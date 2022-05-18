Таджикистан отказывается принимать российские пассажирские самолеты. Запад накажет

12:28 19.05.2022

Таджикистан отказал в посадке самолету с пассажирами из России: причина

Таджикистан не разрешил посадку авиарейсу, следовавшему из Москвы в Куляб, следует из данных Flightradar24.

Самолет компании "Уральские авиалинии" уже приступил к выполнению полета из Москвы в Таджикистан, но его отказались принимать в пункте назначения.

Лайнер Airbus A321 экстренно развернули в небе над Пензенской областью в ночь с 18 на 19 мая. После часа полета борт был вынужден вернуться в аэропорт Домодедово.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" информацию пока не прокомментировали. Но по данным Telegram-канала "Авиаторщина" - воздушное судно развернули в российском небе, потому что у самолета не оказалось разрешения на прибытие в Таджикистан.

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При этом уточняется, что ранее этот самолет свободно перемещался между двумы государствами. Предыдущий аналогичный рейс был успешно выполнен с 17 на 18 мая.

Отметим, ранее стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" завершила перевод своих самолетов в российский реестр.

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После того, как в апреле Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний, в том числе и эту, в черный список воздушной безопасности. Решение принято с пометкой, что борты компаний не соответствуют "международным стандартам безопасности".



Также известно, что "Уральские авиалинии" до 29 октября прекратила полеты в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан.