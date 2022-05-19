TSMC, или Опасные игры вокруг Тайваня, - В.Катасонов

10:55 19.05.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 19.05.2022



КНР планирует отказаться от любой импортной электроники с использованием чипов, не имеющих китайского происхождения



Несколько десятилетий в отношениях между США и Китайской Народной Республикой (КНР) важнейшим вопросом, подпитывающим противоречия двух государств, является Тайвань, эта историческая часть единого Китая, которая отделилась от континентальной его части после Второй мировой войны.



КНР, опираясь на свою экономическую мощь и растущий политический авторитет в мире, многократно предпринимала попытки возвращения Тайваня в лоно единого Китая на основе принципа "Одна страна, две системы". Этот принцип практически осуществляется в отношении Гонконга и Макао. Однако руководство Тайваня, на словах поддерживая принцип единого Китая, фактически уходило от предложений Пекина.



У Тайваня были всегда тесные отношения с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп, который находился в Белом доме в 2017-2021 годах, сильно обострил американо-китайские отношения по всем направлениям. И одним из проявлений обострения стала политическая поддержка Трампом независимости Тайваня от КНР.



О Тайване как политическом раздражителе в отношениях США и КНР пишут много. Я бы хотел обратить внимание еще на один аспект проблемы, который можно назвать экономическим и технологическим. В последнее десятилетие Тайвань занял ведущие в мире позиции по производству микроэлектроники, особенно таких продуктов, как полупроводники, микросхемы (чипы), процессоры. Сейчас Тайвань – безусловный лидер на мировом рынке этой продукции. От него отстают и США, и КНР, и другие страны, которые считаются продвинутыми по части микроэлектроники (Европа, Япония, Южная Корея и др.). Электронные чипы сегодня называют "кровью экономики". Это неотъемлемая часть оружия и другой военной техники, космических аппаратов, медицинского и научного оборудования, бытовой техники, автомобилей, самолетов и т. д. и т. п. И снабжает мировую экономику этой "кровью" небольшой остров, который по величине ВВП занимает лишь 21-е место в мире, а по численности населения – 53-е. Эксперты приводят оценку: на Тайвань приходится более 50% мирового рынка микрочипов.



Особенностью Тайваня является то, что он занимается микрочипами только сегодняшнего дня и одновременно готовит к производству микрочипы завтрашнего дня. Так, к наиболее совершенным продуктам отрасли относятся микрочипы с показателями 10 и менее нанометров (один нанометр – микрон в минус третьей степени). Тайвань заявил, что во второй половине этого года он приступит к производству чипа с показателем 3 нанометра. Так вот, если рассматривать рынок только современных, наиболее "продвинутых" микросхем, то доля Тайваня на нем будет превышать 90%. Кое-что из "продвинутых" микрочипов производится в США. Однако американские компании ныне предпочитают лишь заниматься разработкой микрочипов новых поколений, их производство им уже не под силу. И они отдают такое производство на аутсорсинг Тайваню. Тайвань превратился в мировую мастерскую микрочипов, которые он производит по заказам компаний из самых разных стран (это называется "контрактным производством").



Конкретно такой мировой мастерской выступает Тайваньская компания по производству полупроводников – TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Крупными клиентами компании являются HiSilicon, MediaTek, Huawei, Realtek, AMD, NVIDIA, Qualcomm, ARM Holdings, Altera, Xilinx, Apple, Broadcom, Conexant, Intel. Среди российских клиентов компании – Baikal Electronics (дочерняя компания Т-Платформ), НТЦ "Модуль", МЦСТ.



Основанная в 1987 году, TSMC за 35 лет своего существования совершила почти вертикальный взлет. Согласно последним данным (на 7 ноября 2021 года), капитализация компании составила 611 млрд. долл. Число сотрудников в конце 2020 года – около 57 тыс. человек.



Главный секрет успеха компании – самое передовое производственное оборудование и специалисты высочайшей квалификации. TSMC имеет свои офисы в США, Китае, Индии, Японии, Южной Корее и Нидерландах. Главная задача зарубежных представительств компании – вербовка специалистов для работы в TSMC, а также обеспечение обслуживания и поддержка производственных мощностей на главном предприятии в Тайване. Особые отношения у тайваньской компании с голландской ASML, которая является почти монополистом по производству основных видов оборудования – фото-литографов и степперов.



