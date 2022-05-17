 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Главарь "Азова" херой Украины Паламар сдался в плен
09:39 19.05.2022

"Калина" вышел из "Азовстали", - военкор Стешин | Русская весна
Святослав Паламар по кличке "Калина", заместитель командира неонацистского батальона "Азов", сдался, сообщает российский военкор Дмитрий Стешин.

Он ссылается на бойца Армии ДНР, который находится в том квадрате территории завода, где и проходит сдача в плен.

Уточняется, что вышел "Калина" вчера вечером, около девяти часов.

"Вышел по странному совпадению на взвод Люгера - это ребята, которые в мкр Восточный просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона. Сейчас с "Калиной" занимаются. Ждем пресс-конференции", - сообщает Стешин.

Источник: https://rusvesna.su/news/1652934714

Источник - rusvesna.su
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