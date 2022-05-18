В ходе "контртеррористической операции" в Рушанском районе ГБАО погибли 8 человек, ранены 11 - ТаджМВД

00:53 19.05.2022

Май 18, 2022

Радио Озоди



МВД Таджикистана сообщило, что в ходе "контртеррористической операции" в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области 18 мая были убиты 8 и ранены 11 человек. Задержаны более 70 участников акции протеста.



Убитых, раненых и задержанных правоохранительное ведомство называет "активными членами террористической группировки".



Проверить эту информацию по независимым источникам не представляется возможным из-за отсутствия связи и интернета в ГБАО.



Ранее МВД подтвердило, что утром в среду в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.



До того как телефонная и интернет-связь с регионом была прервана, местные жители заявили Радио Озоди, что у участников акции не было оружия, жертвами стали мирные люди. Однако МВД РТ утверждает, что у "членов ОПГ" изъято большое количество оружия и боеприпасов, "Коктейль Молотова".



"Организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу на пограничную комендатуру. По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие", говорится в распространенном 18 мая сообщении пресс-службы МВД Таджикистана.



Очевидцы же рассказывают, что группа молодых местных жителей, попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону Хорога. У них не было оружия, утверждают они.



В сообщении пресс-службы МВД Таджикистана отмечается, что "преступные группы ранее готовились к совершению этих действий и с той же целью доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа". Кто входит в эти группы, откуда и как было доставлено оружие в ГБАО, не сообщается.



В правоохранительном ведомстве подчеркивают, что члены местных ОПГ действовали "под руководством и при финансировании международных экстремистских и террористических организаций с целью нарушить государственную безопасность, подорвать основы конституционного строя, воспрепятствовать деятельности правоохранительных органов, запугать население". МВД утверждает, что местные преступные группировки с использованием оружия и боеприпасов, а также "Коктейля Молотова" напали на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения ГКНБ РТ. В результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения, отмечается в сообщении.



Жители Рушанского района сообщают в результате стрельбы, которая началась рано утром, погибли более 10 и ранены десятки человек, сообщил источник Радио Озоди до того, как как телефонная и интернет-связь с ГБАО была прервана.



"Сотрудники правоохранительных органов без разрешения заходят в дома, заставляют мужчин и молодых людей сообщить о местонахождении находящихся в розыске участников акции протеста 17 мая в Хороге. Все автомобильные дороги в районе заблокированы", сообщили местные жители.



Радио Озоди удалось связаться с председателем Рушанского района Додхудо Фаррухом, однако услышав вопрос о ситуации в районе, он отключил свой телефон.



Тем временем, источники в Кулябе сообщили, что в ходе "контртеррористической операции" в Рушанском районе ГБАО погиб 25-летний офицер группы "Альфа" МВД Таджикистана Файзали Джабборзода - он получил пулю в грудь. Джабборзода похоронен 18 мая на кладбище села Дахана города Куляба.



Ситуация в ГБАО остается неспокойной с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бархорог и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре, прекращения преследования жителей Бадахшана, проведения справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных и осужденных активистов.



Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.



По официальным данным, в ходе столкновений протестующих с силовиками один житель Хорога погиб и трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Местные жители сообщают, что ранения получили и несколько участников протеста.



Напомним, 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек.



Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены "Комиссии 44", созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Зиебекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.