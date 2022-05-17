Китай превращает Синьцзян, где живут уйгуры, в крупную тюрьму, - Associated Press

10:03 19.05.2022

Сотрудники тюрьмы наблюдают за заключенными в лагере политического перевоспитания в Синьцзяне. 2018 год



Почти каждый 25-й житель уезда Конешехер в китайской провинции Синьцзян заключен в тюрьму по обвинениям, связанным с терроризмом или экстремизмом, сообщает Associated Press со ссылкой на утечку данных местных властей. Судя по этим данным, уровень тюремного заключения в этом уезде самый высокий в мире, отмечает AP.



В списке, полученном и частично верифицированном AP, содержатся имена более 10 тысяч уйгуров, заключенных в тюрьмы лишь в одном только уезде в южной части Синьцзяна. Согласно данным из списка, сроки, вынесенные жителям сельского района с населением 267 тысяч человек, варьируются от двух до 25 лет и составляют в среднем девять лет. Хотя многие в списке были задержаны еще в 2017 году, по словам представителей этнических уйгуров, проживающих в изгнании, длительность сроков позволяет утверждать, что подавляющее большинство задержанных все еще находятся в тюрьмах.



Среди задержанных и заключенных в тюрьмы, отмечает AP, есть представители различных слоев населения, в том числе молодежь и пожилые люди. Всех их объединяет одно: все они являются уйгурами. Список был предоставлен исследователю "лагерей" в Синьцзяне Евгению Бунину анонимным источником, который представился как "представитель ханьского большинства, выступающий против политики правительства Китая в Синьцзяне".



AP отмечает, что список, крупнейший из известных на сегодня массивов данных с именами заключенных уйгуров, отражает масштабы кампании правительства Китая, в результате которой, по оценкам правозащитников, не менее миллиона человек были помещены в лагеря для интернированных или заключены в тюрьмы в Синьцзяне. Данные также подтверждают заявления правозащитников и членов семей преследуемых лиц, что Китай использует длительное лишение свободы как средство правовых репрессий, чтобы "держать уйгуров под контролем".



Реальное число заключенных, вероятно, выше, поскольку в списке не отражены дела по таким уголовным обвинениям, как убийство или кража. В нем перечислены те, кто был заключен в тюрьму по обвинению в терроризме, религиозном экстремизме или обвинениях, нередко используемых в отношении политических диссидентов.



С 2017 года из Китая поступают сообщения о притеснениях тюркоязычных коренных народов, исповедующих в основном ислам, принудительной отправке уйгуров, казахов и других в "лагеря политического перевоспитания", изъятии у них паспортов, помещении под так называемые домашние аресты. В последние годы многие представители коренных этносов Синьцзяна бежали из Китая, опасаясь задержаний.



Политика Китая подвергается резкой критике со стороны стран Запада, в том числе США, которые называют происходящее в Синьцзяне геноцидом. Пекин отвергает обвинения, называя лагеря "центрами профессиональной подготовки", созданными ради борьбы с экстремизмом и терроризмом.