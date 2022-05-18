Похоже, в Таджикистане начинается гражданская война. Что там происходит и чем это грозит России, - Д.Антоненков

12:40 19.05.2022

Дмитрий Антоненков



В Горном Бадахшане - регионе, граничащем с Афганистаном, власти Таджикистана с сегодняшнего дня ввели режим антитеррористической операции. Для устранения беспорядков в регион введены дополнительные отряды МВД. Известно о жертвах как среди гражданских лиц, так и среди силовиков. Но полноценной информации из бунтующего региона не поступает: связь с таджикским Памиром блокирована, а ряд СМИ республики отказались освещать конфликт. Все это происходит на фоне обострения ситуации на таджико-афганской границе. Эксперты уже заявляют о вероятности войны на Памире, в которую может быть втянута и Россия.



18 мая ИА Таджикистана Avesta, со ссылкой на официальных представителей МВД республики, сообщило о начале антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Как передает агентство, 17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма в Рушанском районе ГБАО, проходящую непосредственно по линии государственной афгано-таджикской границы.



По информации МВД республики, организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление.



Судя по информации из таджикских тг-каналов, поводом для объявления антитеррористической операции послужила ситуация, когда силовики не смогли проехать по трассе Душанбе - Кульма. Они двигались для усиления контингента в город Хорог, в котором на протяжении нескольких дней происходят вооруженные столкновения. Но колонну силовиков заблокировали на трассе в районе города Вамар.



До этого, 16 мая, в столкновении в Хороге пострадало несколько человек. По информации МВД Таджикистана, главарь некой преступной группы Мамадбокиров Мамадбокир организовал "незаконный митинг" и нападение на милиционеров.



Стоит уточнить, что Мамадбокиров - один из очень уважаемых людей, своего рода старейшина Горного Бадахшана. Исторически Памир долгое время находился в оппозиции официальному Таджикистану. Но конфликт тлел до ноября 2021 года. Тогда в Хороге силовики убили при задержании 21-летнего Гулбиддина Зиебекова. Часть старейшин, среди которых был Мамадбокиров, посчитали преследование парня и тем более убийство незаконными. В конце 2021 года по ГБАО прошла серия акций протестов с требованием справедливого расследования гибели Зиебекова. Впрочем, тогда властям удалось успокоить волнения.



Сейчас же они возобновились с новой силой на фоне обострения ситуации на афгано-таджикской границе. В начале текущего мая произошло несколько обстрелов пограничных постов Таджикистана со стороны Афганистана. А в ходе митинга 16 мая в Хороге, когда протестующие требовали отставки мэра, губернатора ГБАО и расследования гибели Зиебекова, произошло нападение на сотрудников милиции в здании областного суда. По данным МВД, нападавшие бросили ручную гранату. В итоге пострадало трое милиционеров, в том числе первый заместитель начальника УМВД по ГБАО, полковник Муборакшзода Гуломшо. Один из нападавших скончался в ходе задержания. После этого митингующих пришлось разгонять слезоточивым газом и резиновыми пулями.



Дальнейшее обострение обстановки привело к тому, что МВД Таджикистана объявило ряд старейшин Памира участниками преступной группы.



Утром 17 мая крупнейшее информагентство Таджикистана "Азия-Плюс" заявило о вынужденном отказе от публикаций новостей о событиях в ГБАО. "Ранее "Азия-Плюс" получила официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что наше издание "односторонне" освещает события в ГБАО и "дестабилизирует ситуацию в стране". "Азия-Плюс" было предписано "устранить указанные недостатки", в противном случае нашему изданию грозит закрытие. Учитывая данный факт, наша редакция приняла решение пока воздержаться от освещения событий в Горном Бадахшане", - сообщило ИА.



Учитывая, что связь в ГБАО в последние дни заблокирована, о происходящем там на данный момент нет доподлинной информации.



Между тем сооснователь Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко сообщает, что в ходе антитеррористической операции силовики привлекли авиацию. При этом источники Серенко заявиили, что якобы с территории Афганистана неизвестные сбили вертолет таджикских силовиков, работавший на разгоне беспорядков. Однако официальных подтверждений этой информации нет.



Лидер таджикской диаспоры Екатеринбурга Фарух Мирзоев считает, что реальной причиной беспорядков стало усиление вооруженных сил Таджикистана на границе после прихода к власти в Афганистане Талибана (запрещено в РФ). Это повлияло на местный бизнес и каналы контрабанды, существующие в Центральной Азии.



Фарух Мирзоев, глава таджикской диаспоры Екатеринбурга:



- В ситуации, когда формируются новые логистические связи России через Азию, Европе и США выгодно раскачать ситуацию в подбрюшье России. Я уверен, что нынешние события в Таджикистане раскачаны извне. Для подавления внутренних беспорядков властям хватит собственных сил, но если на этом фоне произойдет афгано-таджикский конфликт, России придется вмешаться напрямую.



Стоит отметить, что на территории Таджикистана дислоцируется 201-я военная база ЦВО ВС РФ. Между Таджикистаном и Россией действует Договор о коллективной безопасности. Так, в рамках действия этого договора для устранения беспорядков в Казахстане, произошедших в январе 2022 года, Россия и другие участники ОДКБ временно ввели ограниченный контингент для оказания помощи властям.



На момент публикации текста в тг-канале Таджикистана появилась информация со сылкой на МВД республики о гибели одного военнослужащего и восьми боевиков. "Задержано более 70 членов преступной группы. Изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также коктейли Молотова. МВД Таджикистана призывает преступников в ГБАО сдаться. У них есть возможность сложить оружие и подчиниться требованиям правоохранителей. "Завтра будет поздно", - говорится в заявлении силовиков", - сообщает "Спутник Таджикистан".