Душанбе на Памире провел спецоперацию. Давление на Горный Бадахшан провоцирует сепаратизм исмаилитов, - В.Панфилова

00:39 19.05.2022

Душанбе на Памире провел спецоперацию. Давление на Горный Бадахшан провоцирует сепаратизм исмаилитов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.05.2022

Центральная власть применила в горном регионе оружие.

Власти Таджикистана 18 мая объявили о проведении антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). В первый день в столкновениях погибли 8 местных жителей, 11 были ранены. Силовики задержали более 70 "членов ОПГ" (организованной преступной группировки) и изъяли "целый арсенал оружия". Об этом сообщил пресс-центр МВД Таджикистана. Жители автономии утверждают, что их акции – мирные и проводят они их в защиту своих прав.



Душанбе выбрал силовой вариант разрешения очередного кризиса на Памире. После того как 16 мая силовики жестоко подавили акцию протеста в Хороге, применив оружие и слезоточивый газ, местные жители собрались в соседних районах и заблокировали трассу Душанбе–Хорог. Таджикские военные не смогли проехать в столицу автономии и приступили к силовой операции.



Как сообщают в социальных сетях очевидцы (проверить информацию невозможно – на Памире с ноября отключен интернет), утром 18 мая колонна таджикских военных начала обстрел жителей в городе Вамаре Рушанского района. Стреляли даже с вертолета. Позже пришло сообщение, что вертолет был сбит с территории Афганистана. "Ситуация тяжелая, жизнь в городе полностью парализована – не работают магазины, школы, госучреждения. В местную больницу поступают раненые, их много. По предварительной информации, есть убитые, их число пока неизвестно", – пишет Telegram-канал "Памир".



Информацию о столкновениях подтвердил пресс-центр МВД: "ОПГ в составе 200 человек, используя все виды оружия, в центре Рушанского района перекрыла автомагистраль Душанбе–Хорог пограничной комендатуры подразделений Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ)". Силовики признали, что тоже понесли потери: убит один офицер и ранены 13 бойцов спецподразделения.



По данным МВД Таджикистана, в акции участвовали "иностранные наемники для осуществления террористических актов и других форм провокации". По данному факту прокуратура ГБАО возбудила уголовное дело. Оставшимся на свободе "членам ОПГ" предъявлен ультиматум – добровольно сдаться, "пока есть такая возможность, иначе будет поздно".



Давление на Памир началось сразу после подписания мирного соглашения между официальным Душанбе и оппозицией в 1997 году. Правительство Эмомали Рахмона, по словам местных политиков и международных правозащитников, методично расправлялось со всеми, кто был в оппозиции. Так было в 1992, 2012, 2018 и 2021 годах. Давление сохраняется и сегодня. Уровень гражданской активности населения на Памире всегда был и остается высоким, в области всегда были свои неформальные лидеры, и это "напрягало" руководство Таджикистана. Душанбе лишь однажды предпринял попытку мирных переговоров с памирцами. В 2018 году президент Эмомали Рахмон пригласил неформальных лидеров на встречу, гарантировав безопасность, и предложил подписать протокол об отказе от "незаконных действий". История завершилась безрезультатно. В Душанбе продолжают называть памирских лидеров "криминальными авторитетами". По указанию Рахмона был создан Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и правопорядка, наделенный широкими полномочиями, вплоть до использования оружия. Но это ничего не дало. Отношения между Хорогом и Душанбе с каждым годом лишь осложнялись.



Как сказал "НГ" профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев, все протестные настроения в ГБАО на протяжении многих лет никогда не содержали силового компонента, они всегда носили мирный характер. Более того, сами требования памирцев никогда не были радикальными. У них было желание добиться реальной автономии в соответствии со статусом и получать больше внимания центра в экономических вопросах.



При этом эксперт подчеркнул, что если Душанбе перегнет палку, то получит серьезный очаг напряженности. Существует проект создания исмаилитского государства, и дело может пойти именно к этому, если памирцы окончательно разочаруются в надеждах наладить отношения с центром. Исмаилиты – одно из течений шиитского ислама, духовные центры движения находятся за пределами Таджикистана, а на Памире проживает большая община. "Проект подразумевает объединение всех сопредельных исмаилитских общин Пакистана, Афганистана, Таджикистана и даже Китая. Подобная "антитеррористическая операция" может стать триггером новой тенденции. Безусловно, центральная власть подавит самостоятельность памирцев, но это может спровоцировать более радикальные настроения, создать серьезный конфликтный очаг, в который могут быть вовлечены силы из Афганистана, Пакистана, Китая, точнее, тех регионов, где проживают исмаилиты", – сказал Князев. По его мнению, если конфликт разрастется, то ситуацией могут воспользоваться радикальные группировки, находящиеся на территории Афганистана, преследующие свои цели. Тогда можно будет говорить об открытии второго фронта для России.



Профессор Казахстанско-немецкого университета, специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев сказал "НГ", что, исходя из исторического опыта, текущий в Таджикистане конфликт носит локальный характер и за национальные границы не выйдет. Он исключил, что у конфликта есть какая-то внешняя подпитка. "Напряженность на Памире вытекает из неготовности власти учитывать интересы регионов, доминирования во властных структурах таких фигур, которые зачастую представляют только один регион, и даже если они являются выходцами из других регионов, они отстаивают интересы центральной власти, а также экономических проблем, которые не решаются годами", – отметил Бурнашев.



Тем временем в Душанбе задержана журналист и правозащитница Ульфатхоним Мамадшоева, которую власти "назначили" организатором акции протеста в Хороге. Как сказал ее родственник журналист Марат Мамадшоев, власти пока не предоставили официальной информации о ее задержании. По его словам, "в квартире Ульфатхоним был произведен обыск в присутствии родственников, но ничего подозрительного обнаружено не было".