И снова о развитии Алматы. Зачем так чудовищно расширять границы города? - Г.Илеуова

11:04 19.05.2022

И снова о развитии Алматы



Всякий раз, когда слышу о новых домах-"человейниках", буквально воткнутых на свободных метрах городской земли; о микрорайонах, построенных без учета нужд жителей в детских садах, школах, поликлиниках, дорожной инфраструктуре; о незаконно вырубленных садах и срубленных деревьях; и, в целом, когда вижу пассивную позицию городских властей перед лицом интересов казахстанских "акул капитализма", пытаюсь понять, может быть, есть какое-то объяснение/оправдание этой политике, просто нам об этом не сообщается? Может быть, налоговые поступления строительных компаний составляют большую часть бюджета города Алматы? Или может быть на "стройках века" заняты значительные доли алматинцев? И вопрос – зачем так чудовищно расширять административные границы города, например, Медеуского района, размер которого увеличился с 2007 года в 3 раза – с 84 тыс. кв.км до 253 кв.км., чтобы ухудшать и без того сложные (социальные, экологические, транспортно-инфраструктурные) условия старых районов? Только для того, чтобы потом на "законных" основаниях "осваивать" предгорья и территории Иле-Алатауского национального парка?



В начале немного социологии. Как показал опрос, проведенный ОФ "ЦСПИ "Стратегия" осенью 2021 года (опрошено поквартирно 1100 респондентов в 8 районах города), 50% жителей Алматы считают, что экономика города осуществляется исключительно в интересах власти за счет снижения уровня жизни граждан. Каждый четвертый житель ничего не знает о работе своих районных акиматов и акимов; по 40% не знают о работе маслихата города и Общественного совета. Средняя оценка работы указанных органов – 3,1 балла.



Каждый четвертый опрошенный отметил, что условия в городе за последние два года ухудшились, такое же число респондентов не увидели никаких изменений, и только каждый третий считает, что городские условия улучшились. 45% не удовлетворены и скорее не удовлетворены уровнем своей жизни. У трети участников опроса денег на жизнь не хватает и постоянно приходится занимать.



Ни одно из 14 направлений работы городских служб, которые были проанализированы в ходе анкетирования, не получили оценки 4 балла и выше по пятибалльной шкале. Оценки меньше 3-х баллов получила работа городских властей по таким направлениям, как: ремонт автомобильных дорог, борьба с преступностью, обеспечение безопасности жизни и имущества, организация адресной и социальной помощи уязвимым группам населения, открытие новых постоянных рабочих мест, поддержка малого и среднего бизнеса, контроль над ростом потребительских цен. Сравнительно хорошо (3,5 балла) оценены работа общественного транспорта и вывоз бытового мусора.



Среди основных проблем жителями назывались: точечная, уплотняющая застройка в различных районах города, состояние ливневой канализации и арычной системы, состояние воздуха, ремонт дворовых территорий, доступность города для людей с инвалидностью, размеры тарифов на коммунальные услуги, контроль над ценами на социально значимые товары, качество услуг государственных поликлиник и больниц.



Вот такой в городе социальный фон. Но в данной статье хотелось бы развить тему, начатую в самом начале текста. О том, каким должно быть долгосрочное развитие г.Алматы, и возможно ли оно без учета развития всего обширного региона, который можно назвать Алматинской агломерацией. В этой связи приведем некоторые положения статьи Б.Шакербаева "Алма-Ата: проблемы и перспективы пространственного развития", опубликованной в 1974 году в журнале №4 "Известия АН КазССР, серия общественных наук". Несмотря на то, что статья написана почти 50 лет назад, многие ее положения звучат очень актуально и сейчас.



Во-первых, в статье указывается на необходимость сохранения ценных земель предгорья для сельскохозяйственного производства, прежде всего, выращивания редких сортов плодоводства. Как пишет автор статьи, "такова одна из основных причин ограничения роста города в существующих границах".



Во-вторых, борьба с селевыми выбросами. В связи с этим автором отмечается, что "балансовая стоимость сооружений Алма-Аты настолько высока", что государство пошло на огромные затраты, возводя селеуловители, которые являются единственно возможным решением проблемы.



В-третьих, Б.Шакербаев говорит о том, что выводы по сейсморайонированию Алматы "носят характер гипотезы", и что "до получения конкретных, уточненных данных не следует принимать решений, могущих привести в будущем к значительным материальным потерям". Например, "требует более точного обоснования линия разлома, пересекающая весь город с юго-запада на северо-восток", которая "есть и остается гораздо большим источником угрозы, чем землетрясение в девять баллов".



В-четвертых, из-за особенностей географического положения, "предельно ослабленного ветрового режима", увеличения "парка автомобилей и расширения промышленного производства", уже тогда, в 1974 году автор актуализирует вопрос о том, что необходима выработка рекомендаций "по борьбе с загрязнением воздушного бассейна города".



Кроме того, в статье указывается на ограниченность водных ресурсов Алматы, что является "сдерживающим фактором" развития.



Далее автор отмечает, что необходимо формирование "системы расселения, так как эффективному социально-экономическому развитию будет способствовать не только и не столько концентрация населения в городе", сколько размещение производств "в системе функционально взаимосвязанных городов в рамках экономического региона". И в этой связи он уделяет большое внимание развитию г.Капшагай, а также упоминаются другие города (Каскелен, Талгар), которые должны входить в большую Алматинскую агломерацию.



В итоге, по мнению Б.Шакербаева, "различные градообразующие факторы в развитии г.Алма-Аты настоятельно требуют постоянной корректировки перспективного плана застройки и расселения с учетом естественных, геологических, географических и экономических условий этого обширного региона". А не ориентации на финансовые интересы крупных застройщиков и заинтересованных лиц из акимата города – добавим от себя.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Илеуова Гульмира

17.05.2022