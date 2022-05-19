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Чтобы спасти США от топливного кризиса Байден идет на уступки Венесуэле
08:44 19.05.2022

19.05.2022 Никита Еременко.

Правительство Соединенных Штатов принимает меры по смягчению ряда экономических санкций в отношении Венесуэлы, чтобы заручиться согласием этой страны на увеличение поставок нефти для смягчения поразившего США после введения антироссийского нефтяного эмбарго топливного кризиса. Об этом пишет АР.

Смягчение санкций позволят корпорации Chevron договориться о лицензии с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA, но не бурить и не экспортировать нефть венесуэльского происхождения, сообщили Associated Press два высокопоставленных чиновника США.

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Кроме того, Карлос Эрик Мальпика-Флорес – бывший высокопоставленный чиновник PDVSA и племянник супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Венесуэлы – будет исключен из списка лиц, подпадающих под санкции. Силия Флорес является одним из самых влиятельных членов правительства Венесуэлы и постоянно присутствует рядом со своим мужем. Два других ее племянника заключены в тюрьму США по обвинению в сговоре со сбытом наркотиков.

Через несколько часов после объявления о смягчении санкций стало известно, что ориентированная на США оппозиция и правительство Венесуэлы начали консуьтации о возобновлении переговоров.

Вместе с тем, десятки венесуэльцев, в том числе генеральный прокурор страны и глава пенитенциарной системы, а также более 140 организаций, включая Центральный банк Венесуэлы, останутся под санкциями США. Министерство финансов продолжит запрещать сделки с правительством Венесуэлы и PDVSA на финансовых рынках США.

Самому Мадуро в США выдвинуты абсурдные обвинения в заговоре с целью "затопить Соединенные Штаты кокаином" и использовать торговлю наркотиками как "оружие против Америки".

Правительство Венесуэлы приостановило переговоры с оппозицией в октябре после экстрадиции в США ключевого союзника Мадуро по обвинению в отмывании денег. Мадуро тогда обусловил свое возвращение за стол переговоров освобождением из под стражи бизнесмена Алекса Сааба, экстрадированного из африканской страны Кабо-Верде. Переговоры проходили в Мехико под руководством норвежских дипломатов.

Калифорнийская Chevron – последняя крупная нефтяная компания США, ведущая бизнес в Венесуэле, куда она впервые инвестировала в 1920-х годах. Ее четыре совместных предприятия с PDVSA производили около 200 000 баррелей в день в 2019 году, но правительство США приказало в 2020 году свернуть добычу, и с тех пор было разрешено проводить только необходимые работы на нефтяных скважинах, чтобы сохранить свои активы и уровень занятости в Венесуэле.

Венесуэла имеет самые большие в мире запасы нефти, однако ее политические потрясения и экономический спад заставили за последние годы мигрировать более 6 миллионов человек.

США и их саттелиты отказались признать нынешнего венесуэльского лидера после того, как провалился профинансированный Вашингтоном путч после переизбрания Мадуро на пост президента в 2018 году. Вашингтон тога обьявил о "признании" лидера марионеточной оппозиционной Унитарной платформы Хуана Гуайдо.

Эксперты по региону также указывают на желание Вашингтона разморозить не только экономические, но и частично политические контакты с Каракасом.

"Байден хочет пригласить Венесуэлу на свой "Саммит Америк" в июне. Удастся ли его администрации со второй попытки уговорить Мадуро к сотрудничеству – во многом зависит от давления испаноязычного лобби в Вашингтоне – которое резко негативно восприняло очередные переговоры с Каракасом. Ясно одно: другого такого шанса поумерить топливный кризис у Байдена может уже и не быть", – комментирует ситуацию российский политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, нынешнее смягчение санкций против Каракаса – это повторение истории двухмесячной давности.

"Тогда Белый дом пытался с ними договориться, лишь бы начать экстренные поставки нефти в США. Но вопрос о снятии санкций быстро зашел в тупик – войдя в противоречие с собственной риторикой Байдена с критикой Мадуро", – указывает Малек Дудаков.

С Латинской Америкой дела у Вашингтона обстоят из рук вон плохо, – говорит эксперт.

"Мексика и Бразилия угрожают отказом контактировать с Байденом на фоне украинского кризиса. Другие страны региона занимают либо сторону России, либо держатся нейтралитета. Запланированный на июнь "Саммит Америк" в Вашингтоне может стать для Байдена не менее провальным, чем встреча по линии АСЕАН", – резюмирует Дудаков.

Источник - politnavigator.net
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