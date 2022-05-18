 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.05.2022
00:53  В ходе "контртеррористической операции" в Рушанском районе ГБАО погибли 8 человек, ранены 11 - ТаджМВД
00:39  Душанбе на Памире провел спецоперацию. Давление на Горный Бадахшан провоцирует сепаратизм исмаилитов, - В.Панфилова
00:36  По Ирану могут покатиться "Огненные колесницы". Израиль демонстрирует готовность к силовому сценарию
00:20  Херсон как модель возвращения земель в лоно русского мира, - Э.Биров
00:14  Бизнес на Укр-голодоморе, - Св.Князев
00:10  КазАнтикор задержал президента компании "ЦТС", подконтрольной Сатыбалды Назарбаеву
00:08  Вынужденный пересмотр графика "Большой игры", - Д.Минин

Среда, 18.05.2022
21:19  Путин наградил молодого президента Туркмении орденом Дружбы. За неведомые заслуги
21:02  200 вооруженных боевиков атаковали тадж-войска на Памирском тракте - убит 1 офицер и ранено 13 солдат
19:53  Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции
19:48  Находящийся в командировке в Германии Кырминздрав Бейшеналиев обвинен во взятках
14:19  Что означает порученная Токаевым "инвентаризация нерешенных вопросов с Россией", - А.Пухаев
13:53  В Душанбе задержана активистка-подстрекательница Ульфатхоним Мамадшоева
13:28  География вооруженных конфликтов в Восточном полушарии до 2035 года, - А.Школьников
13:26  "Экологизация" - развитый мир хочет решить глобальные проблемы за счет мира развивающегося, - Андрей Светлов
13:25  Сколько получает и на что тратит государственные деньги Казмедиахолдинг "Хабар"
13:22  Главы спецслужб Узбекистана и Киргизии вместе пытаются описать Гавасайский спорный участок границы
13:20  Карагандинские чиновники продают на аукционе... пачку печенья и мотошлем
13:18  Изъятие собственности. Закон нужен кыргызстанцам, но пишут его под государство
13:11  Толпы женщин перекрывают дороги в Нур-Султане. Дайте свет и воду, ироды!
13:09  Расширение НАТО на север - логика безумия, - "Хуаньцю шибао"
13:06  Нацбанк Казахстана выпустил коллекционные монеты в честь Батырхана Шукенова
11:05  Глава Казфонда "Не молчи" вынуждена бежать в Грузию. Ее преследуют за инфу об изнасиловании второклассницы в селе Тогускен
10:53  ТаджМВД сообщило о начале антитеррористической операции на Памирах (в ГБАО)
10:45  В заложниках у талибов? Более 200 грузовиков и водителей из Таджикистана застряли в Афганистане
10:30  Казвласть сознательно идет на ослабление своих позиций и сокращение полномочий, чтобы.., - Данияр Ашимбаев
10:21  Зерно как новая нефть, - Максим Бороденко
10:14  Протестующих на Памире поддержали в США и Германии, - В.Панфилова
10:12  Председатель Си отправил коммунистический идеал в долгий ящик, - В.Скосырев
09:45  Погубят ли режим в Тегеране голодные бунты? - В.Сажин
09:24  ОДКБ: когда союзники "на измене", - В.Гордиенко
09:21  3 месяца СВО: Россия справилась, но..., - Александр Дугин
08:53  Тлеющий таджикский регион задымил протестами, - "Къ"
08:26  Глава "Узтрансгаза" объяснил убытки на 5 трлн сумов
01:57  Почему русские Казахстана так и не выучили казахский язык?
01:50  Задержан председатель горсуда Тараза. Кто теперь может лишиться высоких постов?
01:00  В Душанбе неизвестные напали на журналистов "Озоди" и "Настоящего времени"
00:55  Урановый ветер: как живут люди на радиоактивных пустошах Степногорска
00:14  США готовят переворот в Таджикистане? - В.Прохватилов
Вторник, 17.05.2022
22:49  От конфликта на Украине геополитические возможности Индии сузились, - The Hindu
22:33  Расширение функций ЕАЭС может стать для него лучшим решением, - А.Сибирская
21:20  Коллективная безопасность крепчает. Лидеры стран ОДКБ отпраздновали в Москве два юбилея, - "Къ"
19:54  Токаеву стукнуло 69
19:27  В Алуште диверсанты заминировали газопровод
14:30  Рос-певец Лев Лещенко перепрятал капиталы в Казахстане
14:19  Аркаша Рогальский и месяца не просидел во главе Кыргызской геологии (в ранге замминистра)
14:11  Как война в Украине и рост цен отразились на доступе к продовольствию в Таджикистане
14:02  Современный либерализм  это и есть реинкарнация фашизма, - Мих.Делягин
13:11  Таджикские силовики применили оружие во время разгона митингующих в Хороге
13:07  Стало известно о странном задержании дипломатов ЕС, летевших из Тегерана
13:03  Россияне меняют доллары на казахский тенге
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
По Ирану могут покатиться "Огненные колесницы". Израиль демонстрирует готовность к силовому сценарию
00:36 19.05.2022

18.05.2022

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Перед началом учений в Израиль прибыл глава Центрального командования Пентагона генерал Майкл Курилла (слева).
Министр обороны Израиля Бени Ганц прибыл в США для переговоров об иранском атоме. Девятинедельная задержка в диалоге о восстановлении "ядерной сделки" вызывает у властей еврейского государства тревогу, что Тегеран тянет время с целью увеличения своего потенциала. Поездка главы оборонного ведомства совпала с объявлением о начале израильских масштабных учений "Огненные колесницы", в рамках которых военные смоделируют удар по иранской ядерной инфраструктуре. Маневры, к которым решили присоединиться и США, называют сигналом о готовности к силовому сценарию.

