Дети грева. Топ-менеджмент Сбера массово сбежал из России

11:52 19.05.2022 Сбербанк: бегство топ-менеджеров

Алексей Иванов



Намедни Сбербанк покинули старшие вице-президенты. Утром - Шеметов, вечером - Чупина.



Юлия Германовна Чупина родилась 11.11.1970 в Москве. С отличием окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. Получила степень МВА в Высшей школе администрирования и управления компаниями (ESADE) в Барселоне c последующей специализацией "Финансы и международный менеджмент" в бизнес-школе им. Леонарда Штерна Нью-Йоркского университета. Изучала различные аспекты развития лидерства, организационной культуры и коучинга в бизнес-школе INSEAD, Гарвардском университете и Школе гештальт–терапии Клаудио Наранхо. Позднее проходила обучение в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета ("Управленческие инновации: вызов XXI века"), The Kets De Vries Institute, The CEO Leadership Forum. Работала в инвестиционном банке CS First Boston, международной консалтинговой компании McKinsey & Company (младший консультант, старший консультант, менеджер проектов), возглавляла департамент стратегии и корпоративного развития ОАО Банк ВТБ, являлась заместителем президента – председателя правления ОАО Банк ВТБ (отвечала за стратегию, международный блок, HR, M&A, курировала ВТБ24, ВТБ Капитал, небанковские финансовые компании, Банк Москвы). В сентябре 2014-го назначена советником Германа Грефа в Сбербанке, в апреле 2015 года - старшим вице-президентом Сбербанка (куратором блока "Стратегия и развитие"), в июле 2016 года - заместителем председателя правления Сбербанка, руководителем блоков "Стратегия и развитие", "HR" (в зоне ответственности – стратегия и развитие, проектная деятельность, корпоративная культура). Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и благодарностью Президента РФ.



По информации Frank Media, последние месяцы Чупина находилась в sabbatical leave (творческом отпуске). Тот же источник сообщил, что "в России постоянно она не живет".



Андрей Викторович Шеметов родился 18.07.1974 в Брянской области. Окончил Государственный университет управления по специальности "экономика управления производством" и Йельскую школу менеджмента. Работал генеральным директором ООО "Атон", заместителем председателя правления Московской биржи, являлся членом совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); в 2009-м получил премию "Персона года" в категории "Инвестиционный банкир", в 2012-м стал победителем международного конкурса Ernst & Young, в 2015-м стал лауреатом премии "Топ-1000 российских менеджеров" в номинации "Лучший коммерческий директор", вручаемой Ассоциацией менеджеров России. В 2016-м назначен вице-президентом Сбербанка (руководителем департамента глобальных рынков, управляющим директором Sberbank CIB), в ноябре 2020 года - старшим вице-президентом Сбера, куратором блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" (направления глобальных рынков, депозитарий, работа с ключевыми клиентами, инвестиционный бизнес).



О причинах ухода не говорится. СМИ лишь прозрачно намекают, что "решение принято на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине". По данным источника ТАСС, Шеметов с марта находился в отпуске и не появлялся в банке: "Видимо, это уже давно принятое решение".



Чупина

Шеметов

Еще в конце февраля досрочно сложил свои полномочия первый заместитель председателя правления, главный операционный директор Сбербанка (занимал должность с сентября 2013 года) Лев Аронович Хасис. 55-летний уроженец Куйбышева. Выпускник факультета летательных аппаратов Куйбышевского авиационного института, факультета банковского дела Финансовой академии при Правительстве РФ и факультета юриспруденции Санкт-Петербургского университета МВД РФ. Во время учебы в КАИ возглавлял отдел внешнеэкономической деятельности института. Потом (до Сбера) был директором АО "ИнтерВолга", гендиректором АО "Самарский торговый дом", управляющим Самарского филиала "АвтоВазБанка", арбитражным управляющим корпорации "Авиакор", президентом "Авиакора", членом cовета директоров и совладельцем "Росар-банка", председателем совета директоров АО "Авиакор" и АО "АНТК им. Туполева", вице-президентом ОАО "Альфа-Банк", членом экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты РФ, председателем совета директоров ОАО "Торговый Дом "ЦУМ"", председателем совета директоров ЗАО "Торговый Дом "Перекресток"", адвокатом в коллегии адвокатов "Московский юридический центр", адвокатом в коллегии адвокатов Москвы "Барщевский и партнеры", главным исполнительным директором X5 Retail Group, председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), старшим вице-президентом по международным операциям Walmart (американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли). В период президентства Дмитрия Медведева входил в состав "первой сотни" кадрового резерва управленческих кадров. В Сбербанке курировал направления "Международные операции", "Технологии", "Сервисы" и ряд других блоков, включая развитие Экосистемы Сбера. Экс-член бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, миллиардер, гражданин США. Награжден орденом Дружбы и почетной грамотой Президента РФ.



"Ведомости" сообщали, что Хасис (правая рука Грефа; его именовали "кошельком Грефа и связным с его финансовыми интересами в США") уехал в Соединенные Штаты "сразу с началом специальной военной операции на Украине". Вскоре он призвал российских бизнесменов и топ-менеджеров саботировать все сделки и контракты, связанные с поддержкой спецоперации.



На следующий день после бегства Хасиса уволился и убежал исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Технологии" Давид Рафаловский. Гражданин США и Израиля, выпускник Тель-Авивского университета, бывший функционер Citigroup (один из крупнейших международных финансовых конгломератов; прошел путь от ведущего разработчика решений до главы ИТ-инфраструктуры в функциях "финансы" и "риски", а также технического директора, заместителя главы блока "Технологий" подразделения Global Functions. 10.11.2018 Сбербанк объявил о повышении роли технологических и маркетинговых подразделений банка, в связи с этим Рафаловский был назначен исполнительным вице-президентом продолжая выполнять функции СТО группы "Сбербанк". Г-н Рафаловский возглавлял реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Куда он рванул - сами догадайтесь.



