медиа и ТГ-каналы (к примеру, "Херсонский вестник"), а также заблокировали западные рупоры. И такая политика, которая возможна только при непосредственном контроле территории, конечно, намного эффективнее и надежнее, чем издали стрелять по телевышкам ракетами. То есть это та самая модель работы с населением, которую надо стараться реализовывать везде, где ступила нога вежливого солдата (в тех же Черниговской и Сумской областях, где не было большого количества националистов).



И наконец, пару слов о юридическом статусе Херсона. Уже то, что это для России является десятым вопросом, чрезвычайно отрадный факт - значит, российская власть перестает играть в международное право, которое полностью попрано Западом, и действует исходя из реальных интересов. То есть между буквой глобалистского закона и жизнями конкретных русских людей выбор сделан в пользу людей.



Поначалу, еще в конце апреля, это не было так уж очевидно и жители Херсонской области, как и все в России опасались, что Москва включит задний ход и ради переговоров с Киевом покинет эту область. Однако сейчас уже можно с большой уверенностью говорить, что Россия из Херсона не уйдет, о чем открыто недавно заявил Андрей Турчак.



Таким образом, вопрос о статусе - это вопрос технический, хотя и не маловажный. Его можно решить разными способами, в зависимости от пожеланий и реалий конкретного региона: к примеру, просто включить в ДНР или в Крым, или создать отдельную республику и включить ее в состав России, или, к чему судя по всему сейчас склоняется Кремль, через проведение референдума регион может выйти из Украины и вступить в состав России.



В любом случае юридический статус не должен быть каким-то препятствием включения региона в Россию, мол, не хватает юридических оснований для этого (как это долгие годы нам ложно объясняли некоторые эксперты про Донбасс). Юридическое оформление демилитаризации регионов Украины должно быть только приложением к реальному освобождению этих земель и возвращение их в лоно русского мира.



Правила и законы пишет тот, кто имеет достаточно сил для их защиты и за кем стоит правда. У России есть и правда, и сила, чтобы защищать ее, в том числе и юридически.



https://russkiy-malchik.livejournal.com/1088565.html