Вернемся к теме американо-китайских отношений. Экономическое соперничество между США и КНР развивается во многих отраслях и на многих рынках. В том числе в микроэлектронике. И США, и КНР не жалеют средств на развитие отрасли, понимая, что тот, кто является лидером в микроэлектронике, имеет все шансы стать лидером в мировой экономике, мировой политике, в военной сфере. Догнать Тайвань по микроэлектронике пока не получается ни у Вашингтона, ни у Пекина.



Сегодня можно выделить следующих ведущих производителей микропроцессоров в Китае: Huawei Technologies, Tsinghua Unigroup и China Electronics. СМИ сообщают, что китайская компания SMIC, сделав огромные инвестиции, дошла до технологического уровня 14 нанометров, но это не производство, а лишь экспериментальный экземпляр. Специалисты говорят, что Пекин сумел сам, без посторонней помощи выйти на производство микрочипов с показателем 45 нанометров. Очень хороший показатель по мировым и по российским меркам (в России имеется производство с показателем лишь 300 нанометров). Как видим, отставание КНР от Тайваня все равно сохраняется. Эксперты говорят, что лет через 10 лет Китай может выйти на уровень 5 нанометров, но и Тайвань на месте стоять не собирается. 5 нанометров через 10 лет не то же самое, что 5 нанометров сегодня.



У TSMC имеются два завода на территории КНР. На них производились микрочипы, но далеко не самые продвинутые. Вашингтон тормозит сотрудничество двух Китаев. Так, в конце прошлого десятилетия США ввели санкции против китайского производителя телекоммуникационного оборудования компании Huawei и заставили Тайвань прекратить поставки микропроцессоров для Huawei.



В 2020-2021 гг. в связи с "пандемией" на мировом рынке микрочипов возникло значительное отставание предложения от спроса (по некоторым оценкам, на 30%). Возникли перебои с поставками микрочипов в США. Новый президент Джо Байден в феврале 2021 года подписал приказ о предотвращении перебоев со снабжением критически важной продукцией, в том числе микропроцессорами. Документ предусматривает тщательную ревизию цепочек поставки этих товаров в США. Байден рекомендовал конгрессу выделить 50 млрд долларов на разработку и производство микрочипов в США, но на фоне аналогичных расходов КНР эта сумма не является очень большой.



Пекин в прошлом году объявил о запуске программы импортозамещения по электронным чипам. Китай славится лидерством в производстве многих видов электроники и телекоммуникационного оборудования, но собственных чипов, необходимых для производства электронных устройств, в стране производится не более 5%. Остальное – импорт (из Тайваня, США, Японии и др.). Учитывая непростые отношения с Вашингтоном, Пекин взял курс на ускоренное развитие собственного производства микрочипов. Заявлена программа, нацеленная не только на импортозамещение, но и на то, чтобы все-таки догнать и перегнать Тайвань. Программа рассчитана на пять лет и предусматривает глубокое импортозамещение. На нее выделено 1,4 трлн. долларов. Запланировано отказаться не только от импортных чипов, но также от любой импортной электроники с использованием чипов, не имеющих китайского происхождения.



Однако даже гигантские суммы ассигнований не могут быть полной гарантией того, что Китай сумеет догнать и перегнать Тайвань по техническому уровню микрочипов. Китайские разработчики уткнулись в несколько тупиков и уже несколько лет топчутся на месте. Выход Пекин видит в том, чтобы, используя специальные методы (научно-техническую разведку), выведать секреты у специалистов из TSMC. А еще лучше – переманить таких специалистов с острова на континент. В том числе высокими зарплатами. Тайвань понял замысел Пекина и также стал поднимать и без того немалые зарплаты ведущим сотрудникам, вводя одновременно административные ограничения на поездки таких сотрудников на континент.



Чем закончится это состязание, сказать невозможно. Источник - fondsk.ru

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