Бумажный тигр или военно-политический блок. 30 лет деятельности ОДКБ, - Хурсанд Хуррамов

09:59 19.05.2022 Май 15, 2022

Хурсанд Хуррамов



30 лет назад, на фоне развязавшейся гражданской войны в Таджикистане, был заключен Договор о коллективной безопасности, на основе которого сформировалась в дальнейшем ОДКБ.



Организация, играющая все 30 лет относительно условную роль, после январских беспорядков в Казахстане приобрела иной, более серьезный статус.



Тем не менее, в свете украинских событий, по оценкам экспертов, перспективы ОДКБ будут зависеть от успеха или провала Москвы.



15 мая 1992 года президентами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана в Ташкенте был подписан Договор о коллективной безопасности, к которому позже присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Через два года после процедуры ратификации в 1994 договор вступил в силу сроком на пять лет. В 1999 году Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали протокол о продлении срока действия договора. Другие участники приостановили свое участие в договоре. Исключение составил лишь Узбекистан, который в 2005 году вошел в состав блока, но в 2012 году решил его покинуть.



Согласно договору, если одно из государств-участников подвергнется агрессии, то это будет восприниматься как агрессия против всех участников договора, которые сохранят право на коллективную оборону в соответствии с уставом ООН.



Если до 2002 года договор характеризовался как региональное соглашение в военно-политической области, то с мая 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о придании Договору о коллективной безопасности статуса международной региональной организации.



Анализируя деятельность организации с этого периода, одни эксперты считают ее военно-политическим блоком - аналогом НАТО, другие – политическим инструментом продвижения российских интересов.



Ресурсы организации



"ОДКБ – можно считать одной из российской интеграционной модели. Россия играет ключевую роль на постсоветском пространстве и соответственно в этой организации порядка 90 процентов составляют ее военные и финансовые ресурсы", - отмечает независимый политолог Парвиз Муллоджанов. По словам эксперта, поскольку за все прошедшие годы реальных угроз вторжения в страны не было, функция военного союза отходила на второй план и уступала место политическому союзу.



В 2001 году в рамках ОДКБ были созданы Коллективные силы быстрого реагирования ЦА региона (5 тысяч военнослужащих), в 2007 миротворческие силы (3600), а в 2009 Коллективные силы оперативного реагирования (5 тысяч). Однако формирования не имеют место постоянной дислокации и состоят из номинального числа военнослужащих из каждой страны-члена ОДКБ.



Общая численность армии стран ОДКБ составляет 1 миллион 256 тысяч, 80 % из них - российские военнослужащие. По данным за 2020 год, бюджет организации составил около 429 миллионов российских рублей или 6 миллиона 383 тысячи долларов.



Для сравнения: численность военнослужащих НАТО составляет 3 миллиона 462 тысячи человек, среди которых американские военнослужащие составляют 40%. В абсолютном выражении сумма военных трат НАТО в 2020 году составила 1,107 трлн долларов.



Критики ОДКБ помимо скудности ресурсов указывают на то, что у блока отсутствуют ситуационные центры, общая разведка и командование, региональные штабы, центры военной подготовки, общие исследовательские программы и т.д., что делает управление блоком и взаимодействие между ее участниками слабым.



Испытания на прочность



Политический обозреватель Марат Мамадшоев говорит, что ОДКБ за время своего существования особо себя не проявила, поскольку были несколько конфликтов с участием ее членов, но вклад организации в разрешении этих конфликтов был равен нулю. "Организация так и не стала значимой и авторитетной. Главная причина в том, что в странах СНГ институты не играют большой роли. Все значимые решения принимаются лидерами стран, а организации существуют только на бумаге", - отмечает Мамадшоев.



В 2010 году во время межэтнических столкновений на юге Кыргызстана официальный Бишкек обратился к ОДКБ за помощью, но получил официальный отказ. Решение тогда объяснялось принципом невмешательства во внутренние дела суверенной страны, поскольку критерием использования миротворческих сил ОДКБ является нарушение границ государства-участника.



Также сдержанно организация себя повела во время конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном. МИД России в то время заявил, что оборонительный потенциал ОДКБ не может быть использован, поскольку военные действия проходят не на территории члена организации.



Врасплох организацию заставил и вооруженный конфликт между Таджикистаном и Кыргызстаном в конце апреля 2021 года. Генсек ОДКБ тогда призвал стороны к мирному решению конфликта, но оказалось, что блок не имеет соответствующего механизма на случай конфликта между его участниками.



Первый и пока единственный прецедент по использованию миротворческих сил ОДКБ произошел в Казахстане в январе 2022 года, когда на фоне антиправительственных митингов и беспорядков Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В результате в Казахстан были направлены миротворческие силы в количестве 2030 военнослужащих и 250 единиц техники. В течение 13 суток контингент в Казахстане обеспечивал охрану стратегических объектов.



Такое решение ОДКБ было воспринято неоднозначно среди экспертного сообщества. Одни расценили это как попытку спасти политический режим в Казахстане и вмешательство во внутренние дела, другие, особенно часть жителей Алматы восприняли эту помощь как действенный шаг для сохранения города и пресечения насилия.



Площадка для закупки оружия



Российский журналист и эксперт Григорий Михайлов отмечает, что странам – участницам ОДКБ за это время удалось извлечь определенную пользу от участия в организации.



"Польза заключалась в поставках российского оружия по российским внутренним ценам и в ежегодных учениях, которые лишний раз позволяли напрячь войска, повысив их минимальную боеспособность и генералитет. Мероприятия способствовали взаимодействию и общению между военными начальниками. Когда генералы общаются между собой это немного снижает вероятность того, что они между собой будут использовать военную силу", - отмечает Михайлов.



Помимо ежегодных военных учений и предоставления оружия страны-участницы ОДКБ декларируют взаимодействие для противостояния угрозам терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотических средств и т.д.



Политолог Парвиз Муллоджанов отмечает, что при всех существующих минусах ОДКБ является важной организацией для таких меленьких стран как Таджикистан или Армения.



"Если бы в начале нулевых мы не были членами этой организации, то с большой долей вероятности у нас бы возник конфликт с соседним Узбекистаном, поскольку существовала реальная угроза. То же самое можно говорить и про Армению, поскольку если бы не ее участие в ОДКБ, была большая вероятность того, что боевые действия могли перекинуться непосредственно на ее территорию", - полагает политолог.



В свете российско-украинского конфликта, собеседники Радио Озоди едины во мнении о том, что ОДКБ не будет вовлечена в этот конфликт. Однако успех этой организации и процесс ее реформирования, по их словам, будут зависеть от того, каким образом Россия выйдет из конфликта в Украине.



15 мая 22

Хурсанд Хуррамов

KhurramovK@rferl.org Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1652943540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2022 года №894

- Главы Правительств Казахстана и России обсудили актуальные вопросы сотрудничества

- Кадровые перестановки

- Об изменениях в Конституцию

- О некоторых вопросах участия в республиканском референдуме

- Азат Перуашев обсудил с мангистаусцами конституционную реформу и решение местных проблем

- Министр Каирбек Ускенбаев дал распоряжения касательно реализации программы льготного автокредитования

- Диалог в сфере региональной безопасности между Центральной Азией и ЕС состоялся в Брюсселе

- Принудительный снос за незаконное строительство