Военные учения такого масштаба проходят впервые за пять лет, отмечают израильские официальные лица. Цель "Огненных колесниц" заключается в том, чтобы проработать надежный вариант уничтожения иранской ядерной инфраструктуры. В них примут участие десятки истребителей ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые сымитируют вхождение в воздушное пространство Исламской Республики. Как сообщил со ссылкой на источники 13-й канал израильского телевидения, в маневрах также будут задействованы американские самолеты-заправщики. По его оценкам, это свидетельствует о желании администрации президента Джозефа Байдена продемонстрировать, что она может в случае необходимости поддержать радикальные меры.

"Эти учения были запланированы давно, – заявил глава комиссии израильского парламента по иностранным делам и обороне Рам Бен-Барак. – Мы готовимся к худшему, но надеемся на лучшее".

Впрочем, в условиях девятинедельной паузы в переговорах между международными посредниками и Ираном маневры выглядят скорее средством устрашения. Тем более что накануне Ганц, выступая в Университете Райхмана, заявил о скором завершении Ираном производства и установки 1 тыс. продвинутых центрифуг и строительства нового объекта в подземном центре вблизи Натанза. По словам министра обороны, Исламской Республике "осталось несколько недель" до получения такого количества расщепляемого вещества, которого хватит для первой ядерной бомбы.

"Иран продолжает накапливать необратимый объем знаний и опыта в области разработки, исследований, производства продвинутых центрифуг и управления ими", – подчеркнул Ганц.

За некоторое время до заключения в 2015 году оригинальной "ядерной сделки" израильское правительство, которое возглавлял тогда Биньямин Нетаньяху, действительно просчитывало вариант с нанесением авиаудара по иранской инфраструктуре. По ряду сообщений, в 2012 году премьер был в полушаге от того, чтобы отдать соответствующий приказ. Однако впоследствии Нетаньяху исключил из внутригосударственных дискуссий этот вариант. Когда в 2021 году кабмин возглавил Нафтали Беннет, правительство возобновило подготовку "независимого силового сценария".

Директор Министерства обороны Израиля Амир Эшель на днях признал, что нынешнее правительство "изменило парадигму" в вопросе проработки военной операции против Ирана, отдав приоритет укреплению и консолидации боевых возможностей. "Мы имеем дело не только с иранской ядерной программой. Мы имеем дело с общесистемным столкновением, и нам нужно исходить из того, что может начаться общерегиональная война", – цитирует чиновника Jerusalem Post. По данным портала Axios, у Армии обороны Израиля сейчас есть несколько вариантов возможных ударов по ядерным объектам Ирана.

Впрочем, в разговоре с "НГ" бывший офицер-оперативник международного департамента израильской полиции, военный эксперт Сергей Мигдаль заметил, что с начала 2000-х годов подход всех правительств еврейского государства к иранской ядерной проблеме был достаточно последовательным. "Он включал в себя комбинацию из военных приготовлений, интенсивной работы спецслужб по замедлению продвижения ядерной и ракетных программ Ирана и политической составляющей", – пояснил аналитик. "С военной точки зрения всегда было понятно, что всеобъемлющая операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана, если учитывать размеры задачи, практически означает полномасштабную войну с Ираном, – пояснил Мигдаль, – поэтому об этом всегда шла речь как о какой-то крайней мере. Для Израиля всегда предпочтительный вариант – работать с международным сообществом, и в первую очередь с США, у которых есть совсем другие возможности". Программа международных санкций и давления со стороны Вашингтона и его союзников давала надежду, что Тегеран не сможет довести ядерную программу до своего логического завершения, отметил собеседник "НГ".

По словам эксперта, обвинения в адрес Нетаньяху и его правительства в недостаточной сфокусированности на теме силового сценария могут исходить от политических оппонентов. "Это субъективная точка зрения, – заявил Мигдаль. – Если говорить о военных, эти планы давно разработаны, и каждый год они обновляются, учитывая новые подходы, новые операции и системы вооружений, которые появились у всех родов войск ЦАХАЛ. Сейчас, конечно, все заметили внешние изменения, связанные с тем, что впервые за достаточно короткое время в рамках крупных военных учений проводятся полномасштабные маневры, имитирующие удар по объектам в Иране". Однако собеседник "НГ" затруднился сказать, наблюдаются ли тут реальные сдвиги или это элементы пиар-кампании. "В последние три с половиной года в Израиле был политический кризис, – отметил Мигдаль. – Может быть, действительно внимание правительства и занимавшего тогда пост премьер-министра Нетаньяху не было заострено на этой теме (силового сценария против Ирана. – "НГ"), однако важно понять, что и армия, и спецслужбы продолжали работать каждый день". Вне зависимости от того, кто занимает пост премьер-министра или министра обороны, армия продолжает подготовку, резюмировал собеседник "НГ".

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652909760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Токаев оказался президентом, который в этот момент и нужен был Казахстану" – эксперт
- Производство кормов должно финансироваться в приоритетном порядке - Алихан Смаилов
- 17 мая состоялась заседание Центральной комиссии референдума по вопросам организации и проведения республиканского референдума
- У населения есть жалобы на состояние автодорог, переходящих на платную основу - Алихан Смаилов
- Об ОДКБ
- И снова о развитии Алматы
- Алихан Смаилов поручил продолжить работу по демонополизации экономики
- Законопроект по предотвращению незаконного перемещения ядерных материалов рассматривают в Сенате
- О работе с населением
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  