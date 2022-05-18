Песков и Лавров резко поменяли риторику. Гибридным приказано быть патриотами? - "МК"

10:24 19.05.2022

Песков и Лавров резко поменяли риторику про спецоперацию на Украине

"Часть гибридной войны Запада"



Россия окончательно переформулировала свою позицию: спецоперация на Украине - это эпизод масштабной гибридной войны с Западом, в которой Москва обязательно победит. "Мы сдюжим", - заявил, общаясь с молодежью на форуме "Новые горизонты", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Решение о проведении спецоперации, по его словам, было продиктовано в том числе заботой о молодых - "чтобы им жилось лучше, комфортнее и стабильнее". В новом мире, который появится по итогам победы, Россия будет уверенно стоять на ногах.



"Часть гибридной войны Запада"

ФОТО: НАТАЛИЯ ГУБЕРНАТОРОВА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава МИД Сергей Лавров провели своего рода политинформацию, объяснив старшеклассникам и студентам, что сейчас происходит в мире и какие задачи ставит перед собой Россия. Судя по их словам, спецоперация на Украине является не самостоятельным конфликтом, а частью гибридной войны, к которой Запад готовился последние 20 лет. О демилитаризации и денацификации, заявленных основными целями 24 февраля, оба спикера не упомянули. Лавров вспомнил своего предшественника Андрея Громыко, который говорил, что "лучше десять лет переговоров, чем один день войны", однако, по его словам, России не оставили выбора: она всегда настаивала на разговоре, но ее игнорировали. "Поэтому теперь мы будем решать вопросы так, как мы это видим", - заявил он.



Сама по себе, считают ораторы, Украина никому не нужна. Она является расходным материалом в глобальном идеологическом противостоянии, и Запад готов сражаться с Россией до последнего украинского солдата. Лавров сказал, что подтверждением этому является отказ западных стран дать Киеву гарантии безопасности, о которых шла речь до заморозки российско-украинских переговоров. Сейчас заключение мира не отвечает интересам Вашингтона и его европейских партнеров, они хотят "измотать, утомить" и нанести российской армии как можно больший урон. Впрочем, о самих странах Европы глава МИД тоже невысокого мнения. Нашим дипломатам там больше нечего делать. Они с радостью пакуют чемоданы и переходят на работу в подразделения, специализирующиеся на более перспективных направлениях, таких, как СНГ, Азия, Африка и Латинская Америка. Германия, по мнению Лаврова, с приходом нового правительства и вовсе полностью утратила свою самостоятельность, а канцлер Шольц воспринял как должное хамство украинского посла, назвавшего его "обиженной ливерной колбасой". "Он не обиделся. Поэтому слово "обиженный" можно убрать из этой формулы", - считает глава МИД РФ.



Дмитрий Песков в свою очередь высказался за пересмотр дипломатических терминов. Россия пока называет страны коллективного Запада недружественными. "А я бы уже сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают, - это война", - подчеркнул спикер Кремля. Он пояснил сидящим в зале старшеклассникам и студентам, что "коллективный Запад" устроен в виде пирамиды, на верхушке которой находятся США, а главной его целью является сдерживание России. "Само существование России является раздражителем, и они готовы не дать нам развиваться так, как мы хотим", - заявил Песков. Он подчеркнул, что "любая война заканчивается миром, и этот мир будет таким, где наш голос будут слышать, где нам будет комфортно, безопасно и где мы будем уверенно стоять на своих ногах". Все, что сейчас происходит, по его мнению, делается в том числе в интересах подрастающего поколения. "Мы добьемся своего, и вам (молодому поколению россиян) будет жить лучше", - сказал спикер Кремля. Он выразил уверенность, что Владимир Путин знает, куда он ведет страну, и все люди, включая молодежь, его поддерживают.



Пресс-секретаря президента несколько удивил вопрос одного из участников мероприятия, поинтересовавшегося, когда же у России появится новая идеология, объединяющая всех россиян. "А разве тот настрой, доминирующий сейчас в нашем обществе, не является такой идеологией? Разве тот здравый патриотизм, который доминирует у нас в стране, - это не идеология?" - переспросил он. Песков уверен, что никакой новой идеологии российскому обществу сейчас не требуется - она у него уже есть.



Елена Егорова