По Ирану могут покатиться "Огненные колесницы". Израиль демонстрирует готовность к силовому сценарию

00:36 19.05.2022

18.05.2022



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Перед началом учений в Израиль прибыл глава Центрального командования Пентагона генерал Майкл Курилла (слева).

Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл в США для переговоров об иранском атоме. Девятинедельная задержка в диалоге о восстановлении "ядерной сделки" вызывает у властей еврейского государства тревогу, что Тегеран тянет время с целью увеличения своего потенциала. Поездка главы оборонного ведомства совпала с объявлением о начале израильских масштабных учений "Огненные колесницы", в рамках которых военные смоделируют удар по иранской ядерной инфраструктуре. Маневры, к которым решили присоединиться и США, называют сигналом о готовности к силовому сценарию.



Военные учения такого масштаба проходят впервые за пять лет, отмечают израильские официальные лица. Цель "Огненных колесниц" заключается в том, чтобы проработать надежный вариант уничтожения иранской ядерной инфраструктуры. В них примут участие десятки истребителей ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые сымитируют вхождение в воздушное пространство Исламской Республики. Как сообщил со ссылкой на источники 13-й канал израильского телевидения, в маневрах также будут задействованы американские самолеты-заправщики. По его оценкам, это свидетельствует о желании администрации президента Джозефа Байдена продемонстрировать, что она может в случае необходимости поддержать радикальные меры.



"Эти учения были запланированы давно, – заявил глава комиссии израильского парламента по иностранным делам и обороне Рам Бен-Барак. – Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее".



Впрочем, в условиях девятинедельной паузы в переговорах между международными посредниками и Ираном маневры выглядят скорее средством устрашения. Тем более что накануне Ганц, выступая в Университете Райхмана, заявил о скором завершении Ираном производства и установки 1 тыс. продвинутых центрифуг и строительства нового объекта в подземном центре вблизи Натанза. По словам министра обороны, Исламской Республике "осталось несколько недель" до получения такого количества расщепляемого вещества, которого хватит для первой ядерной бомбы.



"Иран продолжает накапливать необратимый объем знаний и опыта в области разработки, исследований, производства продвинутых центрифуг и управления ими", – подчеркнул Ганц.



За некоторое время до заключения в 2015 году оригинальной "ядерной сделки" израильское правительство, которое возглавлял тогда Биньямин Нетаньяху, действительно просчитывало вариант с нанесением авиаудара по иранской инфраструктуре. По ряду сообщений, в 2012 году премьер был в полушаге от того, чтобы отдать соответствующий приказ. Однако впоследствии Нетаньяху исключил из внутригосударственных дискуссий этот вариант. Когда в 2021 году кабмин возглавил Нафтали Беннет, правительство возобновило подготовку "независимого силового сценария".



Директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель на днях признал, что нынешнее правительство "изменило парадигму" в вопросе проработки военной операции против Ирана, отдав приоритет укреплению и консолидации боевых возможностей. "Мы имеем дело не только с иранской ядерной программой. Мы имеем дело с общесистемным столкновением, и нам нужно исходить из того, что может начаться общерегиональная война", – цитирует чиновника Jerusalem Post. По данным портала Axios, у Армии обороны Израиля сейчас есть несколько вариантов возможных ударов по ядерным объектам Ирана.



Впрочем, в разговоре с "НГ" бывший офицер-оперативник международного департамента израильской полиции, военный эксперт Сергей Мигдаль заметил, что с начала 2000-х годов подход всех правительств еврейского государства к иранской ядерной проблеме был достаточно последовательным. "Он включал в себя комбинацию из военных приготовлений, интенсивной работы спецслужб по замедлению продвижения ядерной и ракетных программ Ирана и политической составляющей", – пояснил аналитик. "С военной точки зрения всегда было понятно, что всеобъемлющая операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана, если учитывать размеры задачи, практически означает полномасштабную войну с Ираном, – пояснил Мигдаль, – поэтому об этом всегда шла речь как о какой-то крайней мере. Для Израиля всегда предпочтительный вариант – работать с международным сообществом, и в первую очередь с США, у которых есть совсем другие возможности". Программа международных санкций и давления со стороны Вашингтона и его союзников давала надежду, что Тегеран не сможет довести ядерную программу до своего логического завершения, отметил собеседник "НГ".



По словам эксперта, обвинения в адрес Нетаньяху и его правительства в недостаточной сфокусированности на теме силового сценария могут исходить от политических оппонентов. "Это субъективная точка зрения, – заявил Мигдаль. – Если говорить о военных, эти планы давно разработаны, и каждый год они обновляются, учитывая новые подходы, новые операции и системы вооружений, которые появились у всех родов войск ЦАХАЛ. Сейчас, конечно, все заметили внешние изменения, связанные с тем, что впервые за достаточно короткое время в рамках крупных военных учений проводятся полномасштабные маневры, имитирующие удар по объектам в Иране". Однако собеседник "НГ" затруднился сказать, наблюдаются ли тут реальные сдвиги или это элементы пиар-кампании. "В последние три с половиной года в Израиле был политический кризис, – отметил Мигдаль. – Может быть, действительно внимание правительства и занимавшего тогда пост премьер-министра Нетаньяху не было заострено на этой теме (силового сценария против Ирана. – "НГ"), однако важно понять, что и армия, и спецслужбы продолжали работать каждый день". Вне зависимости от того, кто занимает пост премьер-министра или министра обороны, армия продолжает подготовку, резюмировал собеседник "НГ".