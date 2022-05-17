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|Демилитаризация. Семипалатинские оборонщики разворовали казахстанские танки. На миллиард тенге!
09:14 19.05.2022
Старые двигатели для танков вместо новых - АФМ выявило хищение более миллиарда тенге
Павел Михеев
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по ВКО выявлено хищение более одного миллиарда тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод", сообщает Zakon.kz.
Хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов.
АФМ РК.
Как отметили в агентстве, следствием установлено, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей, выпущенных еще в 1985- 2012 годах.
Приговором суда Семея Сулейменов К. признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы.
АФМ РК