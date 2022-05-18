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"Призываем к открытому диалогу" - западные послы лезут в тадж-дела
11:02 19.05.2022

"Призываем к открытому диалогу". Послы западных стран выступили с заявлением по событиям в ГБАО

Послы ряда западных стран в Таджикистане выразили глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о внутренней напряженности, ожесточенных столкновениях и человеческих жертвах в ГБАО.

В результате столкновений между жителями и правительственными силами в Хороге и "антитеррористической операции" в Рушанском районе, по официальным данным, погибли 10 человек и 27 получили ранения. Один из погибших - военнослужащий. Сообщается также о задержании свыше 70 местных жителей.

Представительство Европейского Союза, посольства Франции, Германии, Великобритании и США в Душанбе 18 мая выступили с совместным заявлением, в котором призвали стороны "не жалеть усилий для деэскалации, проявлять сдержанность и воздерживаться от чрезмерного применения силы и призывов к насилию".

"Мы призываем правительство РТ обеспечить, чтобы правоохранительные органы действовали в строгом соответствии с верховенством закона и обеспечили уважение основных прав и свобод человека даже в кризисных ситуациях, связанных с безопасностью", - подчеркивается в заявлении.

Послы отмечают, что "сообщения о запугивании и судебном преследовании граждан и журналистов, а также очевидное широкое ограничение доступа к информации подрывают перспективы быстрой деэскалации и возвращения к нормальному порядку".

Власти Таджикистана пока не отреагировали на это заявление.

Послы западных стран заявили, что они глубоко сожалеют о гибели людей и выразили искренние соболезнования семьям. "Сочувствуем и пострадавшим, в том числе местным жителям, и сотрудникам правоохранительных органов. В заключение мы призываем всех к открытому диалогу и поиску скорейшего пути к деэскалации ситуации", - отмечается в заявлении.

Ситуация в ГБАО остается напряженной с 14 мая, когда несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Бархорог и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре, прекращения преследования жителей Бадахшана, проведения справедливого расследования ноябрьских событий и освобождения задержанных и осужденных активистов.

Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Утром 18 мая власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Рушанском районе ГБАО, где, как сообщает МВД, произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

До того, как телефонная и интернет-связь с регионом была прервана, местные жители заявили Радио Озоди, что у участников акции не было оружия, жертвами стали мирные люди. Однако МВД РТ утверждает, что у "членов ОПГ" изъято большое количество оружия и боеприпасов, "коктейли Молотова".

"Организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района в 3 точках перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу на пограничную комендатуру. По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело, ведется следствие", говорится в распространенном 18 мая сообщении пресс-службы МВД Таджикистана.

Очевидцы же рассказывают, что группа молодых местных жителей, попыталась препятствовать движению боевой техники в сторону Хорога. У них не было оружия, утверждают они.

Напомним, 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткалинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиебеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек.

Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены "Комиссии 44", созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Зиебекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.

Источник - Радио Озоди
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