Топ-менеджмент Сбера, вот он, великолепен.



Экосистема.



-----------------



Бегство грефовских топов, продолжение

Алексей Иванов

2



Уход топ-менеджеров из Сбербанка приобрел лавинообразный характер (скоро в Сбере один Герман Оскарович останется).



"Так выглядит одиночество. Картина "Герман Греф. Итоги"", - отмечает журналистка Анна Шафран.



Вслед за Хасисом, Рафаловским, Шеметовым и Чупиной последовали Бурико, Мальцев и Алымова.



Александра Юрьевна Бурико родилась 5.01.1977 в Москве. Окончила с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Получив диплом, вошла в состав Института аттестованных бухгалтеров Канады, стала аттестованным бухгалтером США. Еще будучи второкурсницей МГУ принята на работу в KPMG (одна из крупнейших в мире сетей, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, одна из аудиторских компаний "Большой четверки" наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC; штаб-квартира расположена в Нидерландах), трудилась там на протяжении 16 лет - в РФ и Канаде, работала с крупными российскими и транснациональными компаниями в металлургической, горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, руководила проектами по планированию IPO крупных российских металлургических и горнодобывающих предприятий на фондовых биржах в Лондоне и Гонконге. С 2005-го занимала позицию партнера KPMG. Впоследствии была топ-менеджером структур миллиардера Олега Дерипаски: в 2012-13 годах - заместитель генерального директора "En+ Group" (отвечала за оперативное управление холдинга), в 2013-18 годах - директор по финансам группы "Русал" (отвечала за систему финансового планирования, аудит, подготовку финансовых отчетов, исполнение инвестиционных программ), в 2018-19 годах - генеральный директор группы "Русал". В ноябре 2019-го назначена советником Германа Грефа, в январе 2020-го назначена старшим вице-президентом - руководителем блока "Финансы" (финансовым директором) ПАО Сбербанк, курировала планирование, бюджетирование, финансовый контроль, финансово-экономическую оценку, бухгалтерскую и налоговую функции, взаимодействие с инвесторами, автоматизацию и повышение эффективности процессов, развитие цифровых продуктов для решения задач блока "Финансы", интеграцию компаний экосистемы в части финансовой функции. 15.02.2022 назначена на должность заместителя председателя правления Сбера, продолжала деятельность в качестве финдиректора крупнейшего кредитора.



Бурико

Сергей Александрович Мальцев родился 28.02.1973 в г. Соликамске Пермской области. Окончил Пермский государственный технический университет по специализации "экономика и управление предприятием" и Открытый Британский университет, прошел обучение по программе МВА в Международном институте менеджмента ЛИНК, повышал квалификацию в Массачусетском технологическом институте (США), Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета (США), Лондонской школе бизнеса (Великобритания). В Сбербанке работал с 1995 года: старший инспектор отдела валютных операций Западно-Уральского банка Сбербанка России, начальник отдела инвестиционного кредитования управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования Западно-Уральского банка, начальник управления инвестиционного кредитования и проектного финансирования Западно-Сибирского банка Сбербанка России, управляющий Омским отделением Западно-Сибирского банка, председатель Западно-Сибирского банка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка России. В июне 2016-го назначен вице-президентом блока "Розничный бизнес" ПАО Сбербанк, директором дивизиона "Банк рядом". В сентябре 2018 года назначен старшим вице-президентом Сбербанка, возглавил новое подразделение - блок "Сеть продаж", в который вошли дивизион "Банк рядом" и блок территориального развития. 9.11.2020 стал заместителем председателя правления Сбера, продолжал руководить блоком "Сеть продаж".



Мальцев

Наталья Андреевна Алымова 26.02.1979 в Москве. Окончила Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "финансы и кредит" и Европейский институт управления бизнесом (INSEAD) по программе "Повышение эффективности лидерства через осознанность и практику", прошла обучение в Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета по программе "Управленческие инновации: вызов XXI века", в Международном институте управленческого развития (IMD; Швейцария), а также в Лондонской школе бизнеса по программе "Женщины в руководстве". Трудилась в Банке Москвы, "Райффайзенбанке" (начальник управления маркетинга и разработки продуктов для физических лиц), "ЮниКредит Банке". В декабре 2011-го назначена директором управления розничного кредитования Сбербанка. С сентября 2014-го занимала должность старшего управляющего директора - директора департамента розничных не транзакционных продуктов, с июня 2017-го возглавляла дивизион "Занять и Сберегать". В декабре 2018-го назначена старшим вице-президентом ПАО Сбербанк, руководителем блока "Управление благосостоянием". Курировала разработку стратегии данного блока, обеспечение эффективного развития бизнеса благосостояния, управление портфелем продуктов благосостояния, организацию продаж продуктов благосостояния, управление процессами и качеством обслуживания в части продуктов благосостояния, анализ и оптимизацию процессов благосостояния, развитие банковских технологий продуктов благосостояния, управление частным капиталом с целью активного привлечения клиентов для успешного продвижения и продажи набора существующих и новых финансовых инструментов, продуктов и услуг. С 9.11.2020 входила в состав правления Сбера.



Алымова

В стане агентов влияния тревожное бурление. Форменная паника. "У людей сдают нервы", - объяснил ситуацию источник Frank Media. Значит, пора валить.



За их будущее (не связанное с Россией) можно не беспокоиться, все они давным-давно подготовили себе забугорные запасные аэродромы.



18 мая 22 Источник - zavtra.ru

